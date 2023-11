Destiny 2: así es el inservible «Kit de iniciación» que Bungie ha puesto en venta

Con la llegada de la temporada de los deseos a Destiny 2, Bungie agregó sin anunciar de manera oficial un nuevo «Kit de iniciación» para el juego. Este paquete fue encontrado por la comunidad de Destiny 2 en Reddit y pronto pasaron de la alegria a la decepción.

Contenido del «Kit de iniciación» de Destiny 2:

El «Kit de iniciación» de Destiny 2 cuesta $15 USD y en Colombia Steam lo tiene a $44.800 pesos.

El «Kit de iniciación» incluye las armas Elegidos del Viajero, Efigie Funesta y Símil del Sueño. Adicionalmente, con la comprqa de este paquete obtendremos 125.000 de lumen, 50 núcleos de mejora, 5 primas de mejora y 1 fragmento ascendente. Otros cosmeticos que incluye «Kit de iniciación» de Destiny 2 son un colibrí excepcional y una carcasa para nuestro Espectro.

¿Vale la pena comprar el «Kit de iniciación» de Destiny 2?

La comunidad esta enojada con el contenido del «Kit de iniciación» de Destiny 2.

Un Kit de iniciación para un juego con tanto contenido como Destiny 2, el cual tiene seis años, puede ser un motivo de alegria. Esto por que de implementarse de manera adecuada, los nuevos jugadores pueden ponerse al día con los veteranos. Sin embargo, la comunidad de Destiny 2 se encuentra decepcionada. Ya que, lo que obtienen los jugadores al comprar el «Kit de iniciación» de Destiny 2 no sirve para tener un progreso rápido. Todo el contenido que se ofrece no hace realmente un daño significativo en el estado actual del juego y conseguir las armas que trae el Kit es relativamente facil. Ni hablemos del Lumen que se consigue por montones en el juego y los materiales de mejora es lo mejor del kit, pero no vale la pena gastarlos en mejorar el primer equipo que encontremos.

¿Entonces valo o no la pena el «Kit de iniciación» de Destiny 2?

La respuesta sencilla es NO. Este es un contenido que no busca más que captar el dinero de aquellos que desean regresar despues de un buen tiempo o de los nuevos jugadores que quieren explorar o entrar al mundo de Destiny 2. Esperamos que Bungie tome nota del recibimiento que está teniendo este «Kit de iniciación» y en un futuro sí ofrescan un paquete que ayude a avanzar a aquellos que buscan ponerse al día con la historia de Destiny 2.

