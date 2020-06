Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – Reseña

Tal vez sea difícil de creer, pero —antes de que existieran los videojuegos— las personas buscaban formas de entretenerse con extrañas actividades llamadas ‘juegos de mesa’. La mayoría de estos contaban con un tablero y fichas que podían tomar diversas formas. Otros usaban tarjetas con números y letras. Podemos descubrir estas extrañas y rudimentarias formas de entretenimiento gracias a Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics para Nintendo Switch.

Bromas aparte, este título es una impresionante colección de juegos de mesa, cartas y juguetes de todas partes del mundo. Aquí encontramos desde el popular ajedrez hasta pistas de carros eléctricos. Podemos disfrutar de 51 de ellos sin hacer a un lado nuestra versátil consola.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics es una nueva versión de una popular compilación lanzada a mediados de los dos mil para Nintendo DS, pero con notables mejoras gráficas, de jugabilidad y una decena más de juegos. Se trata de un título perfecto para fiestas y reuniones familiares, incluso aquellas desarrolladas virtualmente gracias a la capacidad de jugar la mayoría de sus juegos en línea.

Comenzamos el juego creando un perfil en el que ubicamos nuestra ficha representante en una parte del mapamundi y se nos pregunta, entre otros detalles, nuestra comida favorita y “nuestro más profundo deseo”. Luego se nos presentan otras fichas que nos recomiendan qué títulos jugar de acuerdo a su género o estilo. A medida que jugamos algunos de ellos, vamos desbloqueando más recomendaciones. Tenemos acceso a todos los juegos desde el primer momento, pero estas recomendaciones pueden ser útiles para decidir qué jugar y descubrir nuevos juegos.

¡Y vaya que hay cosas para descubrir! En Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics hay variaciones de juegos de naipes de las que nunca habíamos escuchado hablar en nuestras vidas y formas de utilizar los dados que jamás se nos hubieran ocurrido. Si la baraja y los dados no es lo de ustedes, entonces pueden recurrir a juguetes que representan diferentes deportes, actividades —tales como bolos, pesca y tocar piano— e incluso un videojuego de puzles que nada tiene que envidiarle a Tetris.

Todos estos juegos tienen modos de juego en solitario o contra la CPU, pero la gracia está en los modos multijugador. Se pueden pasar horas muy divertidas jugando con amigos o contra extraños en internet buscando victorias, puliendo nuestras estrategias o tentando a la suerte. Lo mejor de todo son los modos locales. Algunos juegos permiten que dos personas jueguen en la misma consola, otros requieren que cada uno tenga su propia Nintendo Switch.

El verdadero ‘poder’ de Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics está en su capacidad de atraer personas que no están interesadas en los videojuegos. Cada título de la colección cuenta con un divertido video que explica las reglas de forma casual y en medio de bromas, no todas buenas. También tiene breves, pero claros tutoriales. Casi todos permiten usar la pantalla táctil, por lo que que son perfectos para quienes no han tocado un control en su vida. Otros títulos, como bolos y tiro al blanco, permiten usar los sensores de movimiento de los Joy-Con para poder jugar.

No olviden que hay una versión gratuita que nos permite disfrutar de cuatro de los juegos. Pueden conseguir un código para descargarla aquí.

¿Pero qué nos ofrece este juego aparte de un buen rato con amigos y familiares? Aunque no hay tableros de líderes en línea, las personas más dedicadas pueden jugar los modos para un solo jugador para superar sus marcas personales, desbloquear modos de dificultad más altos y elementos cosméticos que dejan cambiar el reverso de las cartas o la forma de una de las fichas. Al superar todos los retos que nos tenga un juego, lo acompañará una copa de oro en la pantalla de selección.

Al jugar en línea, podemos elegir entre tres títulos que queramos jugar. El juego nos mostrará cuáles tienen a otras personas que buscan disfrutarlos en ese momento. Esto es útil porque permite encontrar partidas rápidamente, pero no necesariamente para el juego que realmente queremos.

