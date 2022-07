Klonoa Phantasy Reverie Series – Reseña

El mundo de los videojuegos vivió la “guerra de las mascotas” durante los años noventa. El éxito de Sonic the Hedgehog a comienzos de la década llevó a todas las empresas a crear su propio animal antropomórfico para que protagonizara juegos de plataformas. Muy pocos de ellos son recordados hoy en día, pero uno de ellos es sin duda el adorable Klonoa, que regresó con remasterizaciones de sus dos primeros juegos en Phantasy Reverie Series, la colección de la que hablaremos en esta reseña.

Después de todo, si revivieron a Kao el canguro, ¿por qué no a Klonoa?

Esta compilación incluye versiones ‘mejoradas’ de Door to Phantomile, lanzado en 1997 para el primer PlayStation, y Klonoa 2: Lunatea’s Veil, que salió originalmente para PS2 en 2001.

Estos son juegos de plataformas en 2.5D. Eso significa que, aunque solo nos movemos a la derecha y a la izquierda, los escenarios están creados con elementos tridimensionales. A diferencia de otras obras descritas como tales, aquí sí se aprovechan esos elementos para introducir mecánicas que van más allá de lo puramente estético. También pueden ser incluidos en el subgenero de puzles-plataformas, pues vamos a encontrar una buena cantidad de acertijos que requieren lógica y la habilidad para dar saltos muy precisos.

Si son veteranos que jugaron estos títulos en su día o seguidores de la ‘escena retro’ que ya probaron sus versiones originales, van a encontrar que —al menos a nivel de jugabilidad e historia— son los mismos que ya conocen. Eso sí, cuentan con notables mejoras técnicas en cuanto a gráficos, sonido, accesibilidad y calidad de vida.

Para poder hacer una buena reseña de Klonoa Phantasy Reverie Series vamos a analizar por separado cada uno de sus juegos.

Reseña de Klonoa: Door to Phantomile

Si recuerdan este título como un adorable e inofensivo juego de plataformas como tantos otros de su época, la nostalgia los engaña. Es verdad que los primeros niveles y su simple historia pueden dar esa impresión. Pero a medida que nos acercamos a su final descubrimos una dificultad brutal y una deprimente trama que nos sorprendieron por completo.

La esencia de este juego es el doble salto. A diferencia de otros títulos en los que simplemente tenemos que presionar de nuevo el botón cuando estamos en el aire, aquí tenemos un requisito importante para poder realizar ese movimiento: tener un enemigo en las manos. Klonoa puede agarrar enemigos al arrojarles una bala de viento que viaja una corta distancia. Además de usarlos como arma arrojándolos contra otros rivales, podemos tirarlos cuando estamos en el aire para impulsarnos de nuevo hacia arriba.

Esta sencilla mecánica se presta para retos sencillos al comienzo y brilla bastante a la hora de enfrentar los jefes. Pero el juego la aprovecha a fondo en sus últimos niveles. De repente comienza a exigirnos que conozcamos bien los niveles y una precisión muy alta a la hora de ejecutar los saltos.

Este aumento en la dificultad también está acompañado de un cambio en el tono del juego. El mundo no deja de ser colorido y tierno, pero de repente observamos sucesos muy tristes. La aventura termina con un trágico giro en la trama que nos dejó con la boca abierta.

No es que el juego no sea apto para niños. Definitivamente lo es y hemos visto elementos igualmente oscuros en clásicos de Disney. Es que es algo realmente inesperado en contexto de una trama que peca por simplona. El mundo de Klonoa es bonito, pero su historia y trasfondo solo se presenta a grandes rasgos. Las motivaciones de sus personajes son genéricas y, por más poético que se ponga al hablar de sueños y pesadillas, el villano es malvado porque sí. Los elementos trágicos salen “de la nada” y parece que están allí por causar impacto, no por contar una historia.

Terminar el juego con el número limitado de vidas que tenemos puede ser toda una hazaña que nos obliga a pasar varias veces los niveles y jefes finales. Esto era relativamente normal en los años noventa, pero hoy en día es impensable. Quienes no quieran “sufrir tanto” pueden aprovechar el nuevo nivel de dificultad ‘Fácil’, que nos da vidas infinitas, más salud y una bala de aire con más alcance. Aún con estos cambios, superar algunas secciones y completar el juego al 100% —rescatando a todos los habitantes y recogiendo al menos 150 gemas en cada nivel— es todo un reto.

