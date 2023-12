Gundam Requiem for Vengeance: esta es la serie CGI de Netflix ambienta en Universal Century

Netflix ha revelado un tráiler de la nueva serie de la franquicia Gundam a cargo de Bandai Namco Filmworks. Este es un ‘anime’ CGI llamado Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance. Así que gracias a este primer tráiler ya conocemos cuánto durán y cuántos episodios tendrá Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance en Netflix.

¿Cuál es la y en qué parte de Universal Century se ubica Gundam: Requiem for Vengeance?

Este primer tráiler de Gundam: Requiem for Vengeance nos ha confirmado en qué lugar del universo Universal Century se centra su historia. La historia de Gundam: Requiem for Vengeance ocurre en la tierra desde la perpectiva del ejercito de Zeon en noviembre de UC 0079. La historia de Gundam: Requiem for Vengeance seguirá a Iria Sorari, una soldado de Zeon que aparentemente pilotea el Zaku II. Adicionalmente, al final de tráiler de Gundam: Requiem for Vengeance se puede apreciar un Gundam de la Federación Terrestre.

El tráiler no revela la fecha de estreno de Gundam: Requiem for Vengeance, pero si nos dice que podremos ver esta serie en Netflix muy pronto. Mientras tanto si quieren conocer más acerca del universo en el que se ambienta Gundam: Requiem for Vengeance, les recomendamos leer nuestra guía para ver cronologica mente el universo principal de Gundam llamado Universal Century en el siguiente enlace.

¿Quiénes hacen parte del equipo de producción de Gundam: Requiem for Vengeance de Netflix?

Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance fue anunciado en Anime Expo 2023 como una colaboración entre Bandai Namco Filmworks Inc. y el estudio SAFEHOUSE Inc. Conocido por participar en Love, Death & Robots. La animacoón de esta serie esta hecha utilizando la herramienta de producción 3D del motor Unreal Engine 5. Netflix, si bien no ha confirmado la fecha de estreno, ha revelado que Gundam: Requiem for Vengeance tendrá un total de seis episodios y cada uno de ellos tendrá una duración de 30 minuto.

Erasmus Brosdau (Origin Zero, Warhammer 40.000 The Lord Inquisitor: Seed of Ambition) es el director de Gundam: Requiem for Vengeance.

Gavin Hignight, conocido por participar en Tekken: Bloodline, Transformers: Cyberverse y en el videojuego Marvel’s Spider-Man es el guionista de la serie. Los productores ejecutimos son Hignight y Naohiro Ogata, quien participo en Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury y Thunderbolt. Manuel Augusto Dischinger Moura es el diseñador de personajes y Kimitoshi Yamane, acreditado en multiples proyectos de la franquicia Gundam y en Tenkū no Escaflowne supervisará el diseño mecánico. Finalmente, Wilbert Roget II (Mortal Kombat 11, Call of Duty: WWII, Lara Croft and the Temple of Osiris) es el compositor principal de Gundam: Requiem for Vengeance.

Fuente: canal Gundaminfo en YouTube