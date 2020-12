El desarrollo de Demon’s Souls (2009) estuvo plagado de problemas e incertidumbres. Incluso tras tomar control del proyecto, Hidetaka Miyazaki temía que la alta dificultad del juego lo hiciera poco accesible y Sony exigiera hacerlo más sencillo. A pesar de esto, las primeras impresiones negativas y las modestas ventas en Japón, Demon’s Souls se convirtió en un éxito crítico y comercial en Occidente. Este fue el origen de la franquicia ‘Soulsborne’ y el subgénero ‘Soulslike’.

Hasta el día de hoy, la serie ‘Soulsborne’ ha vendido más de 27 millones de copias en todo el mundo y se mantiene como una de las propiedades intelectuales más icónicas de la industria de los videojuegos. Esto se ha debido en buena medida a su infame dificultad. Prueba de esto es el ‘remake’ de Demon’s Souls, un proyecto solicitado por los fanáticos de la franquicia y el juego original desde hace varios años.

Ahora, más de 11 años después del lanzamiento del juego que lo inició todo, una nueva generación tiene la oportunidad de experimentar esta épica con una capa de pintura renovada y nuevos contenidos. Sin embargo, ¿esto será suficiente para que este clásico de culto se mantenga vigente en la novena generación de consolas?

Primero que nada, cabe aclarar que el ‘remake’ de Demon’s Souls fue hecho por Bluepoint Games con la ayuda de SIE Japan Studio. Este estudio estadounidense se ha hecho un nombre revitalizando títulos antiguos. Muchos jugadores lo conocen por la reciente remasterización de Shadow of the Colossus para PS4, la cual brilló por su renovado apartado gráfico y fidelidad al juego original de 2005. En lo que respecta a este aspecto, los fanáticos de Demon’s Souls no tienen que temer. El ‘remake’ de 2020 no solo recrea fielmente las locaciones del clásico juego, sino que les da más personalidad y detalle gracias a la tecnología superior de PS5.

Las novedades en materia de presentación incluyen nuevos efectos visuales y de iluminación, animaciones más fluidas e incluso un diseño de sonido más elaborado y envolvente. Visual y sonoramente, el ‘remake’ de Demon’s Souls es un juego digno de la novena generación de consolas. Aún mejor, cuenta con la opción de dar prioridad a la resolución (modo cinemático) o el desempeño (modo desempeño).

Si bien su impresionante presentación visual atraerá a muchos jugadores, lo que se asegurará que permanezcan en el reino de Boletaria —o huyan despavoridos— son sus mecánicas de juego. Aunque estas se mantienen fieles a las del título de 2009, Bluepoint Games incluyó algunas novedades. Mientras que algunas son razonables mejoras a la calidad de vida de los jugadores, otras pueden hacer que el ‘remake’ sea una experiencia más sencilla y/o frustrante que su versión original.

Por un lado, el ‘remake’ de Demon’s Souls amplía la personalización de avatares. También supone el debut de nuevo equipamiento y objetos consumibles. Entre estos destacan las semillas de protección, consumibles que otorgan una resistencia temporal a estados como envenenamiento, quemadura y hemorragia. Por otro lado, las hierbas curativas ahora pesan. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del juego original, la administración de inventario ahora es más importante. Si bien este cambio provee una dimensión extra de dificultad, hay ocasiones en las que puede ser especialmente fastidioso no poder recoger y utilizar objetos. Por fortuna, estos pueden enviarse a un almacenamiento aparte. Aun así, este tiene su límite.

Otra modificación que resulta una espada de doble filo es el modo fotografía. Dada la impresionante presentación del ‘remake’ de Demon’s Souls, esta característica supone un gran acierto. La posibilidad de pausar el juego y controlar la cámara permite tomar fotos que capturan la gloria decadente de Boletaria y/o los momentos antes de una dolorosa muerte. Sin embargo, esta característica puede abusarse. Al tener control de la cámara, los jugadores pueden inspeccionar el entorno y detectar cosas que no deberían poder ver. No rompe el juego, pero le quita algo de misterio.

