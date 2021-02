No les extrañará saber que hay una relación muy estrecha entre las comunidades de videojugadores y aquellas de aficionados a la cultura japonesa, manga y anime. Es por eso que miramos con envidia hacia la tierra del sol naciente, pues muchos de los juegos desarrollados allí no siempre llegan a este lado del mundo. Uno de ellos es Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure, también conocido como Kowloon High-School Chronicle.

Este juego salió originalmente en Japón en 2004 para PlayStation 2, pero no fue traducido ni llegó a Occidente. Los fanáticos de este tipo de obras tuvieron que recurrir al mercado de importación o la emulación para poder disfrutarlo, haciendo lo que pudieron para romper la barrera del idioma. Ahora, más de 15 años después, por fin salió de Japón para darse un paseo por las consolas Nintendo Switch. No está en español, pero al menos sí en inglés. En esta reseña vamos a descubrir si la larga espera por un lanzamiento oficial de Kowloon High-School Chronicle valió la pena.

Antes que nada, tenemos que decir que este es un juego muy peculiar que mezcla varios géneros de una forma muy interesante. Es, principalmente, un juego de rol, pero también es un ‘dungeon crawler’, aventura gráfica, novela visual y hasta simulador de citas. Esta puede parecer una combinación algo inusual, pero no olvidemos que la saga Persona encontró el éxito con una mezcla de géneros similar. No les extrañará descubrir que fue originalmente publicado por Atlus.

De hecho, este es un ‘spin-off’ de una saga conocida como Tokyo Majin Gakuen, la cual fue suficientemente popular como para tener su propia adaptación al anime.

Conociendo su trasfondo, ya podemos preguntarnos qué es realmente Kowloon High-School Chronicle. En este juego tomamos el control de un cazador de tesoros que descubre que bajo la Academia Kamiyoshi —una prestigiosa escuela de Shinjuku, Japón— se encuentran unas misteriosas ruinas. Haciéndose pasar por un estudiante, se infiltra en el lugar para explorarlas y revelar sus numerosos secretos.

La jugabilidad de este título se divide en dos partes muy bien diferenciadas. Durante el día recorremos la escuela, charlamos con nuestros compañeros de estudio y buscamos objetos con una interfaz de novela visual. En las noches nos adentramos en las ruinas, convirtiendo al juego en un título de exploración en primera persona para resolver acertijos y combatir enemigos mientras nos movemos en una cuadrícula. Para que se hagan una idea, la jugabilidad en estas secciones es similar a la de sagas como Etrian Odyssey y Legend of Grimrock. Mejor aún, piensen en Final Fantasy Tactics o Fire Emblem, pero en primera persona.









Tenemos que detenernos y recordar que Kowloon High-School Chronicle es un título de otra época. Sí, está remasterizado y los gráficos lucen mejor que nunca, pero sus mecánicas son las de un juego de mediados de la década del 2000. No tiene los elementos de ‘calidad de vida’ a los que estamos acostumbrados hoy en día. Eso, combinado con su marcada estética ‘anime’, lo convierte en un juego de nicho.

Este es un título difícil y complejo. Sí, podemos cambiar la dificultad en cualquier momento, pero incluso en ‘Fácil’ es todo un reto. Si no descubrimos rápidamente el punto débil y el tipo de arma que hace más daño a un enemigo, quedamos expuestos a recibir una gran cantidad de daño. Los objetos curativos y las armas cuestan dinero, pero para conseguirlo estamos obligados a aceptar misiones opcionales bastante crípticas cuyo objetivo nunca es claro.

Entre batalla y batalla encontraremos una gran cantidad de acertijos que aumentan bastante en complejidad a medida que avanza la historia. Las pistas usualmente son poemas e historias de la mitología japonesa que debemos interpretar en contexto de los elementos de cada cuarto. El problema es que no es muy abierto a la experimentación. Es común que al fallar un acertijo tengamos que enfrentar una ola de enemigos. Por si fuera poco, los puntos de guardado son escasos y están muy alejados entre sí. Castigándonos fuertemente por los errores.









