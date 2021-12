Videojuegos

Solo es una de muchas franquicias que conforman el todavía saturado género de los FPS. Aun así, Battlefield ha permanecido como una de las más distintivas gracias a dos factores: el tamaño de sus mapas y su énfasis en roles. A pesar de los múltiples cambios que ha sufrido la serie desde su concepción en 2002, esos dos pilares se han mantenido casi intactos. Lo anterior ha garantizado que la franquicia mantenga una fiel comunidad de fanáticos a pesar de sus altibajos. Por supuesto, estos no se deben a una crisis de identidad. Tampoco son por la necesidad de innovar, incluso si la serie está sometida a ello. No obstante, se trata de una falencia del ‘gaming’ moderno. Nos referimos al confort que ha generado la existencia de los parches y demás facilidades del entorno cibernético en el desarrollo de juegos AAA.

En los últimos años, ver juegos de alto presupuesto repletos de ‘bugs’ —sí, Cyberpunk 2077, te estamos mirando— se ha vuelto común. Por desgracia, Battlefield 2042 es el más reciente ejemplo de esta tendencia. Si bien DICE ya ha anunciado que el juego recibirá varias correcciones y contenidos novedosos en diciembre, estamos en la necesidad de evaluarlo en su estado actual. Es una lástima que sus múltiples fortalezas sean opacadas por ‘bugs’ que van desde lo gracioso hasta lo vergonzoso. Incluso más preocupante, el excelente desempeño comercial de Battlefield 2042 nos lleva a pensar que Electronic Arts no aprenderá de esto.

A diferencia de anteriores entregas de la franquicia, Battlefield 2042 prescinde completamente de una campaña o cualquier modo en solitario. Dependiendo de la preferencia de los jugadores, esto puede ser algo malo o bueno. Lo que no puede negarse es que esta última entrega está especialmente dirigida al publico que disfruta del apartado competitivo en línea. Desafortunadamente, la mayoría de los ‘bugs’ precisamente afectan aspectos vitales para crear un entorno competitivo sostenible. A pesar de que la incapacidad de revivir aliados si morían cerca de objetos y la dispersión de balas fueron corregidas en el parche #2, el título continúa sufriendo por ‘bugs’ gráficos, problemas de interfaz, balance e incluso ‘cheaters’. Por el momento, la única forma de evitar a estos últimos es desactivando el juego cruzado con PC.

Incluso si estos errores se corrigen, las primeras impresiones muestran un título incapaz de sobrevivir a través de su escena competitiva en línea. Pierde más jugadores cada día. El siguiente par de meses es vital para dar un giro de 180° a la opinión sobre el juego puliendo y reluciendo sus fortalezas. Como dijimos, son varias.

En lo que respecta a la jugabilidad básica, Battlefield 2042 supone el debut de la capacidad de cambiar accesorios de armas en tiempo real. Aunque esta mecánica podría diversificarse más a través de un futuro parche o en una secuela, por sí sola ya hace que los soldados sean más versátiles en el campo de batalla. No es un antes y un después dentro del género, pero más FPS competitivos deberían animarse a normalizar esta característica. Otra adición interesante en materia de jugabilidad es el clima extremo y sus efectos en el campo de batalla. Si bien estas condiciones extremas no influyen tanto como podría sugerir el tráiler de anuncio, siguen siendo un elemento que diversifica el combate. Los tornados representan un peligro para ambos bandos y las tormentas de arena pueden obstruir la visibilidad.

Uno de los cambios más divisivos de Battlefield 2042, incluso antes de su lanzamiento, es que los 10 especialistas —que más o menos caen dentro de las típicas clases de la franquicia: Asalto, Ingeniero, Médico y Reconocimiento— técnicamente pueden ejercer todos los roles. Se supone que todos tienen una habilidad única. No obstante, muy pocos tienen algo que realmente solo ellos puedan hacer. Una de las pocas excepciones es Emma, que tiene el traje de vuelo. En general, las clases se sienten superfluas en Battlefield 2042. Quizás un futuro parche permita que los dispositivos exclusivos de los especialistas se puedan equipar a cualquiera.

En lo que respecta a modalidades de juego, los fanáticos de la franquicia reconocerán Conquista e Irrupción. El primero enfrenta a dos equipos que deben tomar áreas para mermar el número de refuerzos enemigos. El segundo asigna a un atacante que tiene recursos finitos y un defensor que debe evitar que el oponente tome los puntos de control. De fallar, el bando defensor debe retroceder y proteger los siguientes puntos. Dejando de lado los ‘bugs’, estos modos funcionan como siempre.

Las novedades llegan en la forma de Hazard Zone y Battlefield Portal. En el primero, varios equipos deben competir entre sí para recuperar unidades de datos repartidas a lo largo del mapa y ser extraídos sanos y salvo del mapa. Además de combatir contra los otros equipos, los jugadores también han de lidiar con soldados controlados por la IA. Pierdan o ganen, los jugadores recibirán créditos con los que podrán compran mejor armamento al principio de las partidas. De esta forma, el juego incentiva a jugar constantemente para acumular créditos y así permitirse el mejor arsenal desde el principio de la partida. Es una interesante adición.

Sin embargo, Battlefield Portal es indudablemente la mayor fortaleza de 2042.

Más que un modo de juego, Battlefield Portal es una plataforma que permite tomar mapas de 3 queridas entregas de la franquicia —Battlefield 1942, Bad Company 2 y Battlefield 3— y editar toda clase de características por medio de una herramienta de código simplificada. Estas van desde las armas y los vehículos disponibles hasta detalles como la velocidad de las balas, la velocidad de regeneración de salud y el índice de daño dependiendo de la parte del cuerpo afectada. Para saber más sobre lo que se puede hacer en Battlefield Portal, basta con seguir este enlace.

Desafortunadamente, las anteriores fortalezas no impiden que Battlefield 2042 siga sufriendo de algunos de problemas conocidos y mundanos que son ajenos a los ‘bugs’. Dado el tamaño de los mapas, el desplazamiento puede ser una de las partes más tediosas en una partida si no se tiene un vehículo. Otro de los problemas, que supuestamente será solucionado en diciembre, es que el sistema de progresión es muy lento y sus recompensas son escasas. En ese sentido, DICE quizás debería tomar una página de Call of Duty y conceder recompensas por el uso de armas.

Battlefield 2042 6.8/10 Nota Lo que nos gustó - La posibilidad de cambiar accesorios en tiempo real da más versatilidad al combate.

- Battlefield Portal es uno de los factores que dictará la longevidad del juego.

Lo que no nos gustó - La progresión es muy lenta.

- Incluso tras sus primeros parches, todavía tiene ‘bugs’.

- Las clases resultan redundantes teniendo en cuenta que la mayoría de los soldados pueden ejercer todos los roles.

En resumen A pesar de sus múltiples falencias técnicas y gráficas, Battlefield 2042 alberga el potencial necesario para tener una vida longeva. Por supuesto, lo anterior depende de que DICE pula el juego base y posteriormente continúe añadiendo nuevos contenidos. Una buena porción de estos sin duda girarán alrededor de Battlefield Portal, una plataforma que hace de un muy versátil editor de mapas. Incluso si Conquista y los demás modos de juego terminan volviéndose monótonos, Battlefield Portal permite crear experiencias más experimentales.

Reseña hecha con una copia digital de Battlefield 2042 para PS5 brindada por Electronic Arts.