Solo queda hablar del juego como tal, que se mantiene similar a su versión de 2009.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Los que hayan jugado Dark Souls y/o sus secuelas ya tienen las bases para sobrevivir en Boletaria. Al fin y al cabo, Demon’s Souls introdujo la gran mayoría de mecánicas por la que es conocida la franquicia. Los jugadores tienen acceso a un ataque débil, uno fuerte, una acción evasiva, un comando para cubrirse y un movimiento para desviar un ataque. Todas estas acciones consumen estamina, cuyo porcentaje de gasto puede variar dependiendo del peso que cargue el personaje, si está agarrando el arma con una o dos manos y sus estadísticas. Estas pueden mejorarse al invertir almas, las cuales pueden conseguirse al derrotar enemigos y consumir ciertos objetos. Gracias a los efectos secundarios de mejorar estadísticas y usar armas/armaduras específicas, los jugadores gozan de varias opciones para hacer toda clase de ‘builds’.

Sin embargo, a diferencia de sus sucesores, Demon’s Souls y su ‘remake’ mantienen varios elementos que los asemejan más a un RPG que a un juego de acción. Esto se ve principalmente reflejado en la barra de Puntos de Magia (PM), que desapareció en Dark Souls y posteriores entregas; la preponderancia de las debilidades elementales en comparación con otros juegos; y el sistema de Tendencia, que afecta tanto al personaje en control como al mundo. Al comenzar el juego, la Tendencia es neutral. Dependiendo de las acciones tomadas, esta se puede inclinar hacia Blanco o Negro. Morir, matar NPC e invadir a otros jugadores hará que la Tendencia se incline a Negro. Derrotar jefes y jugadores invasores hará que se incline hacia Blanco.

Por un lado, la Tendencia afecta la dificultad del juego. Mientras que una Tendencia Blanca hace que los enemigos no sean tan peligrosos, la Negra hace todo lo contrario. Sin embargo, también hace que estos suelten más almas y mejores objetos. Por otro lado y quizás más importante, los jugadores pueden conocer nuevos NPC, conseguir objetos únicos y acceder a subtramas especiales dependiendo de su Tendencia.

Para terminar, vale la pena hablar del apartado multijugador. Como se mencionó, los jugadores pueden invadir los mundos de otros. Esto puede hacerse tanto para cambiar su Tendencia como para obtener más almas y objetos. Sin embargo, los jugadores también pueden unir fuerzas para enfrentar a los demonios que azotan Boletaria. En el título original, el número máximo de jugadores que podían agruparse era tres. En el ‘remake’, este fue aumentado a seis. Aunque este cambio es bienvenido, también afecta negativamente la dificultad. Cabe recordar que, en comparación con el resto de la franquicia ‘Soulsborne’, Demon’s Souls es de lejos el más sencillo.

Demon's Souls (PS5) 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Es visualmente impresionante.

- En su mayoría, la experiencia clásica se ha mantenido intacta.

- Varias novedades que sorprenderán a los fanáticos.

- Todo el juego está 100% localizado al español latino.

Lo que no nos gustó - Algunos cambios hacen que el juego sea más sencillo, otros lo vuelven más tedioso.

- Si lo que buscan es un reto, cabe señalar que este es el 'Soulsborne' más sencillo.

En resumen Aunque no todas las novedades implementadas por Bluepoint Games resultan beneficiosas para la experiencia y la dificultad en general es inferior a la de Dark Souls y posteriores entregas, el 'remake' de Demon's Souls es una excelente forma de experimentar el clásico de culto que dio origen a una de las franquicias más reconocidas de la industria. No solo mejora la presentación del título de 2009, sino que dota a Boletaria y sus habitantes de más personalidad. Adicionalmente, sigue ofreciendo una experiencia única con respecto a sus sucesores. Sin lugar a dudas, esta es una aventura que justifica la compra de un PS5.

Reseña hecha con una copia digital de Demon’s Souls para PS5 brindada por Sony Interactive Entertainment.