Destiny 2: consigan gratis las expansiones La Reina Bruja, Más Allá de la Luz y Bastión de Sombras (diciembre 2023)

Aunque la versión base del popular juego multijugador de Bungie no tiene costo, son muchos los jugadores que dicen que este juego no tiene mucha gracia si no se adquieren sus expansiones y esas pueden ser bastante costosas. Afortunadamente, aquí tienen una oportunidad de conseguir las expansiones y campañas de Destiny 2 La Reina Bruja, Más Allá de la Luz y Bastión de Sombras completamente gratis para PC con la Legacy Collection mediante Epic Games Store. Corran porque solo tienen unos días para reclamarlas.

Esta oferta solo está disponible entre las 11:00 a.m. del miércoles 13 y la misma hora del miércoles 20 de diciembre de 2023 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Es parte de los regalos de navidad de Epic Games Store, un total de 17 juegos gratis, uno nuevo cada día.

Bastión de Sombras (Shadowkeep) fue lanzada en 2019, nos lleva de regreso a la luna y presenta de nuevo a uno de los personajes más queridos por los fanáticos de Destiny: Eris Morn.

La siguiente expansión fue Más allá de la Luz (Beyond Light). Se lanzó en 2020 y nos enfrenta a Kell Eramis en Europa —la luna de Júpiter, no el continente terrestre— que planea usar el poder de la oscuridad para salvar a los Caídos y vengarse de El Viajero.

La última de las campañas gratis de Destiny 2 que nos ofrece Epic Games Store para PC es La Reina Bruja (The Witch Queen). Esta celebrada expansión de 2021 gira alrededor del reino de Savathûn.

Cómo conseguir gratis las expansiones de Destiny 2 Legacy Collection en Epic Games Store

Pueden agregarlo sin costo a la biblioteca de Epic Games Store entrando a la página del juego en la tienda entre las 11:00 a.m. del miércoles 13 y la misma hora del miércoles 20 de diciembre de 2023 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Luego deben dar clic en el botón ‘Obtener’.

Una vez lo tengan en sus bibliotecas será suyo para siempre.

Recuerden que deben iniciar sesión con su cuenta de Epic Games y tener activada la autenticación de dos factores. Una vez termine la oferta, esta colección costará 139.900 pesos colombianos.