Fortnite x Billie Eilish: así luce la otra ‘skin’ y los cosméticos que llegan a la tienda

Cuando vimos a la cantante de Bad Guy y What was I made for llegar al juego como parte de un pase de Festival, muchos se decepcionaron pensando que esta iba a ser la única forma de lucir el atuendo de su artista favorita. Esperamos que hayan tenido paciencia porque ya hay otra forma. Una nueva ‘skin’ de Billie Eilish y más cosméticos inspirados en ella serán puestos a la venta en la tienda de Fortnite. Vamos a conocerlos.

Esta información nos llegó de la mano del minero de datos iFireMonkey. Él la publicó todos los detalles sobre estos cosméticos en su cuenta de Twitter horas antes de que aparecieran en la tienda.

La nueva ‘skin’ de Billie Eilish en Fortnite está basada en el uniforme de Michael Jordan de los Chicago Bulls que vistió durante su presentación en Lollapalooza 2023. El lote estará acompañado de una mochila retro alas de alas de Good Girl, otra mochila retro inspirada en su perro Shark, una guitarra y una batería para usar en Festival.

Este atuendo tendrá un estilo adicional sin la gorra. Tampoco podía faltar su versión LEGO.

En cuanto a precios, podemos decirles lo siguiente:

Atuendo ‘Raices rojas’ + Estilo adicional + LEGO + Alas de Good Girl : 1500 Monedas V

: 1500 Monedas V Mochila retro ‘Shark’ : 400 Monedas V

: 400 Monedas V Guitarra : 800 Monedas V

: 800 Monedas V Batería : 800 Monedas V

: 800 Monedas V Lote de Billie Eilish (skin + dos mochilas + dos instrumentos):

La mochila retro Alas de Good Girl solo se podrán conseguir como parte del lote con la skin y no se venderá por separado.

¿Cuándo llega la skin de Billie Eilish a la tienda de Fortnite?

Según la filtración, todo lo que mostramos en este artículo se pondrá a la venta en la tienda de Fortnite el jueves 9 de mayo de 2024 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Es posible que permanezcan allí hasta el final de la actual temporada de Festival en junio.