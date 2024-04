Fatal Fury: City of Wolves, SNK revela detalles de su jugabilidad antes de EVO 2024

El pasado 17 de marzo, SNK reveló nueva información de Fatal Fury: City of the Wolves, la cual indicaba —entre otras— que durante EVO 2024 habría una demostración del juego abierta a los asistentes del evento. Bueno, EVO Japan 2024 es este fin de semana y SNK ha revelado detalles de la jugabilidad de Fatal Fury: City of the Wolves de cara a su demostración en el evento.

¿Cómo se juega Fatal Fury: City of the Wolves?

Estos son los movimientos basicos del estilo arcade de Fatal Fury: City of the Wolves.

SNK ha revelado una serie de imagenes que sirven de guía para que aquellas personas que se acerquen a su estand en EVO Japan 2024 puedan saber cómo se juega Fatal Fury: City of the Wolves. La información, ademas de contener lo basico, se centra en las propiedades del REV System. En esta ocasión SNK ha habilitado dos esquemas de controles para Fatal Fury: City of the Wolves, similares al control clasico y moderno de Street Fighter 6. Estos se llaman «arcade» y «smart».

Estos son los movimientos basicos del estilo smart de Fatal Fury: City of the Wolves.

Él primer tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves muestró por encima las mecánicas de combate que veremos en el juego. Ahora, SNK ha revelado a detalle cómo es el sistema de combate se de Fatal Fury: City of the Wolves llamado «REV System». En el aquel adelanto vimos los «REV Arts» (o movimientos especiales EX), los cuales se pueden encadenar haciendo uso del «REV Accel». Los «REV Blows», son golpes que tienen armadura y el «REV Guard» es una especie de escudo.

Aquí SNK muestra como se encadenan los REV Arts . Cabe resaltar que cuando se sobre caliente el personaje no podrá ejecutar estos movimientos.

Otros de los nuevos vídeos de SNK muestran cómo es la «Hyper defense». Un movimiento defensivo que se puede ejecutar mientras estamos bloqueando golpes del enemigo.

Además de esta mecánica de pelea, en Fatal Fury: City of the Wolves tambien se pódrá hacer «Just Defense».

¿Qué personajes estarán disponibles en la demostración de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO Japan 2024?

En el primer tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves. Puede que los demás personajes que escuchamos en aquel primer adelanto, los veamos siendo anunciados durante EVO Japan 2024.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves disponibles en la demostración de EVO Japan 2024:

Rock Howard

Terry Bogart

Hotaru Futaba

Tizoc

Preecha

¿Cuándo es EVO Japan 2024?

EVO Japan 2024 se llevará a cabo desde el sábado 27 y hasta el lunes 29 de abril del 2024 en el Ariake GYM-EX en Tokio.

Fuente: página oficial de SNK