Kojima Productions trabajará con A24 por el ‘live-action’ de Death Stranding

Hideo Kojima acaba de confirmar que trabajarán con A24 para la producción del ‘live-action’ de Death Stranding. Una noticia que agarró a más de uno desprevenido y que pone las expectativas de la adaptación en el cielo. Aunque no sabe casi nada de Death Stranding 2, Kojima no pierde el tiempo y quiere expandir su nueva ‘IP’ a todos los medios posibles.

A24 es una de la productoras audiovisuales más importantes del mundo actualmente. Conocido por hacer películas ganadoras al Oscar como Everything Everywhere All At One. Por otro lado, su colaboración con Kojima nos deja varias pistas de cómo se desenvolverá esta adaptación.

A24 es conocida por sus guiones y películas innovadoras, esto encaja perfecto con los intereses de Hideo Kojima en expandir su juego a un público más ‘mainstream’. Como lo confirmó recientemente, más allá de buscar una película con actores famosos y efectos de primer nivel, busca un resultado más artístico.

Aún no sabemos si los eventos que abarcarán Death Stranding 2 serán parte de la adaptación o si tendrá un final cerrado o abierto.

A24 y Hideo Kojima son una combinación que muchos amantes del cine y los videojuegos les encantaría ver. No obstante, también debemos recalcar los errores de Death Stranding que no deberían replicarse en esta adaptación. No se ha hablado si estará ligada a alguna plataforma de transmisión o si será un estreno exclusivo para la pantalla grande.

Hace cinco años que se estrenó Death Stranding, y aunque ya se anunció el desarrollo de la segunda parte, parece ser que tendremos que esperar mucho más. Por otro lado, la llegada de la franquicia al cine con el live-action de Death Stranding podrá acercar a muchos potenciales fans al videojuego y el particular mundo de Kojima. La segunda parte no tiene fecha hasta el momento, pero conociendo a su creador, tendremos más noticias a lo largo de los años.

Vía: VGC