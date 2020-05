En general, hablamos mucho de los gráficos y jugabilidad de nuestros títulos favoritos, pero no tanto de la música. No pasa siempre, pero a veces dejamos de lado las melodías que acompañan nuestras aventuras. Es injusto. Las bandas sonoras de los videojuegos son imprescindibles para ‘meternos’ en sus historias, emocionarnos, entristecernos e incluso antojarnos de mover el esqueleto.

Por eso, los redactores de GamerFocus nos hemos reunido una vez más para recomendarles algunas de nuestras bandas sonoras favoritas y proporcionarles enlaces a Spotify, para que así puedan escucharlas en la tranquilidad de sus hogares.

NieR: Automata ( Julián Ramírez )

Es muy difícil comenzar a describir las sensaciones que genera en mi este videojuego, aunque pueden comenzar por leer el artículo en el que analizo sus temas. El impacto del viaje emocional y existencial de 2B, 9S y A2 no tendría la misma fuerza si no estuviera acompañado por la bella banda sonora compuesta por las melancólicas melodías de Keiichi Okabe, el impacto folclórico de las piezas de Kuniyuki Takahashi y las gotas de esperanza que inspiran las composiciones de Keigo Hoashi.

Algunas de las canciones de esta banda sonora están acompañadas por bellas voces femeninas que evocan la historia perdida de este mundo. Al escucharlas por primera vez, nos hacen sentir una incompresible tristeza que poco a poco va cobrando sentido cuando descubrimos las sorpresas de la trama. Los momentos de más acción resuenan con tonadas épicas que, en lugar de hacernos sentir como héroes, acentúan la tragedia que viven todos los participantes de esta guerra.

Todo esto está más que condensado en Weight of the World, la canción que escuchamos durante los créditos finales. Esta es un viaje emocional impresionante que nos hace reflexionar sobre los eventos del juego mientras ocurre algo maravilloso en pantalla. ¡Me es literalmente imposible escucharla sin llorar!

Yakuza 0 ( Mateo Riveros )

A la hora de hablar sobre la franquicia Yakuza, no se tiende a mencionar su banda sonora. Sus pegajosas melodías están principalmente inspiradas en el rock —integrando de vez en cuando géneros tradicionales de Japón, tales como Min’yō y Gagaku—, aunque también toman elementos de géneros como jazz, pop y techno. Tampoco faltan las melodías orquestadas.

Si bien todas las entregas de la franquicia de acción y aventura de Sega gozan de bandas sonoras memorables, mi favorita es sin lugar a duda la de Yakuza 0. Aunque lo dicho sobre la música de la serie también aplica a esta precuela, esta destaca por su banda sonora que se inclina más hacia el género disco. Al fin y al cabo, se ambienta en los años ochenta. Buenos ejemplos de estos son melodías como Friday Night y Queen of the passion.

Por supuesto, si lo que están buscando son melodías que se inclinen más por lo emocionante o épico, recomiendo With Vengeance, Two Dragons, Trouble Shooting Star y t u s k.

Octopath Traveler ( Cesar Nuñez )

Las bandas sonoras de los videojuegos ocupan un lugar especial en mí. En ocasiones afirmo en broma que representan el 50% de la potencia de un juego y la verdad no creo estar tan equivocado cuando analizo mis favoritas. Aún con un gusto marcado hacia lo retro, reconozco que la más reciente en dejarme impresionado fue la compuesta por Yasunori Nishiki para Octopath Traveler (2018).

Resumirla en palabras no le haría justicia, así que armé una lista con 16 temas específica y personalmente seleccionados del soundtrack oficial del juego. La música está ligada a las emociones y de esta manera, cada instrumento orquestal en Octopath Traveler cumple una función definida. Eso se refleja en los temas expuestos por cada canción, con su propia personalidad en honor a los ocho viajeros.

Para destacar, lo majestuoso en Cyrus the Scholar, el piano en H’aanit the Hunter, los instrumentos de viento en Clearbrook by the Pristine Waters, el violín y arpa en Oasis in the Sparkling Sands, el explosivo metal sinfónico en The One They Call the Witch, y por supuesto los vibrantes temas de pelea Battle I y Decisive Battle I.

Escuchar este álbum completo es, en mi caso, someterse a un frisson tras otro, esos escalofríos de los buenos.

Castlevania: Symphony of the Night ( Camilo Ospina )

¿Recuerdan cuando Konami hacía buenos juegos? Perdón, ¿recuerdan cuando Konami hacia juegos y no fotocopias del anterior? Yo sí y qué mejor forma de recordar esas buenas épocas que con la banda sonora del gran Castlevania: Symphony of the Night.

Symphony of the Night no solo es uno de los mejores juegos de la historia gracias a sus innovadoras mecánicas de juego y por darle vida al género ‘metroidvania’. Gran parte de ese logro es atribuido a esta banda sonora compuesta por una de las mejores mentes musicales en los videojuegos: Michiru Yamane.

El repertorio musical de este juego combina tonadas góticas con porciones melancólicas y emotivas, pasando por un fuerte agregado de rock. Algunos de los temas más memorables del juego se encuentran en Prologue, Dracula Castle, The Tragic Prince, Wood Carved Partita y Lost Paintings. Por supuesto, no podría omitir el tema con el que nos recibe el juego en su menú principal, Prayer.

Jet Set Radio ( César Salcedo )

Este juego lanzado a finales del año 2000 es una de las joyas de Dreamcast, la última consola de Sega. La música de este título cuenta con la participación de varios artistas, los cuales pertenecen a géneros tan diversos como J-Pop, Trip Hop y electrónica.

Los artistas invitados estaban segmentados según el territorio en el que fuera lanzado el juego. Así que Just Got Wicked, de Cold, solo estaba disponible en la versión inglesa del juego, mientras que canciones de artistas como Rob Zombie, Jurassic 5, Mixmaster Mike y Professional Murder Music eran exclusivas del lanzamiento en Norteamérica.

Super Brothers, de la banda japonesa Guitar Vader, es una curiosa referencia a Nintendo dentro de un juego de Sega.

Además de esta variedad de canciones populares de comienzos del nuevo milenio, el juego cuenta con una gran selección de temas compuestos en su mayoría por Hideki Naganuma. Este veterano de Sega le impregnó al juego la personalidad requerida. Gracias a sus composiciones, transitar por las calles de Shibuya-cho para escapar de la policía o retar a otras pandillas es inolvidable.

Ahora queremos saber cuáles son las bandas sonoras favoritas de nuestros lectores. ¡Escriban un comentario o compártanlas con nosotros en nuestro canal de Discord!