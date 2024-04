Apple permitirá emuladores de juegos retro en la App Store

Para nadie es un secreto que la lucha de las compañías como Nintendo —en algunos casos entendible por que afectan su consola de actual generación— contra los diferentes emuladores es un problema para la preservación de los videojuegos. Sin embargo, el uso y distribución de los mismos no es del todo ilegal. Por ejemplo, en Google Play —la tienda en línea para dispositivos Android— se pueden encontrar diferentes emuladores de consolas que ya no están en el mercado. No obstante, los emuladores de juegos retro han estado prohibidos en la App Store de Apple durante mucho tiempo. Sin embargo, esto ha cambiado en una reciente actualización.

Apple permite emuladores de juegos retro en la App Store

Algunos de los emuladores de juegos retro disponibles en Google Play y que podrían llegar a la App Store de Apple.

Apple en su actualización de hoy viernes 5 de abril ha flexibilizado las restricciones que ellos tenían sobre publicar emuladores de juegos retro en la App Store. Ahora, estos emuladores puedan ser publicados en cualquier parte del mundo. Sin embargo, los emuladores de juegos retro deben cumplir con «todas las leyes aplicables». Anteriormente, si un usuario de iPhone o iPad quería tener uno de estos emuladores en su dispositivo tenían que recurrir a diferentes métodos. Algunos de estos agresivos como el jailbreaking u otros que pueden poner en riesgo la seguridad del dispositivo.

¿Pero por qué Apple ha permitido los emuladores de juegos retro en la App Store?

Delta es uno de los emuladores de juegos retro que se encuentra en las tiendas de terceros de los dispositivos de Apple.

El cambio de parecer en las políticas de Apple sobre la distribución de emuladores de juegos retro en la App Store de sus dispositivos parece ser una respuesta a la demanda antimonopolio presentada por Estados Unidos. Esta acusa a Apple de intentar acabar tanto con las aplicaciones de streaming de juegos en la nube como con las super aplicaciones como WeChat. Como resultado, actualmente podemos encontrar servicios de streaming de juegos en la nube como GeForce Now o Xbox Cloud Gaming en la App Store. Fuera de Norte América Apple ha empezado a permitir compras desde otras aplicaciones así que la llegada de los emuladores retro a su tienda en línea es tan solo una más de las consecuencias de dicho enfrentamiento legal.

Ahora solo nos resta esperar a la llegada oficial y ver que restricciones tendrán los emuladores que lleguen a ser publicados en la App Store.

Vía: The Verge