Stellar Blade: cuál es el punto de no retorno (sin spoilers)

Stellar Blade es uno de esos juegos en los que, una vez llegamos al final, no podemos devolvernos a completar todas las misiones a menos que comencemos una partida nueva. De hecho, Stellar Blade no tiene un punto de no retorno, tiene DOS PUNTOS DE NO RETORNO y en esta pequeña guía vamos a explicarles cuáles son y qué contenido queda bloqueado después de cada uno.

Pueden estar tranquilos porque NO hay ‘spoilers’ en esta guía. Lo que sí hay es una invitación a leer nuestra reseña del juego, este artículo sobre la sexualización de Eve y las guías para conseguir todos los trajes y las latas de colección.

El primer punto de no retorno de Stellar Blade

Tras pasar por el Gran Desierto y derrotar al jefe de Abyss Levoire, regresamos a Xion para hablar con Orcal. El siguiente objetivo es el Elevador Orbital. Cuando hablamos con Adam al lado del Tetrápodo y aceptamos viajar veremos la siguiente advertencia.

«Si te diriges al elevador orbital ahora no podrás seguir progresando en las misiones secundarias ni viajar libremente a otras áreas. ¿Quieres continuar?»

Esto no es completamente cierto. Es verdad que no podremos completar la mayoría de misiones opcionales que no hayamos terminado cuando vayamos al Elevador Orbital, pero más adelante sí podremos continuar viajando a otras áreas.

Esto es lo que quedará bloqueado para nosotros una vez partimos al Elevador Orbital:

No podremos realizar más misiones de la Cartelera de solicitudes de Zion.

Las misiones para personajes que habitan Xion quedan bloqueadas.

No podemos explorar Xion.

No podemos usar los servicios de peluquería.

Las tiendas de Kaya (hermanas chatarra) y Roxanne (mercado negro) seguirán disponibles más adelante.

Más importante aún, sí queremos sacar el mejor final de Stellar Blade debemos llenar la barra de amistad con Lily antes de partir al Elevador orbital. Si la llenamos antes de partir (completando misiones opcionales y recogiendo documentos), visitaremos el área opcional Eidos 9 y podremos sacar el mejor final: ‘Creando nuevos recuerdos’. Si no la llenamos y partimos a Pilar 4, no podremos sacar ese final en esta partida.

El segundo de los puntos de no retorno de Stellar Blade

Tras derrotar al naytiba alfa Demogorgon y regresar a Xion tendremos que enfrentar al jefe Naytiba no indentificado. Después de hacerlo, Xion quedará bloqueado para nosotros aunque podemos usar las tiendas de Kaya y Roxanne en la puerta de la ciudad. También podemos ver la colección de latas al lado del Tetrápodo y reclamar recompensas por conseguirlas.

Si hablamos con Lily en el Tetrápodo, nos dará la opción de partir hacia el nido o visitar otras áreas. El nido está en el Páramo y debemos enfrentar a una jefe en su entrada. El enfrentamiento contra la jefe en la entrada del Nido es el punto absoluto de no retorno de Stellar Blade.

Si derrotamos a esta jefe, entraremos al nido y no podemos salir de allí. Lo único que queda hacer es derrotar al jefe final. Si volvemos a cargar una partida, estaremos dentro del nido y no podemos volver al mapa.

Esperamos que esta información les haya sido útil y puedan explorar el mundo de Stellar Blade sin miedo a perderse de algo importante.

Más artículos y guías sobre Stellar Blade en GamerFocus