Fortnite: filtración revela skins de Dabi, Tomura Shigaraki y Himiko Toga de My Hero Academia

Hace más de dos años recibimos el primer evento de este ‘anime’ con las ‘skins’ de Deku, All Might, Ochaco y Bakugo. Unos meses después tuvimos una segunda parte con la llegada de los atuendos de Shoto Todoroki, Mina Ashido y Eijiro Kirishima. Ahora, My Hero Academia está de regreso en Fortnite con las ‘skins’ de los miembros de la Liga de Villanos Dabi, Tomura Shigaraki y Himiko Toga, la cuales conocimos gracias a una filtración.

El siempre confiable informante y minero de datos iFireMonkey reveló mediante su cuenta de Twitter la primera imagen de estos nuevos atuendos y cosméticos de la colaboración el el ‘manga’ y ‘anime’ de Kōhei Horikoshi.

Aquí vemos cómo lucirán el líder de la Liga de Villanos y dos de sus más icónicos miembros en el juego, así como los picos y las mochilas retro que los acompañarán en su lote. Shigaraki tendrá además un estilo alternativo con su capucha y Toga tendrá uno sin su máscara. No sabemos si habrá otro estilo para el primero con las icónicas ‘manos’.

Al momento de realizar esta nota no conocemos cuándo llegarán las ‘skins’ de los villanos Dabi, Tomura Shigaraki y Himiko Toga de My Hero Academia a la tienda de Fortnite ni si regresarán míticos como el Smash de Deku y el Muro de Hielo Todoroki, pero debería ser antes de que termine mayo de 2024.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues revelaremos más detalles sobre esta tercera parte de la colaboración entre Fortnite y Boku no Hero Academia muy pronto.