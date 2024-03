Esta es la fecha de lanzamiento de Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon

Hace tres años Type Moon lanzó en Japón Tsukihime: A piece of blue glass moon, el ‘reamke del juego que debutó en diciembre del 2000. La franquicia Tsukihime contó con una adaptación al ‘anime’ llamada Shingetsutan Tsukihime y un ‘manga’ bajo el mismo nombre. El ‘manga’ Shingetsutan Tsukihime fue publicado en la revista Dengeki Moeoh de MediaWorks. Este ‘manga’ cuenta con 10 volúmenes recopilatorios o Tankōbon. Ahora, Type Moon por fín ha anunciado cuándo sale o es la fecha de lanzamiento del ‘remake’ de Tsukihime: llamado A piece of blue glass moon en occidente.

Esta canción es interpretada por la cantante de J-pop ReoNa. El estudio de animación Ufotable es el responsables de la animación del ‘opening’ del ‘remake’ de Tsukihime.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento del ‘remake’ de Tsukihime llamado A Piece of Blue Glass Moon?

El ‘opening’ del ‘remake’ del juego de Tsukihime (2021) se llama Seimeisen y es interpretada por la cantante de J-pop ReoNa.

Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon llegó al mercado por primera vez para PlayStation 4 y Switch el 26 de agosto de 2021 en Japón. Ahora, Type Moon y Aniplex han revelado que la fecha de lanzamiento de Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon será el jueves 27 de junio del 2024 para PlayStation 4 y N intendo Switch.

Type Moon describe Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon de la siguiente manera:

La célebre novela visual de Kinoko Nasu y TYPE-MOON nace de nuevo… Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon recopila las dos historias que componen la parte «Near Side of the Moon» del Tsukihime original: El escenario de Arcueid, «La princesa de la luna», y el escenario de Ciel, «El arco iris de medianoche».

La creadora Kinoko Nasu ha desmontado y reconstruido minuciosamente la historia, actualizando el escenario al Tokio de 2010 y ampliando la narrativa. Esta presentación reimaginada entusiasmará a los jugadores por su tensión y realismo.

Vía: Gematsu