En resumen, es perfecto para quienes ya gusten de esta clase de juegos. Quienes les huyen en la vida real pueden encontrar en Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics la oportunidad para ‘sacarle el gusto’ a algunos de ellos. La opción de ‘deshacer movimiento’ es una maravilla a la hora de aprender a jugar. Los datos sobre la historia y diseño de los juegos que desbloqueamos al jugar son una curiosidad bienvenida, pero son muy pocos y no aportan demasiado al disfrute de ellos. Se aprende más con una visita a Wikipedia.

Otra curiosidad es que algunos de los juegos tienen nombres diferentes a los conocidos. El parqués o parchis, tan popular aquí en Colombia, aparece con el nombre de Ludo. Al viejo Othello lo encontramos como Renegado, el afamado ‘ocho loco’ es llamado Última carta y tiene un diseño que recuerda al de Uno. Por su parte, Yahtzee aparece como Generala.

Esta es la lista total de juegos que encontrarán en Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics con sus nombres en español:

Mancala

Cuadritos

Generala (Yahtzee)

Cuatro en raya

Código secreto

Molino

Hex

Damas

La liebre y los perros

Go-moku

Dominó

Damas chinas (estrella china)

Ludo (parqués)

Backgammon

Renegado (Othello)

Ajedrez

Shogi

Minishogi

Hanafuda

Mahjong riichi

Última Carta (ocho loco, Uno)

BlackJack

Texas Hold’em (póquer)

Presidente

Sietes

Velocidad

Parejas

Guerra

Takoyaki

Colita de cerdo

Golf

Billar

Bolos

Dardos

Carrom

Tenis

Fútbol (futbolito)

Curling

Boxeo

Béisbol

Hockey de aire

Carreras de coches

Pesca

Batalla de tanques

Tanques por equipos

Tiro al blanco

Conecta 6 (videojuego estilo Tetris)

Ruta deslizante

Mahjong solitario

Solitario klondike

Solitario araña

Piano

Hay juegos notables que faltan aquí. Por ejemplo, extrañamos Scrabble o Rummi Q. Es posible que estos falten por temas de marcas registradas, lo cual también puede explicar las razones del cambio de algunos nombres. ¿Pero dónde está Go? Este juego japonés es uno de los más importantes e influyentes del mundo. Además, su tablero y fichas ya están en el Go-moku. Es realmente extraña su ausencia.

Otro elemento digno de mención es el diseño de sonido. Las melodías son relajantes y se dedican a acompañar los juegos sin distraer, pero los efectos de los dados cayendo contra la madera o las fichas de vidrio chocando entre sí son realistas y muy satisfactorios. Le dan a las partidas una sensación ‘táctil’ bastante agradable.

Otro detalle interesante es que algunos de estos juegos, como Pesca y Carreras de coches, permiten juntar varios Switch para crear pistas o ríos más largos. Pero esto no es más que una curiosidad y no aporta mucho a la jugabilidad.

Si quieren algo para jugar con sus amigos y familiares no-gamers, aprender a jugar estos juegos o poner a prueba sus habilidades contra otros en internet, entonces no duden en adquirir Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics. Si prefieren experiencias con una progresión clara, clasificaciones o una historia, mejor busquen en otro lado.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics 7.7/10 Nota Lo que nos gustó - Gran variedad de juegos para todos los gustos.

- Jugabilidad sencilla.

- Buenos tutoriales.

- Flexibilidad para alterar reglas de algunos juegos.

- Los efectos de sonido. Lo que no nos gustó - Algunos juegos se tornan repetitivos.

- No hay un buen sistema de progresión.

- Es difícil encontrar con quién jugar algunos juegos en línea.

- ¿Dónde está el Go? En resumen Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics es una opción perfecta para los amantes de los juegos de mesa. La variedad de actividades que ofrece lo convierten en un imprescindible para fiestas que llena el hueco dejado por Wii Sports. Disfrutar realmente de este título depende de la clase de gamer que seamos. Para algunos no será más que una experiencia 'casual' y quienes no gusten de los juegos de mesa no encontrarán razones para pasar más de cinco minutos con alguno de los aquí incluidos.

Reseña realizada con una copia digital de Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.