Kowloon High-School Chronicle está dividido en 13 episodios, cada uno con canciones de ‘opening’ y ‘ending’ como si de un anime se tratara. Todos comienzan en un día de clases y nos presentan uno de los tantos misterios de la Academia Kamiyoshi, desde abducciones extraterrestres hasta misteriosos objetos explosivos que aparecen en las aulas. Estos siempre están relacionados con un nuevo personaje, las ruinas y el misterioso Concilio Estudiantil que controla el lugar. Hablamos con nuestros compañeros usando un sistema de ‘emociones’ para dar respuesta a sus preguntas. Este resulta más complicado de lo que parece y no siempre es claro qué debemos elegir para obtener el resultado que queremos.

La cantidad de mecánicas interconectadas de este título, tanto en sus momentos de acción como en los de interacción con los demás personajes, harán las delicias de los jugadores más dedicados, pero sin duda serán suficientes para abrumar a la mayoría. Además de lo ya mencionado, también tenemos que hacer malabares con un inventario limitado, la mejora de habilidades y atributos a la hora de subir de nivel y la elección de personajes acompañantes, cada uno con diferentes habilidades activas y pasivas. Lo malo es que, como no sabemos qué nos vamos a encontrar en cada viaje a las ruinas, es imposible prepararnos anticipadamente. Al menos contamos con diferentes ranuras de guardado que recomendamos usar en caso de querer intentar algo arriesgado.

Hablando de los acompañantes, hay que celebrar lo agradables que son algunos de ellos. Al comienzo pueden parecer clichés de los anime escolares, como la chica hiperactiva y la gótica misteriosa, pero se ganan fácilmente nuestro cariño y tienen facetas muy interesantes en su personalidad. Es una lástima que no todos sean así. Algunos de los rivales que eventualmente se unen a nosotros son feos estereotipos, como el hombre afeminado que coquetea agresivamente y un chico con obesidad mórbida cuya torpeza está en primer plano.









Las ruinas también tienen mucha personalidad. Tanto el escenario como los enemigos que encontramos en ellas combinan elementos de la mitología japonesa y la egipcia de una forma poco vista. De hecho, el misterio de esta extraña combinación es un elemento importante de la trama. También se presta para un excelente diseño de enemigos y jefes que recuerda enormemente a la franquicia Shin Megami Tensei.

La alta dificultad, complejidad mecánica, estilo anime y encanto ‘retro’ de Kowloon High-School Chronicle, lo convierten en un juego hecho a la medida para cierto tipo de jugadores. El reto de sus combates y acertijos se siente como una invitación a seguir intentándolo una y otra vez hasta encontrar la solución. Pero esos mismos elementos hacen que no sea del interés de la gran mayoría del público videojugador.

Con todo y sus defectos, la simple existencia de este título en el mercado occidental es una victoria para la localización y preservación de videojuegos. Esperamos que este experimento de Arc System Works sea exitoso porque queremos ver más títulos ‘extraños’ como este salir de Japón, sin importar que ya tengan unos años encima.

Kowloon High-School Chronicle 7/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente diseño de escenarios y enemigos.

- La intrincadas mecánicas resultan atractivas aunque pueden abrumar.

- Banda sonora 'jazz' al estilo de Cowboy Bebop.

- Combinación de mitologías japonesa y egipcia en su trama. Lo que no nos gustó - Su alta dificultad puede desanimar a muchos jugadores.

- No está traducido al español.

- Es muy difícil encontrar guías de este juego.

- Algunos personajes están basados en estereotipos ofensivos. En resumen Tenemos que celebrar la llegada de juegos como Kowloon High-School Chronicle, incluso si consideramos que no son "para nosotros". Por otro lado, los 'gamers' interesados en los juegos japoneses, especialmente aquellos de nicho, van a disfrutar mucho de este inusual título y su curiosa combinación de géneros. Su alta dificultad y falta de elementos modernos hacen que tengamos que tener siempre en mente que es un juego de 2004 para PlayStation 2, pero superar sus retos más complejos y conseguir la amistad -o el amor- de los personajes más esquivos resulta supremamente satisfactorio.

Reseña hecha con una copia digital de Kowloon High-School Chronicle para Nintendo Switch brindada por Arc System Works.