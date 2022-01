Death Stranding: Director’s Cut llegará a PC y será compatible con XeSS

Un comunicado de prensa de Intel, el cual ha filtrado el sitio Videocardz, ha confirmado la llegada de Death Stranding: Director’s Cut a PC. La filtración, que anuncia la llegada del juego de Kojima a PC corresponde a la presentación que llevará a cabo Intel hoy a la 1:00 p.m. hora de Colombia en CES 2022.

En el comunicado hay un mensaje de Neil Rally, presidente de 505 Games, el cual dice lo siguiente:

«Estamos felices de anunciar que estamos trabajando en equipo con Intel para llevar Death Stranding Director’s Cut a PC. Este juego ha sido muy popular entre los jugadores de PC y estamos a la expectativa de ver cómo la nueva tecnología XeSS de Intel mejorará la experiencia de los jugadores de Death Stranding: Director’s Cut para PC».

¿Qué desarrolladoras usarán XeSS, la nueva tecnología de reescaldado de Intel, en sus juegos?

Hoy puede que Intel revele en CES 2022 que otros juegos serán compatibles con XeSS.

Otra desarrolladoras de videojuegos que utilizarán la nueva tecnología de reescalado de intel llamada XeSS en sus juegos según el comunicado son: Techland (Dying Light 2), Ubisoft, Codemasters, PUBG Studios, IO Interactive (Hitman), IllFonic (Friday the 13th: The Game), EXOR Studios (The Riftbreaker), Deep Silver Fishlabs (Chorus), Hashbane (Instinction), Massive Work Studio (Dolmen) y Wonder People (Super People).

¿Cuándo sale Death Stranding: Director’s Cut para PC?

El pasado 24 de septiembre llegó Death Stranding: Director’s Cut a PlayStation 5. Sin embargo, solo hasta hoy se conoce que esta versión llegará a PC. El comunicado de prensa, si bien no dice cuándo sale Death Stranding: Director’s para PC sí revela que este será el primero de muchos juegos compatibles con XeSS, la nueva tecnología de reescalado de Intel. Es probable que hoy a la 1:00 p.m. durante la presentación de Intel en CES 2022 se revele la fecha de lanzamiento del juego de Kojima Productions protagonizado por Norman Reedus a PC.

Fuente: Videocardz

Vía: Wccftech