A continuación encontrarán una lista con la fecha, hora y cómo ver todas las presentaciones asociadas al Summer Game Fest 2023 que en cierta forma «reemplaza» al E3 para ver todos los juegos que llegarán a PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC en el futuro.

Índice

PlayStation Showcase

Fecha : miércoles 24 de mayo de 2023

: miércoles 24 de mayo de 2023 Hora : 3:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

: 3:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) Cómo ver: https://www.youtube.com/watch?v=D4EKydVVvHk

En esta presentación conoceremos todos los títulos que llegarán próximamente a PS4 y PS5.

Presentación de juegos Summer Game Fest 2023

Fecha : jueves 8 de junio de 2023

: jueves 8 de junio de 2023 Hora : 2:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

: 2:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) Cómo ver: https://www.youtube.com/@thegameawards

Esta es la presentación principal del evento, dirigida por Geoff Keighley. Tendremos anuncios de nuevos juegos de toda clase de estudios y los más grandes nombres del mundo de los videojuegos: Activision, Bandai Namco, Capcom, EA, Epic Games, Square Enix y más.

Day of the Devs

Fecha : jueves 8 de junio de 2023

: jueves 8 de junio de 2023 Hora : 4:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

: 4:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) Cómo ver: https://www.youtube.com/@thegameawards tras la finalización del evento principal

Esta es una presentación de juegos indies o independientes presentada por el estudio Double Fine y la productora Iam8bit. Además de juegos probablemente veremos entrevistas y hasta momentos musicales.

Xbox Games Showcase + Starfield Direct

Fecha : domingo 11 de junio de 2023

: domingo 11 de junio de 2023 Hora : 12:00 del mediodía (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

: 12:00 del mediodía (hora de Colombia, Perú y Ecuador) Cómo ver: YouTube.com/Xbox y Twitch.tv/Xbox

En la presentación inicial veremos algunos juegos de los estudios de Xbox que llegarán en el futuro, así como de distribuidores asociados. Una vez termine veremos una presentación 100% dedicada al esperado Starfield de Bethesda. Sigan este enlace para conocer más sobre este evento.

Ubisoft Forward

Fecha : lunes 12 de junio de 2023

: lunes 12 de junio de 2023 Hora : 12:00 del mediodía (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

: 12:00 del mediodía (hora de Colombia, Perú y Ecuador) Cómo ver: https://www.youtube.com/@UbisoftLatam

En esta presentación esperamos conocer más sobre los próximos juegos de Ubisoft como Skull and Bones, el ‘remake’ de Prince of Persia: The Sands of Time, XDefiant, Assassin’s Creed Mirage y otros títulos de la misma saga como Jade, Red, Hexe y la plataforma Infinity.

Otras presentaciones no asociadas a Game Summer Fest

Marvelous Game Showcase 2023

Fecha : jueves 25 de mayo de 2023

: jueves 25 de mayo de 2023 Hora : 5:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

: 5:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) Cómo ver: https://www.youtube.com/watch?v=LPLrwWKjXXA

En esta presentación del estudio y distribuidor japonés conoceremos sus nuevos juegos y entregas de series tan populares como Story of Seasons.

Alone in the Dark Spotlight

Fecha : jueves 25 de mayo de 2023

: jueves 25 de mayo de 2023 Hora : 7:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

: 7:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) Cómo ver: https://www.youtube.com/@thqnordic

El anunciado ‘reboot’ o reinicio de la saga Alone in the Dark también tendrá su propia presentación especial en la que aprenderemos nuevos detalles sobre este juego de terror. Sigan este enlace para conocer más sobre este título.

Wholesome Direct 2023

Fecha : sábado 10 de junio de 2023

: sábado 10 de junio de 2023 Hora : 11:00 a.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

: 11:00 a.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) Cómo ver: https://www.youtube.com/@WholesomeGames

En esta presentación no asociada a Summer Game Fest 2023 veremos montones de juegos indies o independientes con temáticas agradables y generalmente sin violencia.

Esperamos que esta información sobre la fecha, hora y cómo ver todas las presentaciones de juegos asociadas al Summer Game Fest 2023 y otras durante el mismo periodo les haya resultado útil.