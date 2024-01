Hunter x Hunter Nen Impact: tráiler revela los primeros personajes del juego de pelea de la obra de Togashi

El mes pasado, durante Jump Festa 2024, conocimos que Eighting —estudio conocido por su trabajo en el desarrollo de diferentes juegos de pelea com MVC 3 o Bloody Roar— esta desarrollando un juego de pelea de Hunter x Hunter. El anuncio no estuvo acompañado de ningun arte del juego y los fanáticos nisiquiera conocieron cuál era el nombre del juego de pelea de Hunter x Hunter. Sin embargo, la desarroladora informó que hoy 6 de nero del 2024 conoceriamos más detalles de este juego de pelea que adaptará el ‘manga’ Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. El día ha llegado y ya sabemos cómo luce, qué tipo de juego de pelea es y cuál es nombre del juego de pelea de Hunter x Hunter.

¿Cuál es el nombre del juego de pelea de Hunter x Hunter?

El primer tráiler del juego de pelea de Hunter x Hunter nos ha revelado cómo se llama el proyecto y tambien nos dio una pista de qué tipo de juego de pelea será el que está desarrollando Eighting. El nombre del juego de pelea del ‘manga’ de Yoshihiro Togashi es Hunter x Hunter Nen Impact y será —gracias a la sensación de confianza que nos produce su desarrollador— un juego de pelea 3 Vs 3 como Ultimate Marvel Vs Capcom.

Esperemos que pronto Eighting tenga planes para una beta abierta o cerrada de este juego.

¿Cuáles son los primeros personajes jugables de Hunter x Hunter Nen Impact, el juego de pelea de la obra de Yoshihiro Togashi?

El primer tráiler de Hunter x Hunter Nen Impact, si bien no reveló nada de su jugabilidad, sí nos dejó ver cómo serán sus diseños de personajes y cuáles son los primeros personajes jugables de título.

Personajes de Nen Impact, el juego de pelea de Hunter x Hunter:

Gon Freecss

Killua

Leorio

Kurapica

Hisoka

Netero

El universo de Hunter x Hunter está lleno de personajes con estilos de pelea interesantes que muchos de los fanáticos del ‘manga’ de Togashi siempre han querido ver más desarrollados. Así que con el juego Hunter x Hunter Nen Impact esto muy seguramente se cumplirá. En cuanto a sí este será o no un ‘arena fighter’, la respuesta es que no sabemos. Sin embargo, gracias al trabajo de Eighting suponemos que se tratará de un juego muy al estilo de Marvel Vs. Capcom 3 o Tatsunoko Vs. Capcom. Igualmente, estas sopn solo suposiciones y quedamos a la expectativa de un anuncio oficial.

Fuente: canal oficial en YouTube de Bushiroad