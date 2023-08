Estamos muy pendientes de la llegada de los impresionantes nuevos aspectos de Viaje inmortal, pero ya nos enteramos qué más llegaría a la tienda del juego antes de que termine el mes. Riot Games reveló los nuevos ‘skins’ o Aspectos Cósmicos para los personajes de League of Legends Nautilus, Bel’Veth, Sion, Nunu & Willump que deberían aparecer junto la versión 13.17 de LoL.

¿Cuándo llegan las nuevas ‘skins’ o aspectos Cósmicos a League of Legends (LoL)?

Todos estos aspectos están planeados para el parche de actualización a la versión 13.17. Este debería estar disponible en el juego el miércoles 30. Como es usual, las ‘skins’ estarían disponible para compra el día siguiente: el jueves 31 de agosto de 2023.

Las nuevas ‘skins’ ya se encuentran disponibles en la PBE (entorno de pruebas). Pueden ver cómo lucen en el juego en el siguiente video compartido por la cuenta oficial de este título para Latinoamérica.

Con la fuerza celestial que se les concedió, estas novas vencerán al olvido. O se extinguirán en el intento. ¡Los aspectos Cósmicos ya están disponibles en el entorno de pruebas! pic.twitter.com/FHnFxW8uSs — League of Legends LATAM (@lollatam) August 15, 2023

Ahora veamos cuál sería la rareza y precio de cada una.

Aspecto Rareza Precio Fecha Nautilus Cósmico Épica 1350 RP 31 de agosto de 2023 Bel’Veth Cósmico Épica 1350 RP 31 de agosto de 2023 Sion Cósmico Épica 1350 RP 31 de agosto de 2023 Nunu & Willump Cósmico Épica 1350 RP 31 de agosto de 2023

También habrá un nuevo Chroma Mítico para Jhin Cósmico Oscuro. Podría costar 40 Esencia mítica.

No todas las artes de las nuevas skins o aspectos cósmicos de League of Legends para Nautilus, Bel’Veth, Sion, Nunu & Willump no han sido revelados, pero actualizaremos esta nota cuando tengamos acceso a ellos en LoL.

Fuente: cuenta oficial de League of Legends Latinoamérica en Twitter