Reseña de Klonoa 2: Lunatea’s Veil

Si la colección Phantasy Reverie Series es su primera experiencia con Klonoa y comienzan este juego inmediatamente después de terminar el anterior, no sentirán una gran diferencia entre ambos. Eso está bien. Ambos juegos son bastante cortos —cada uno se puede terminar en alrededor de cuatro horas— y juntos ofrecen una experiencia bastante satisfactoria en cuanto a duración.

Sin embargo, Lunatea’s Veil sí ofrece varias novedades respecto a Door to Phantomille. Tenemos niveles en los que nos deslizamos con una tabla y ofrecen un bienvenido cambio de ritmo. Pero sobre todo, los nuevos tipos de enemigos se prestan para dar más variedad a los puzles y ofrecen secuencias de saltos más intensas. Hay un enemigo que cambia de color cada vez que lo arrojamos y otro que explota después de un tiempo. Ambos crean una gran variedad de situaciones nuevas con desafíos muy inteligentes y creativos.

Los niveles también son mucho más variados. Nos llevan desde un parque de atracciones a una ciudad en guerra. El problema es que a veces debemos volver a recorrer un nivel en el que ya habíamos estado. Incluso con los elementos nuevos que introducen, puede resultar un poco repetitivos. Igual que en el anterior juego, los niveles son bastante largos.

La historia continúa tras el trágico final del anterior juego, pero en un mundo completamente diferente. Klonoa se une a la aprendiz de sacerdotisa Lolo y a una criatura llamada Popka para tocar cuatro campanas místicas e impedir la llegada de la tragedia a esta tierra. Pero una pirata aérea llamada Leorina también busca las campanas con otros propósitos.

Esta historia está mucho mejor narrada que la anterior. Klonoa, Lolo, Popka y Leorina interactúan mucho más a menudo que los personajes del anterior juego. Eso se presta para un mejor desarrollo y un poco más de profundidad en los personajes. A pesar de eso, sigue sin ser una gran historia y la mitología de este mundo requiere más detalles. Su final también tiene un tono triste, pero no resulta tan trágico como el de Door to Phatomille.

Cambios y mejoras

No cabe duda que los gráficos de ambos juegos lucen más modernos que los de las versiones originales para PS1 y PS2. Sin embargo, también se ven más “genéricos” y pierden algo de personalidad. Están basados directamente en los del ‘remake’ del primer Klonoa para Nintendo Wii de 2008, pero en alta resolución. Extrañamos los estilos ‘low-poly‘ y ‘cel-shading’ de los juegos viejos. En un mundo ideal, hubiéramos podido jugar las versiones originales junto con las remasterizadas. Es una lástima que no sea así.

El sonido también es mucho mejor. Ambos títulos cuentan con buenas melodías, pero la mayoría no son memorables y pueden resultar repetitivas debido a lo largos que son los niveles.

Como ya dijimos, la jugabilidad no ha cambiado en absoluto desde los viejos tiempos y sus nuevas opciones de dificultad no afectan negativamente la experiencia. De hecho, la hacen más llevadera. El primer juego también cuenta con un modo cooperativo inspirado en su secuela, en el que usamos a otro personaje para ayudar a Klonoa a saltar más alto.

Si no disfrutaron de los clásicos, Klonoa Phantasy Reverie Series es una gran opción para conocer a este personaje y un par de divertidos títulos que, injustamente, muchos han olvidado. No son los mejores juegos de plataformas del mundo, pero nos hacen pasar un buen rato y son un gran reto para los completistas.

Klonoa Phantasy Reverie Series 7.9/10 Nota Lo que nos gustó - Nos permite revivir un clásico.

- Personajes adorables.

- Gran diseño de niveles con buenos puzles.

- Completar el juego al 100% es un buen reto.

- Nuevas opciones de dificultad. Lo que no nos gustó - Los gráficos no tienen tanta personalidad como en los originales.

- Grandes picos de dificultad en los últimos niveles.

- Niveles muy largos que se vuelven repetitivos.

- Historias poco interesantes con giros inesperados, pero forzados. En resumen No importa si son veteranos del mundo de los videojuegos que recuerdan estos juegos con cariño o si nunca los conocieron pero quieren disfrutar de un buen par de títulos de plataformas, Klonoa Phantasy Reverie Series es una gran opción. Las nuevas opciones de dificultad modernizan sus peores aspectos y lucen bien, aunque extrañamos los gráficos low-poly y cel-shading de los originales. Sus historias dejan mucho qué desear y no ofrecen nada novedoso respecto a juegos de puzles-plataformas modernos, pero es una agradable y divertida lección de historia. Eso sí, los nostálgicos serán quienes le saquen más provecho.

Reseña hecha con una copia digital de Klonoa Phantasy Reverie Series para PS4 brindada por Bandai Namco Entertainment.