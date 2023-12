Capcom continuará desarrollando más ‘remakes’ de Resident Evil

Durante los PlayStation Partner Awards 2023, el productor del ‘remake’ de Resident Evil 4 —Yoshiaki Hirabayashi— y Yasuhiro Ambo, el director del juego, respondieron varias preguntas a los medios locales. Entre estas preguntas, destacan varias con relación al estado actual de la franquicia Resident Evil.

¿Capcom seguirá desarrollando ‘remakes’ de Resident Evil?

En la siempre presente y poco confiable página 4chan «filtraron» recientemente que Capcom tiene una demostración para ‘testers’ del remake de Resident Evil: Code Veronica.

Los medios señalaron el éxito de los ‘remakes’ de Resident Evil lanzados en la última decada y le preguntaron a los implicados en el desarrollo de Resident Evil 4 (2023) sí Capcom seguirá desarrollando ‘remakes’ de la franquicia.

La respuesta de Capcom, la dio Yasuhiro Ambo:

«Sí, así es. Hasta ahora hemos lanzado tres remakes y todos han tenido una buena recepción. Estamos muy contentos de que los usuarios actuales puedan jugarlos y como fanático de los antiguos juegos de Resident Evil, me gustaría continuar desarrollando ‘remakes’ de la franquicia. Qué juego reharemos en el futuro es algo que nos gustaría anunciar. Así que esperen con ansias el anuncio del próximo remake de Resident Evil«.

¿Cuál podría ser el próximo remake de Resident Evil que hará Capcom?

Los juegos de pelea son uno de los pilares de la compañía japonesa por eso algunos esperan que Capcom este desarrollando Marvel Vs Capcom 4.

Luego del ‘remake’ de Resident Evil 4 lo más normal es pensar que el siguiente juego en recibir una reimaginación sea RE5. Sin embargo, no hay que descartar dos grandes posibilidades que son las responsables de que los fanáticos se pregunten cuál podría ser el próximo remake de Resident Evil que hará Capcom. La primera de ellas es la misma existencia del Resident Evil: Code Veronica, uno de los juegos más alabados por los fanáticos de la franquicia y título, que es considerado por Shinji Mikami como el verdadero Resident Evil 3. Adicionalmente, el ‘remake’ de Resident Evil: Code Veronica es sin lugar a duda una piedra angular en la relación entre Wesker y Chris Redfield de cara a su enfrentamiento final en RE5.

Hace un més Capcom reveló el nombre de la evolución de su motor gráfico llamada REX Engine. ¿Lanzará Capcom un ‘remake’ de Dino Crisis?

La otra posibilidad —la cual tiene una gran dosis de optimismo— es que el próximo remake de Capcom no sea ningún Resident Evil. Esto debido al nombre de la actualización del RE Engine, la cual es REX Engine. Esto sin lugar a duda sacó al fanático de Metal Gear que vive en algunos de los seguidores de los ‘horror survival’ de Capcom y que piensan que podría ser un ‘remake’ de Dino Crisis.

Cabe resaltar que Capcom, durante el anuncio de los resultados financieros de hace un mes, informó que:

«Tenemos previsto lanzar un gran título en la segunda mitad de este año fiscal».

Esto no necesariamente significa que ese juego sea un Resident Evil, ya que algunos rumores han señalado que puede Marvel Vs Capcom 4. La verdad es que la espera no será mucha, pero para nosotros la franquicia Resident Evil debe tomar un descanso.

Fuente: IGN Japan