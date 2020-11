Videojuegos

Primero, todos estaban en silencio. Lo que siguió fue intriga e incertidumbre. ¿Qué se supone que estaban viendo? Sin embargo, estas emociones no tardaron en transformarse en felicidad y asombro. Muy probablemente, esa fue la montaña rusa de emociones que experimentaron varios fanáticos al ver el tráiler de anuncio de Devil May Cry 5 en E3 2018. ¿Cómo no iba a serlo? Después de más una década de espera, la esperada secuela de la saga principal estaba en el horizonte.

Por supuesto, esta anticipación tenía un precio. Después de una espera tan larga, Devil May Cry 5 tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Sin embargo, Hideaki Itsuno —principal responsable de la franquicia desde Devil May Cry 3— no estaba preocupado. Al contrario, elevó aún más las expectativas de los fanáticos asegurando que esta entrega “excedería sus expectativas”. Algunos lo llamaron demente.

En marzo de 2019, los fanáticos descubrieron que las palabras de Itsuno no eran promesas vacías. Devil May Cry 5 fue un completo éxito crítico y comercial. Ahora, casi dos años después, la nueva generación de consolas (PS5 y Xbox Series X/S) puede disfrutar de esta obra maestra gracias a Devil May Cry 5 Special Edition.

Si hay algo por lo que Devil May Cry 5 destaca, incluso entre aquellos que no están familiarizados con la franquicia o no gustan de los juegos de acción es su presentación. Visualmente, Devil May Cry nunca ha lucido mejor. Esto es gracias al formidable RE Engine, el mismo motor con el que se desarrolló Resident Evil 7.

La úlima entrega de Devil May Cry tampoco se queda atrás en lo que respecta a lo musical. Más allá de entregarnos algunas de las melodías más memorables de la franquicia —basta con mencionar Devil Trigger, Subhuman y Crimsom Cloud—, DMC5 toma una de las fortalezas de DmC: Devil May Cry. Nos referimos a la banda sonora dinámica. Para aquellos que no sepan, esta consiste en que la música de fondo cambia con respecto al desempeño en combate. ¿Hay algo más satisfactorio que escuchar el estribillo de las canciones al obtener un combo nivel S? Resulta difícil decirlo.

Lo que sí podemos decir con seguridad es que Devil May Cry 5 es una de las mejores entregas a nivel narrativo. No solo por la exploración que hace de personajes ya establecidos, especialmente Dante y Nero, sino por la forma en que amplía la mitología de DMC por medio de la llegada de personajes como Nico y V. También ha de destacarse cómo cohesiona diferentes elementos narrativos cultivados a lo largo de casi dos dédacas a través de los juegos y diferentes obras complementarias.

No obstante, si hay algo por lo que Devil May Cry 5 se encuentra en la cúspide de la franquicia y el género de acción es su pulido sistema de combate.

Por un lado, las funciones de Dante son muy similares a las de su versión de Devil May Cry 4. Su habilidad para alternar entre sus cinco estilos —Swordmaster, Trickster, Royal Guard y Gunslinger— lo hace la caja de herramientas perfecta para enfrentar las hordas demoniacas. Ahora, eso no quiere decir que el hijo de Sparda no haya recibido novedades. Esto va más allá de sus nuevas armas, sino de las nuevas funciones que han recibido los estilos. El más beneficiado es sin lugar a duda Gunslinger, que ahora es un estilo de combate mucho más viable.

Por otro lado, Nero ha recibido importantes cambios. Aunque sigue gozando del sistema Exceed, que lo vuelve el personaje potencialmente más dañino del elenco, ha sido privado de su entonces icónico Devil Bringer. Esta mecánica ha sido sustituida por los Devil Breaker, brazos intercambiables con habilidades únicas. La administración de estos últimos es una parte vital del plan de juego de Nero y posibilita que sea un combatiente versátil, pero por razones diferentes a las de Dante.

Por último se encuentra V, el personaje más inusual del elenco. Aunque algunas de sus mecánicas son reminiscentes a las de sus compañeros, su plan de juego gira alrededor de administrar tres demonios con funciones únicas. No obstante, el juego espera que sean utilizadas de forma armoniosa. Ya que V no puede atacar, resulta vital que esté pendiente del posicionamiento de sus demonios y los enemigos para evitar que estos se acerquen. El uso de burlas también resulta vital en su estilo de combate.

Al final, cada uno ofrece una experiencia única de juego. Sin embargo, estos tres personajes no son los únicos que pueden hacen frente a las hordas demoniacas.

