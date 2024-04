Fatal Fury: City of Wolves, SNK presenta a Marco Rodrigues

Luego de la final de The King of Fighters XV en EVO Japan 2024, la cual ganó E.T de Taiwán, SNK reveló un nuevo adelanto de Fatal Fury: City of Wolves. Este nuevo tráiler del nuevo Fatal Fury se centra en mostrarnos los movimientos de pelea y presentarnos a Marco Rodrigues.

El tráiler doblado al inglés con la voz de Earl Baylon, lo pueden ver en el siguiente enlace.

¿Quién es y cómo pelea Marco Rodrigues en Fatal Fury: City of Wolves?

Marco Rodrigues, proveniente de Brasil, es uno de los personajes que debutó en el juego Garou: Mark of the Wolves como sustituto o heredero del estilo de pelea «karate Kyokugenryu» que representaba Ryo Sakazaki en esta franquicia. En cuanto a los movimientos de pelea de Marco Rodrigues en Fatal Fury: City of Wolves, por lo que vimos en el tráiler mostrado en EVO Japan 2024, no difieren mucho de los vistos en su debut. Sin embargo, las rutas que tendrápara combinar los clasicos movimientos si son toda una novedad. Todo esto gracias al REV Accel, el cual explicó como funciona SNK hace cuatro días.

Sakazaki’s Fitness Club es el escenario de pelea de Marco Rodrigues en Fatal Fury: City of Wolves.

¿Qué personajes tendrá de Fatal Fury: City of the Wolves?

Es cuestión de tiempo para conocer cuándo sale Fatal Fury: City of Wolves.

En el primer tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of Wolves

Terry Bogart

Tizoc

Rock Howard

Hotaru Futaba

Preecha

Marco Rodrigues

¿Cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves?

Así que, aunque no dieron la fecha de lanzamiento, SNK confirmó que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a inicios del 2025. Desafortunadamente, ninguno de los dos adelantos de Fatal Fury: City of the Wolves no especifico las plataformas a las que el nuevo juego de la franquicia Garou llegará.