One Piece Odyssey: fecha de lanzamiento y contenido de la versión de Switch

En enero de 2023, Bandai Namco lanzó One Piece Odyssey el videojuego de la franquicia creada por Eiichiro Oda que estaba planeado para llegar como parte del 25 aniversario de la serie. Durante el año pasado, One Piece Odyssey recibió contenido DLC y ahora, Bandai Namco por fin ha revelado cuál es la fecha de lanzamiento y el contenido que tendrá la versión de Nintendo Switch.

El anuncio de la fecha de lanzamiento de la versión de One Piece Odyssey para Nintendo Switch se hizo a traves de los canales de Bandai Namco de Japón y Europa.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento y contenido de la edición de «Deluxe» de One Piece Odyssey en Nintendo Switch?

Bandai Namco ha confirmado que la edición «Deluxe» de One Piece Odyssey para Nintendo Switch saldrá el viernes 26 de julio del 2024. La desarrolladora japonesa también confirmó que la edición «Deluxe» de One Piece Odyssey para Nintendo Switch contendrá el DLC «Reunion of Memories» y el conjunto de trajes «City of Water».

Arcos argumentales del ‘manga’ de Eiichiro Oda jugables en One Piece Odyssey

Arabasta

Ennies Lobby

Marineford

Dressrosa

En nuestra reseña de One Piece Odyssey dijimos que no exageramos si decimos que este es el mejor videojuego de la franquicia a día de hoy. Este juego no solo entiende a los personajes de la obra de Eiichiro Oda, sino que también nos propone una historia que nos lleva a revivir grandes momentos que han impactado a los fanáticos de One Piece a través de los 25 años de vida del ‘manga’ con una jugabilidad que optó por alejarse de los juegos de acción (musou) o de pelea (battle arena) a los que Bandai Namco nos tenía acostumbrados. Para conocer nuestra opinión completa, los invitamos a leerla en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco Europe en YouTube.