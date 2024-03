Temas de varias franquicias de Falcom llegan a DJMax Respect V

Neowiz ha lanzado un nuevo paquete DLC para su juego DJMax Respect V, el cual incluirá 10 canciones de algunas de las franquicias de RPG más emblemáticas del desarrollador japonés Falcom.

¿Cuáles son las canciones que tiene el pack DLC de canciones de juegos de Falcom en DJMax Respect V?

Algunos de los temas del pack DLC de canciones de juegos de Falcom en DJMax Respect V son «To Make the End of Battle» de Ys II, «Norse Wind» de Ys IX -Monstrum Nox- e «Inevitable Struggle» de Trails From Zero entre otros exclusivos de las versiones para Japón de los RPG de Falcom.

Lista de canciones del pack DLC de canciones de juegos de Falcom en DJMax Respect V:

“Ashita e no Kodou” “Blue Destination” “To Make the End of Battle” “Genesis Beyond the Beginning” “Inevitable Struggle” “To the Future” “Norse Wind” “Silver Will” “Step Ahead” “Sunshine Coastline”

El DLC de temas de juegos de Falcom para DJMax Respect V trae un nuevo diseño de interfaz. En este podremos ver a algunos de los personajes de DJMax haciendo cosplay de personajes de las franquicias del estudio Nihon Falcom. Cabe resaltar, que este no es el primer DLC de DJMax Respect V con música de videojuegos. Anteriormente, Neowiz ya había lanzado paquetes con canciones de Cytus, Deemo, Muse Dash, Chunithm y MapleStory.

DJMax Respect V está disponible en nuestra región para Xbox One, Xbox Series S|X y PC vía Steam o Microsot Windows. Desafortunadamente, la versión para PlayStation 4 de DJMax Respect V solo está disponible para Japón y el continente asiático.

Hace cuatro semanas, NIS America anunció cuándo sale Ys X: Nordics en occidente. Este juego es la última entrega de la franquicia Ys de Nihon Falcom que estará disponible en el último trimestre del 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y GOG.

Vía: Siliconera