Devil May Cry 5 Special Edition, el retorno de Vergil y la llegada de DMC5 a la nueva generación

«¿Cómo mejorar un juego que es casi perfecto?», preguntarán. Bueno, para comenzar, ¿por qué no añadir a Vergil como personaje jugable, una de las peticiones más recurrentes de los jugadores? También podría aprovecharse para mejorar el rendimiento del juego gracias a la potencia de la novena generación de consolas. Afortunadamente, eso es lo que hace Devil May Cry 5 Special Edition.

Aunque la presentación hiperrealista del juego original es impresionante, DMC5 Special Edition habilita la opción de trazado de rayos y un ‘framerate’ de hasta 120 fps. Cabe señalar que estas opciones no pueden habilitarse simultáneamente. La potencia de la nueva generación de consolas también posibilita la adición del Modo Turbo, que incrementa la velocidad del juego un 20%, y la dificultad Caballero Oscuro Legendario, que aumenta la cantidad de enemigos en pantalla. Mientras que el primero no influye en la dificultad, siendo más una cuestión de preferencia, la segunda ofrece una mayor facilidad para hacer combos SSS gracias a las hordas de enemigos a cambio de tener que estar mucho más atento del entorno.

Por supuesto, Vergil es el gran atractivo de DMC5 Special Edition.

En múltiples aspectos, Vergil se maneja igual que en DMC4 Special Edition. Todavía mantiene la barra de Concentración y sus habilidades de teletransportación siguen ligadas a sus espadas invocadas. Como de costumbre, Vergil es un personaje cuyo plan de juego gira alrededor de su movilidad. No obstante, el personaje tiene nuevas técnicas y habilidades, algunas ligadas al nivel de Concentración.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el Vergil de DMC5 Special Edition se diferencia de su anterior versión por medio una «nueva» habilidad: Doppleganger, un claro homenaje a la contraparte que debutó en DmC: Devil May Cry. Este clon puede cumplir dos ordenes: copiar los movimientos de Vergil, ya sea de forma más lenta o rápida, y atacar a su gusto. De esta forma, este personaje tiene una mayor facilidad para controlar multitudes y hacer combos SSS. Cabe señalar que, si bien esta habilidad sustituye su Devil Trigger normal, Vergil puede acceder al Modo Demonio Real de la misma forma que Dante, lo que le concede acceso a nuevas técnicas.

Ahora, si bien la adición de Vergil y las mejoras gráficas son apreciadas, DMC5 Special Edition ofrece muy pocas novedades en comparación a las ediciones definitivas de DMC3, DMC4 e incluso DmC. Con la excepción de Vergil y los contenidos de la edición Deluxe del título original, DMC5 Special Edition no ofrece una experiencia diferente a la que llegó en 2019. No hay nuevas apariencias, un aspecto en el que sigue excediendo DMC3, ni nuevos Devil Breaker. La única razón por la cual vale la pena hacerse con DMC5 Special Edition es no poseer el juego original. Los que lo tengan, bien pueden esperar a que Vergil esté disponible como DLC en PS4, Xbox One y PC.

Devil May Cry 5 9.5/10 Nota Lo que nos gustó - La culminación del sistema de combate de Devil May Cry.

- Junto con DMC3, el mejor título de la serie a nivel narrativo.

- Su presentación, tanto visual como sonora, es impecable.

- El sistema de combate de Vergil es ampliado en Special Edition.

Lo que no nos gustó - Incluso si ya poseen el juego original, los que quieran jugarlo en consolas de nueva generación deben comprar Special Edition.

- Más allá de Vergil y las mejoras técnicas, Special Edition no ofrece gran novedad.

En resumen Devil May Cry 5 es la celebración de una franquicia que tuvo sus prometedores orígenes en 2001. Perfecciona los sistemas de juego, que de por sí se han estado puliendo por más de una década, y agrega varias novedades para entregar uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos. Su historia goza del equilibrio perfecto entre humanidad y 'fan-service'. Aunque tan estrambótico como siempre, la trama dota de mayor profundidad al elenco. Incluso si esto no es del interés de los jugadores, los fanáticos de la franquicia se regocijarán ante las múltiples referencias al material complementario. De tener una consola de última generación, DMC5 Special Edition —que contiene a Vergil como personaje jugable y es técnicamente superior— es una compra infaltable para los amantes de los juegos de acción frenéticos.

Reseña hecha con una copia digital de Devil May Cry 5 Special Edition para Xbox Series X/S brindada por Capcom.