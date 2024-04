La sexualización de Eve en Stellar Blade

Eve, la protagonista de Stellar Blade, es una mujer muy sexi. Tan sexi que las discusiones sobre su apariencia llegaron a opacar las conversaciones sobre las mecánicas y demás elementos del juego antes de su lanzamiento. En mi reseña hablé un poco sobre esto, pero decidí dejar la mayor parte de mis opiniones sobre el diseño de Eve y su sexualización para un artículo aparte.

Pues bien, aquí lo tienen.

Todo sobre Eve

La protagonista del juego es una guerrera miembro del Escuadrón Aéreo VII. Ella fue creada en una colonia espacial y entrenada exclusivamente para luchar contra los naytibas: grotescos monstruos que dominan la Tierra. Su objetivo es encontrar y eliminar al naytiba supremo y así recuperar el planeta para la humanidad.

Pero poco después de su llegada, el Escuadrón Aéreo es diezmado por los naytibas. Eve ve como sus compañeras y su líder, Tachy, son asesinadas. Solo logra sobrevivir gracias a la ayuda de Adam, un humano que la rescató antes de que corriera el mismo destino.

A pesar de esa terrible experiencia, el objetivo de Eve no cambia. Está decidida a cumplir con su misión de encontrar y eliminar al naytiba supremo. En su camino conoce a otros sobrevivientes y descubre terribles secretos sobre sus enemigos y sobre la misma humanidad, pero nada hace que cambie su objetivo. Antes que nada, debe vengar a Tachy y completar su misión.

A simple vista parece que Eve pertenece al conocido arquetipo del soldado fiel. No importan los obstáculos, siempre va a seguir adelante con su deber. En las buenas narrativas, este tipo de personajes suelen ser usados tanto para celebrar como para criticar el celo militar. Pone retos a las creencias del soldado para que evolucione como personaje, ya sea fortaleciendo su convicción o descubriendo su error. No hay nada de eso en la protagonista de Stellar Blade.

Cuando Eve descubre los grandes secretos del pasado de la Tierra, simplemente duda de ellos y sigue adelante. Cuando confirma que lo que creía es falso, de todos modos sigue adelante. No tiene un arco de personaje ni evolución alguna. No hay nada atractivo en ella más allá de su apariencia.

Eve al desnudo

Pero lo que ha hecho que la protagonista de Stellar Blade sea tan comentada no es su personalidad ni su historia, sino su cuerpo. Eve tiene senos grandes, trasero voluminoso, piernas largas, abdomen plano y un rostro angelical. Cuando salta o ataca, sus pechos se bambolean y cuando corre se agacha más de lo necesario para asegurarse de que la visión del jugador se enfoque en sus bien formadas nalgas.

Eve está diseñada como un ideal de belleza normativa. Eso no es nada raro. Podemos decir que la gran mayoría de personajes de los videojuegos están diseñados para ser atractivos. Pero este caso es un poco diferente a lo que vemos hoy en día. Recuerda a los diseños que se veían durante la década del 2000 y primeros años de los 2010. Eran tiempos en que la mayoría de personajes femeninos tenían diseños enfocados en resaltar su figura para llamar la atención de un público asumido como masculino y heterosexual.

Aunque esa tendencia nunca desapareció del todo, ahora parece principalmente confinada a juegos de nicho con estética ‘anime’ y títulos ‘gacha’ para teléfonos móviles. La crítica de grupos feministas, la diversificación de públicos y la mayor diversidad en los equipos de desarrolladores hicieron que desde entonces viéramos personajes femeninos mucho más variados. Ahora, la apariencia de los personajes sexualizados —como Bayonetta y 2B, de Nier: Automata— suele ser parte importante de su personalidad, contexto, mundo y temas.

Pero la sexualización de Eve en Stellar Blade no tiene nada que ver con el mundo al que pertenece. No dice nada sobre su personaje y no cambia su relación con los demás. A pesar de su apariencia sexualizada, es un personaje prácticamente asexual.

¿Debe haber una razón para que un personaje sea sexi?

La verdad es que no. No hay nada malo en que un personaje sea sexi por simple capricho de sus desarrolladores o porque refleja sus gustos. Su apariencia tampoco tiene por qué jugar un papel en la narrativa. Pero de esta forma se desaprovecha un potencial enorme y queda abierto a críticas muy justas.

Stellar Blade da tanta importancia a la figura femenina de su protagonista que raya en la parodia. Todos los trajes buscan resaltar el trasero de Eve, a veces poniendo la iluminación directamente sobre él, y en las secuencias de video la cámara busca desesperadamente sus senos y sus muslos. Esto ocurre incluso en momentos dramáticos de combate o cuando hay revelaciones que deberían perturbar a los personajes.

Siempre agradecemos cuando un juego tiene gran variedad de opciones cosméticas (y sobre todo cuando no pide que paguemos extra por ellas) porque permite expresarnos mediante la forma de vestir de nuestro personaje. Pero en Stellar Blade no podemos expresarnos a través de los nanotrajes, aretes y gafas que le pongamos a Eve. Todos siguen una línea sexualizada en la que más bien sentimos que estamos buscando un fetiche específico, la ropa que más nos excita cuando la miramos.

Una oportunidad perdida

¿Eve hubiera sido mejor personaje si fuera “fea” o con una apariencia menos sexualizada? No, eso tampoco es lo que quiero decir. Lo que me hubiera gustado es que su diseño fuera coherente con el resto de elementos del juego.

