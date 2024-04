¿Por qué no hay personajes de Nintendo en Fortnite? Ex empleado de Epic Games lo explica

En la batalla campal podemos encontrar trabajando codo con codo a personajes que jamás imaginamos ver juntos. Marcus Fenix y Kratos pueden participar en un tiroteo contra Aloy y el Jefe Maestro mientras Supermán y Rick Sanchez persiguen al Avatar Aang y a Gokú. Sin embargo, hay una gran ausencia. A pesar de tener personajes de compañías rivales como Xbox y PlayStation, a superhéroes de Marvel junto a los de DC y a cantantes como Billie Eilish no hay personajes de Nintendo como Samus de Metroid o Link de The Legend of Zelda en Fortnite. ¿A qué se debe eso?

Durante los años han habido muchos rumores al respecto y suenan algo creíbles. Uno de los más populares es que ‘La Gran N’ no quiere ver a sus queridas mascotas empuñando armas de fuego semirrealistas. Suena creíble. Lo más oficial que teníamos hasta ahora eran las palabras del director de ecosistema de Fortnite Sax Persson, que en una entrevista con Axios dijo simplemente que «Nintendo tiene su estrategia y nosotros tenemos la nuestra, esperamos en algún punto usar sus personajes».

Ahora tenemos algo más concreto.

Donald Mustard es un nombre que le resultará familiar a muchos fanáticos del juego. Él fue director creativo de Epic Games y uno de los principales supervisores de Fortnite hasta que dejó la empresa en 2022. Recientemente fue entrevistado por Stephen Totilo en exclusiva para su página GameFile. Allí habló, entre otras cosas sobre la razón por la que no hay personajes de Nintendo en Fortnite.

Epic Games si llegó a negociar la presencia en el juego de personajes de Nintendo, pero estas no llegaron a ningún lado. Esto es lo que Mustard dijo al respecto.

“Ellos estaban completamente cerrados a la idea de que sus personajes apareciera en otras plataformas que no fueran las suyas. Fortnite corre en todas las consolas, PC e incluso en teléfonos y eso significa que los personajes iban a aparecer en todos esos dispositivos. Nintendo estaba emocionado de tener personajes en Fortnite, pero solo si era en su plataforma. Epic no iba a aprobar personajes exclusivos para una plataforma porque queríamos que todos tuvieran la misma experiencia sin importar dónde jugaban”

Parece que fue imposible negociar ese punto y esa es la razón por la que Samus Aran no ha participado en la batalla campal.