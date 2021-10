Knockout Home Fitness – Reseña

Los títulos para consolas basados en rutinas de ejercicios llevan un buen tiempo entre nosotros. Fuertemente popularizados en Nintendo Wii gracias a los beneficios remotos de los controles Wiimote. Wii Fit fue su exponente más popular debido al uso de la Wii Balance Board en conjunto con los controles. Otorgando una experiencia más precisa que medía no solo los movimientos sino el peso y equilibrio.

A este se unió Wii Fit U en Wii U, con nuevos ejercicios, minijuegos que hacían uso del GamePad y hasta el periférico Fit Meter para contar los pasos, altura y calorías gastadas en el diario caminar. Switch ha sabido continuar esta tendencia con Ring Fit Adventure y la introducción del Ring-Con. Un accesorio para manipular los Joy-Con de diferentes y creativas formas, además del modo aventura que incentiva la inversión de tiempo.

Del mismo modo, dos entregas de Fitness Boxing en Nintendo Switch permitieron acceder a ejercicios más intuitivos sin accesorios adicionales. De este último es que más se inspira el desarrollador Pocket para presentar Knockout Home Fitness, distribuido por Marvelous (XSEED). Una opción más para ejercitarnos mientras damos golpes en el aire, pero cuyas opciones jugables son escasas.

Al comenzar, el juego pide introducir el peso y la altura para tener un estimado de los ejercicios a plantear. Después iniciamos el tutorial de entrenamiento personal, donde aprendemos a dar golpes frontales, cruzados, ganchos, codazos, bloqueos, uppercuts y demás movimientos básicos. Todos estos se realizan con un Joy-Con en cada mano, nada complicado. La precisión, es otro tema.

A pesar de contar con controles de movimiento teóricamente más precisos como los de Switch, Knockout Home Fitness se queda atrás del propio Wii, que utilizaba barra de sensor para medir los movimientos. Cada golpe se ejecuta en un momento específico, como un juego de ritmos o baile. Según la potencia del mismo es la calificación. El problema es que el juego no reconoce si los movimientos son correctos, solo agitar el Joy-Con es suficiente.

Independientemente del tipo de golpe que se nos pida, mover el Joy-Con correspondiente –entre izquierdo o derecho– califica como una acción correcta. Dado que no hay una Balance Board que le indique al juego que el usuario está de pie, incluso podemos hacer las sesiones sentados, como bateristas. No es la idea, por supuesto, pero es una muestra de lo poco que exige el juego.

Cuando los movimientos avanzados requieren usar las piernas para ejecutar rodillazos o patadas bajas, estos simplemente no son medidos. El juego lo advierte entre sus tutoriales, aún así los incluye entre los ejercicios confiando en la buena fe de los usuarios. Ninguno de estos es necesario para lograr los fácilmente alcanzables puntajes perfectos. Dando con esto un menor sentimiento de logro.

Según el puntaje es la entrega de coronas, entre bronce, plata y oro. Con las coronas desbloqueamos otras dos entrenadoras, escenarios y pistas musicales tradicionales de entrenamientos. En el modo libre podemos escoger entre calentamiento, boxeo, kickboxing y artes marciales como karate, kung-fu o Muay Thai. hay varios movimientos inspirados en estas prácticas, pero no esperemos mucha profundidad.

Al mejor estilo de otros juegos de ejercicio físico o mental, diariamente solo es posible realizar una sesión de entrenamiento personal. Estos resultados quedan registrados en un calendario con la cuenta total de días, calorías y repeticiones. Si queremos seguir jugando debemos optar por el segundo y único modo adicional con sesiones de tres minutos o más. Donde escogemos cualquiera de las categorías enlistadas.

Básicamente es todo en Knockout Home Fitness. No hay más modos, objetivos lúdicos o siquiera minijuegos. Tampoco la posibilidad de desbloquear vestuario a los entrenadores, como en otros títulos. Obtener nuevas pistas musicales no es el mayor aliciente. Como no pide mucho del jugador, puede llegar a ser más accesible, pero a costo de ejercicios hechos de forma incorrecta.

Cualquier movimiento ejercitante en nuestras vidas sedentarias es mejor que ninguno. Si acostumbramos a trabajar o pasar mucho tiempo frente al computador –o una consola–, 15 minutos de dar golpes en el aire con Knockout Home Fitness ayudan a acelerar las pulsaciones cardiacas y sudar en el proceso. Aún precalentando, es normal amanecer al siguiente día con hombros y brazos levemente adoloridos. Por lo menos para quienes no están familiarizados con el ejercicio.

Quienes busquen una actividad más extrema por el mismo estilo, no encontrarán mucho en el título de Pocket. Pero no lo descartamos para quienes solo deseen el mínimo de ejercicio, aunque sea por unos minutos al día y sin contenido adicional. Las rutinas pueden llegar a ser efectivas si el usuario es honesto y pone de su parte, pero el compromiso es otra cuestión que quizás con el tiempo lo aleje.

Knockout Home Fitness 7/10 Nota Lo que nos gustó - Rutinas fáciles de seguir, sin accesorios adicionales.

- Buen método para aplicar en pausas activas. Lo que no nos gustó - Los ejercicios no requieren movimientos precisos.

- Poco contenido por un precio algo elevado.

- Falta de incentivos para desbloquear, como elementos cosméticos de entrenadores.

- Cero minijuegos extra. En resumen Knockout Home Fitness no alcanza el nivel de sus hermanos mayores en los títulos de ejercicios para consolas. Es un 'software' que hace uso de los Joy-Con en su forma más básica y que requiere de la completa inmersión del jugador para conseguir resultados positivos, más no sobresalientes. Lo poco que ofrece lo hace un producto para algunos minutos diarios, pero más allá de eso puede llegar a ser costoso. A menos que continuas sesiones diarias durante varios meses le den finalmente la razón al juego.

Reseña hecha con una copia digital de Knockout Home Fitness para Nintendo Switch brindada por Marvelous (XSEED).