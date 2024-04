Destiny 2: cuándo anunciará Bungie las novedades de La forma final

Hace cuatro meses, Bungie actualizó la fecha de lanzamiento de La forma final, el DLC que pondrá final a la historia de Destiny 2. Ahora, Bungie ha anunciado cuándo presentarán en propiedad algunos de los elementos que veremos cuando salga el último DLC de Destiny 2 llamado «La forma final».

¿Cuándo revelará Bungie información de Destiny 2: La forma final?

La historia de Destiny 2: La forma final pondrá fin a los 10 años de aventura de nuestro guardián.

Hace apenas dos semanas, nos enteramos que Destiny 2 tendrá una colaboración con losCazafantasmas. Sin embargo, muchos de los guardianes que llevan 10 años explorando el universo de creado por Bungie están anciosos por conocer cuándo tendrán las primeras noticias sobre el contenido que Destiny 2 recibirá con La forma final. Afortunadamente, la espera no será mucha. Ya que, Bungie confirmó que el evento digital de Destiny 2 enfocado en dar un primer vistazo a La forma final se llevará a cabo el martes 9 de abril a las 11:30 AM hora de Colombia, 10:30 AM México y 1:30 PM en hora de Chile y Argentina.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Destiny 2: La forma final?

La fecha de lanzamiento de la expansión final del juego es el martes 4 de junio de 2024. Adicionalmente, Bungie compartió que en Destiny 2: La forma final se expandirá la historia por medio de episodios, los cuales llegarán a lo largo del 2024.

Según Bungie, en Destiny 2: La forma final, los guardianes se enfrentarán a la aniquilación total. Esta será representada por su más grande adversario, el Testigo —a quien conocimos durante el inicio de los hechos de Eclipse. Además, los guardianes tendrán que luchar junto a sus compañeros y faros de la Vanguardia: Ikora Rey, el comandante Zavala y Cayde-6. Este último regresó de forma misteriosa en el primer adelanto de La forma final y en la expansión final de Destiny 2 conoceremos porqué está con vida.

Los jugadores que decidan afrontar la historia de Destiny 2: La forma final se embarcarán en un peligroso viaje de recuerdos y descubrimientos en el corazón del Viajero. Mientras, que movilizarán a la Vanguardia para dar fin a la guerra entre la Luz y la Oscuridad. La historia de esta última confrontación se contará durante la campaña. Adicionalmente, la nueva incursión, el cual estará disponible en algún momento de marzo de 2024 también contará con una carga argumental importante.

Fuente: comunicado de prensa de Bungie.