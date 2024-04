Dragon Ball: Sparking Zero, así pelean Piccolo, Gohan, Trunks del futuro y más

Hace un mes Bandai Namco, presento un tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero, en el cual conocimos a 11 personajes y algunos detalles del sistema de combate del juego. Ahora, la desarrolladora japonesa, ha revelado un nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero que se enfoca en presentar como pelean grupos de discípulos y maestros. El nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero ha confirmado que ya se puede listar en nuestras listas de deseo de PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam.

Bandai Namco ha escuchado al público de Latinoamérica y ha compartido el nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero con su doblaje original y subtítulos al español de nuestra región.

El nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero revela, en grupos de maestro discipulo, a 11 nuevos personajes. En estos podemos ver a Piccolo junto a Gohan Niño del arco de los Saiyajin, Adicionalmente también se ven los movimientos de pelea del Mestro Roshi de Dragon Ball, el cual fue presentado junto a Yamcha y Krillin. La variante de Gohan adulto es emparejado con Videl. Adicionalmente, las versiones de Gohan y Trunks del futuro tambien salen luchando en el tráiler.

Finalmente, en el tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero tambien son presentados el señor Beerus junto a Whis. Ellos se suman a los 47 personajes —entre ellas varias versiones del mismo luchador— que Bandai Namco ha presentado hasta el momento.

Anteriormente, conocimos la versión de Androide 17 de Dragon Ball Super. Sin embargo, en el nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero se pudo apreciar un momento a la versión de DBZ.

¿Cuántos personajes jugables tendrá Dragon Ball: Sparking! ZERO o Budokai Tenkaichi 4?

Sí se preguntan cuántos personajes tendrá el Budokai Tenkaichi 4, les contamos que la plantilla inicial de personajes seleccionables de Dragon Ball: Sparking! ZERO estará conformada por 164 personajes.

Lista de los primeros 36 personajes que tendrá Dragon Ball: Sparking Zero:

Goku (Z – inicio del anime) Goku (Z – Saga de Namek) Goku (Z – Saga de Namek), Super Saiyanjin Goku (Z – final) Goku (Z – final), Super Saiyajin Goku (Z – final), Super Saiyajin 2 Goku (Z – final), Super Saiyajin 3 Goku (Super) Goku (Super), Super Saiyajin Goku (Super), Super Saiyajin Dios Rojo Goku (Super), Super Saiyajin Dios Azul Vegeta (Z – Scouter) Ōzaru Vegeta Vegeta (Z – Saga de los Saiyajin) Vegeta (Z – Saga de Cell), Super Saiyajin Super Vegeta Vegeta (Z – final) Vegeta (Z – final), Super Saiyajin Vegeta (Z – final), Super Saiyajin 2 Majin Vegeta Vegeta (Super) Vegeta (Super), Super Saiyajin Vegeta (Super), Super Saiyajin Dios Rojo Vegeta (Super), Super Saiyajin Dios Azul Trunks Super Saiyajin Trunks del futuro Super Saiyajin Frieza (DB Super) Cell Perfecto Majin Buu Mr. Satan Android 17 (DB Super) Android 18 Broly Super Saiyajin Broly Jiren Bergamo Burter Dyspo Hit Jeice Kakunsa Master Roshi, Max Power Nappa Super Saiyan Broly (Full Power) Super Saiyan Kale (Berserk) Super Trunks Toppo Gohan (Niño) Piccolo Krillin Yamcha Mestro Roshi Videl Gohan (Adulto) Beerus Whis Trunks (Futuro) Gohan (Futuro) Androide 17 (Z)

Fuente: canal oficial en YouTube de Bandai Namco Latinoamérica.