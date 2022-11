Gungrave G.O.R.E – Reseña

Hace cuatro años conocimos que el estudio surcoreano Iggymob se encontraba trabajando en una secuela de Gungrave: Overdosse, el cual es el segundo juego de la franquicia que fue estrenado hace 18 años. Ahora, 20 años después del estreno del primer juego de la franquicia, llega Gungrave G.O.R.E y trae de regreso de la tumba a Brandon Heat (Beyond the Grave) para nuevamente llenar nuestras pantallas con un infierno de balas. Así que es momento de conocer, en nuestra reseña o análisis de Gungrave G.O.R.E, si vale la pena o no el regreso de esta franquicia que nació en PlayStation 2.

A aquellos que no estén familiarizados con la historia de la franquicia pueden estar tranquilos, ya que en Gungrave G.O.R.E tenemos un resumen que nos ayuda a ponernos al día con los acontecimientos del juego del 2002 y Overdosse (2004). En Gungrave G.O.R.E controlamos a Beyond the Grave, un pistolero —antes conocido como Brandon Heat— que luego de ser traicionado por su mejor amigo murió por proteger a su jefe y su esposa Maria Asagi. Ella es el primer y único amor de Brandon, el cual luego de morir es sometido a un proceso conocido como Necrolyzer. Este proceso, lo despojo de sus recuerdos y ahora es conocido como Beyond the Grave. Sin embargo, en su interior aún recuerda el deseo de su amada por proteger el futuro de su hija.

De esta forma Grave junto Mika Asagi, hija de Maria y el antiguo jefe de Brandon, emprenden una cruzada por impedir que la droga SEED —causante de todo este desastre— continue propagándose por el mundo. En Gungrave G.O.R.E Mika, Grave, Bunji y Quartz se enfrentarán al Clan del cuervo, grupo que controla la distribución de SEED a través de seis escenarios.

Disparos sin cuartel

La dirección de las escenas cinematográficas, durante el tiempo en el que hicimos esta reseña o análisis, fueron un gran aliciente para pasar los diferentes escenarios de Gungrave G.O.R.E.

Gungrave G.O.R.E es un arcade de disparos en tercera persona, el cual cuenta con algunos elementos de ‘hack and slash’. Esto se traduce en escenarios lineales, en los que tendremos que enfrentar a oleadas de enemigos. Hasta aquí puede sonar como si se tratase de cualquier juego del género que abandera la franquicia Devil May Cry o el recién estrenado Bayonetta 3. No obstante, hay que estar conscientes que el protagonista de Gungrave G.O.R.E no es un demonio o una bruja de Umbra, Grave es un zombi casi «inmortal» con un movimiento limitado y capaz de absorber grandes cantidades de daño. Así que en Gungrave G.O.R.E nuestra mejor habilidad son los disparos, mientras que los movimientos cuerpo a cuerpo nos ayudarán para alejar enemigos o regresar misiles enemigos.

En pocas palabras, los movimientos cuerpo a cuerpo nos dan espacio para volver a disparar como si no hubiera mañana. Adicionalmente, los movimientos cuerpo a cuerpo se pueden incrementar comprando combos en el laboratorio. Estos si bien no son letales si nos ayudan a escapar de grupos de enemigos que impiden la libre movilidad en un sector.

Mantener la acción en Gungrave G.O.R.E es importante para que Grave se regenere del daño que recibe en pantalla.

La acción es lo más importante en el juego de Iggymob. Así que explorar u encontrar objetos coleccionables son actividades que no encontramos durante el tiempo que usamos para hacer nuestra reseña o análisis de Gungrave G.O.R.E. En su lugar, toda nuestra atención estuvo en no dejar que el contador de golpes decaiga y conseguir puntos ART con cada remate que se pueda ejecutar.

Muchos de los enemigos se pueden derrotar con tan solo disparar, pero a otros tendremos que derrotarlos usando movimientos cuerpo a cuerpo para desactivar su escudo o ejecutando un ‘parry’ a los misiles.

Dificultad dictada por la jugabilidad

En algunos escenarios de Gungrave G.O.R.E podremos controlar a Bunji y a Quartz, los cuales tienen su propio grupo de habilidades y estilo de combate diferente al de Grave. El metal industrial que nos acompaña durante nuestra reseña o análisis de Gungrave G.O.R.E ambienta de manera perfecta los escenarios y no se deja opacar de las continuas explosiones.

La sencilla premisa de Gungrave G.O.R.E puede sonar fácil, pero esta sensación no tarda en disiparse. Ya que la dificultad en Gungrave G.O.R.E a medida que avanza aumenta de forma exponencial. Esto gracias a la cantidad de enemigos en pantalla, la cual hace que la estrategia y el posicionamiento sea nuestra arma más valiosa. Esto hace que Gungrave G.O.R.E sea un juego que una vez engancha al jugador no para de darle emociones. Sin embargo, no todo es color de rosa. Esto debido a que Gungrave G.O.R.E es un juego que replica también la formula original que hasta sus controles se sienten pesados y arcaicos. Sumado a esto, la dificultad aumenta cuando la cámara no responde de manera adecuada o cuando las físicas —nulas— y las colisiones juegan en nuestra contra.

Es sumamente satisfactorio acabar con un gran número de enemigos luego de ejecutar una serie de ‘parrys’.

Los gráficos de Gungrave G.O.R.E junto con su dise artístico son olvidables —a pesar de incluir con ‘ray tracing’ en sus reflejos para las versiones de actual generación y PC—. Afortunadamente, la cantidad de explosiones y acción en pantalla hacen que no se les preste mucha atención a estos aspectos negativos. Por un lado, es entendible que Iggymob decidiera continuar con las mecánicas de Overdose. No obstante, el poco cuidado y la sensación de estar ante un juego de generaciones pasadas —a pesar de sus mejoras jugables con respecto a los anteriores títulos— se siente incluso en los menus.

Las icónicas ilustraciones que se podrían apreciar en los anteriores juegos —las cuales eran ilustradas por Yasuhiro Nightow conocido por ser el creador danel ‘manga’ Trigun— ya no están presentes y el cambio de la técnica de sombreado plano o ‘cel shading’ por un 3D tradicional hicieron que Gungrave G.O.R.E perdiera la personalidad que tenía —y por la cual tuvo una adaptación al ‘anime’— hace 19 años.

Gungrave G.O.R.E 7/10 Nota Lo que nos gustó - Acción estable a 60 FPS estables.

- A pesar de no haber cambiado en 20 años, la jugabilidad puede ser un soplo de aire fresco para los jugadores más jóvenes.

- Escenas cinematográficas de gran calidad. Lo que no nos gustó - Gráficos discretos y una ambientación y dirección artística pobre.

- Físicas, colisiones y control de cámara que juegan en contra del jugador.

En resumen Gungrave G.O.R.E es un juego que demuestra que una buena fórmula no necesariamente tiene que ceñirse a los estándares actuales. Sin embargo, la que es su mayor virtud es también su talón de aquiles. Ya que, Gungrave G.O.R.E tiene unos gráficos discretos y su jugabilidad se siente tosca —gracias a sus pobres físicas— lo cual hace que cueste acostumbrarse más de lo normal. Así que si esto no les molesta o quieren conocer —luego de 18 años— que pasó con Grave, Mika, Bunji y Quartz este es un juego al que vale la pena darle una oportunidad.

Reseña hecha con una copia digital de Gungrave G.O.R.E para Steam provista por Prime Matter.