Stellar Blade es un juego post apocalíptico en el que los pocos humanos que quedan tienen una vida muy difícil. ¿Qué significa que haya una persona tan bella como Eve entre ellos?

Inicialmente pensé que este juego iba a intentar algo similar a Nier:Automata, en el que los androides YorHa se diferencian de los demás por sus vistosa apariencia. Después de todo, los humanos se refieren a Eve como “un ángel”. Pero ese no es el caso porque en la Tierra ya hay mujeres como Kaya, Enya y las guardianes de Orcal que tienen una apariencia similar.

¿Entonces será que el diseño pretende crear una atracción o tensión sexual con otros personajes? Tampoco. Nadie demuestra interés sexual en Eve. Esta apariencia tampoco encaja con su personalidad (o más bien, con su falta de personalidad) y muchos de los trajes que podemos usar no van con ella —nunca usaría ese traje de conejita sexi ni el de animadora— solo se ven bien en su cuerpo.

¿Que significa la belleza en este mundo? No significa nada. La relación romántica más notable que hay entre dos NPC son entre una persona que no tiene rostro humano y otra a la que le faltan partes de su cuerpo. ¿Por qué entonces se eligió un cuerpo como este para Eve? ¿Acaso tiene algo que ver con su nombre, el mismo de la madre de la humanidad para varias religiones?

Este juego está lleno de referencias bíblicas que, al final, no aportan tanto a los temas ni a la trama como parecía en un principio. La menos sutil de todas está en el nombre de la protagonista y su más importante compañero. Que usen los nombres de Adam e Eve para ellos implica muchas posibilidades (más aún tomando en cuenta que la tercera del equipo se llama Lily, una posible referencia a Lilith), pero están completamente desaprovechadas.

La razón de estos nombres sí tiene un poco de sentido en uno de los finales del juego, pero la falta de una relación más profunda entre ellos lo hace sentir forzado.

Incluso con su falta de personalidad, Eve era un personaje que podía decir mucho sobre el mundo de Stellar Blade mediante su diseño, pero no lo hace. Es bella porque sus creadores simplemente querían que fuera bella y eso no está mal, pero es decepcionante.

Entonces, ¿cuál es el problema?

En circunstancias normales, no debería haber ningún problema con Eve. Después de todo, el panorama de la representación femenina en los videojuegos es mucho más variado e inclusivo que hace una década. Un personaje como ella es más que bienvenido siempre y cuando no dejemos de tener personajes más interesantes con más variedad en sus diseños.

El problema es que hay grupos de ‘gamers’ muy desagradables que estaban esperando un juego como este para usarlo como bandera. Este año hemos visto regresar a GamerGate —un grupo que en 2014 desató una oleada de acosos y amenazas contra desarrolladores y periodistas— atacando las empresas de consultoría por “arruinar los videojuegos”.

Ellos han aprovechado el diseño de Eve para celebrar “el regreso a los valores tradicionales de los videojuegos” y para continuar con su campaña de acoso. Celebran la llegada de Stellar Blade y la sexualización de su personaje como “una victoria” contra las tendencias que no les agradan.

Esto no es culpa de los desarrolladores ni del juego que pretenden hacer, pero es un desagradable efecto colateral de la terrible cultura ‘gamer’ que no hemos podido arreglar.

¿Pero en verdad los desarrolladores no comparten nada de la culpa?

El efecto de Corea y Shift Up

Antes del lanzamiento de Stellar Blade, el estudio coreano era principalmente conocido por Goddess of Victory: Nikke. Este es un juego ‘gacha’ para teléfonos móviles en el que formamos un grupo de soldados robóticas conocidas como Nikke para enfrentar una invasión de criaturas mecánicas llamadas Rapture.

Este juego es infame por los diseños altamente sexualizados de sus personajes y enfocarse en el movimiento de sus pechos y nalgas al disparar. La narrativa sigue la influencia de los ‘anime’ tipo ‘harem’, en los que todos los personajes femeninos se ven irremediablemente atraídas hacia el protagonista.

El ambiente en el que fueron desarrollados estos juegos es bastante tóxico. No lo digo por las oficinas de Shift Up, sino por la situación del país. Corea del Sur lleva varios años en medio de una grave división ideológica entre hombres y mujeres debido a un rechazo machista y violento hacia los movimientos feministas y a cualquier cosa que “se parezca” al feminismo. Uno de los casos más sonados es el de los fanáticos de un juego que exigieron el despido de una empleada de un estudio debido a que el diseño de un traje de baño de un personaje no les parecía suficientemente sexi.

Aunque no puedo relacionar directamente esta situación con el diseño sexualizado de Eve en Stellar Blade, si tenemos que recordar que hay acusaciones contra Shift Up por supuestamente acosar y eliminar el trabajo de una empleada y por despedir a empleadas que supuestamente demostraron apoyo a causas feministas en Internet.

En conclusión…

Nada de lo que dije aquí quiere decir que se deben sentir culpables por disfrutar Stellar Blade ni por pensar que Eve es sexi. Debo insistir en que disfruté mucho el juego y que la protagonista me pareció muy atractiva. Lo recomiendo mucho a los amantes de los juegos de acción y a quienes busquen algo tipo ‘souls’ pero menos denso.

Lo que quiero es que consideremos todo lo que hay detrás del diseño de un personaje —los gustos personales de sus creadores, influencias culturales— y todo lo que este puede afectar el mundo que crearon para el juego. Eve es agradable de ver, pero no aporta nada narrativamente a su mundo. De hecho, contrasta negativamente con él. No quiero que deje de ser bonita, quiero que su belleza sea parte de ella, no su única característica.

