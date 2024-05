Lanzamientos de juegos más importantes en mayo (2024)

Pasando los lanzamientos de abril, todavía Eve se pasea por las consolas y ya hay una fila de juegos esperando su momento para salir y brillar. Muchos de ellos son relanzamientos o versiones actualizadas de juegos conocidos. Tales como Braid, Ghost of Tsushima, System Shock, Paper Mario: The Thousand-Year Door, Dragon Ball Xenoverse 2 y MultiVersus. También hay secuelas a otros títulos como Endless Ocean, Hellblade y World of Goo. Así mismo, prende motores la nueva temporada de la F1.

A continuación, el listado de lanzamientos de juegos en mayo del 2024.

¿Qué lanzamientos de juegos hay en mayo del 2024?

Endless Ocean: Luminous (Switch) – 2 de mayo

V Rising 1.0 (PC) – 8 de mayo

Little Kitty, Big City (PC, XSX/S, Switch) – 9 de mayo

Homeworld 3 (PC) – 13 de mayo

The Rogue Prince of Persia (PC) – 14 de mayo

Braid: Anniversary Edition (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 14 de mayo

Ghost of Tsushima (PC) – 16 de mayo

Lorelei and the Laser Eyes (PC, Switch) – 16 de mayo

Senua’s Saga: Hellblade 2 (PC, XSX/S) – 21 de mayo

XDefiant (PC, PS5, XSX/S) – 21 de mayo

System Shock (PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 21 de mayo

Paper Trail (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 21 de mayo

World of Goo 2 (Switch) – 23 de mayo

Paper Mario: The Thousand-Year Door (Switch) – 23 de mayo

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS5, XSX/S) – 24 de mayo

MultiVersus (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 28 de mayo

Astor: Blade of the Monolith (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 30 de mayo

F1 24 (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 31 de mayo

¿Cuál de los lanzamientos de mayo te llama la atención? Te invitamos a dejar tu comentario.