Ya han pasado varios meses desde la introducción del modo creativo al juego y aunque hemos podido jugar muchas rondas creadas por jugadores y participado en tres pases de fama, ya comenzamos a preguntarnos cuándo habría más contenido real. Resulta que nos quedaremos esperando la nueva temporada temática por Fall Guys no tendrá una nueva temporada y abandonará el sistema de temporadas, pero eso no significa que no recibirá más contenido ni nuevas rondas. Vamos a explicarlo.

Mediante un comunicado publicado en el sitio web oficial del juego, Mediatonic anuncio que las temporadas de Fall Guys serán reemplazadas por un sistema de actualizaciones más frecuentes y que no habrá una nueva temporada como tal. Pero sí habrán nuevas temáticas para reemplazar el actual tema «digital».

Actualización Brisa veraniega

La primera de estas actualizaciones llegará al juego el jueves 17 de agosto de 2023, que agregará herramientas y cuatro nuevas rondas que pueden ver en acción en el siguiente video.

Esta actualización agregará cuatro nuevas rondas y muchos tipos de objetos que podemos usar en el modo creativo.

Nuevas rondas para Fall Guys (17 de agosto)

Gappy-go-Lucky

Fun with Fans

Drop n’ Drag

Blocky Bridges

Nuevos objetos para el modo creativo

Plataforma cuenco

Montículo acolchado

Barrera de pendiente

Trinchera

Barrera

Plataforma con aros

Pilar

También revelaron un nuevo mapa de ruta que confirma algunos de los elementos que llegarán al modo creativo del juego el resto del año. También confirma nuevos Pases de fama. El siguiente, como ya sabemos, es el de la colaboración con FFXIV.

¡Vuelven las rondas de la bóveda!

Mediatonic confirmó que con las actualizaciones traerán de vuelta una selección de rondas de Fall Guys que habían sido archivadas. Revelarán cuáles son «en las próximas semanas».

Otros cambios que llegarán a Fall Guys con el abandono del sistema de temporadas y la actualización Brisa veraniega son la posibilidad de realizar gestos en el lobby y mover la cámara hacia arriba en medio de las rondas.

Fuente: Mediatonic