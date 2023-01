Marvel Snap: cómo subir de nivel, conseguir nuevas cartas y guía de compras en la tienda del juego

Este juego gratis de cartas con personajes de Marvel Comics se ha convertido en uno de los títulos para teléfonos móviles más populares de los últimos meses. Pero como en todo juego de este tipo, los jugadores principiantes de Marvel Snap pueden llegarse a sentir abrumados por los diferentes sistemas de progresión en los que se puede subir de nivel, confundidos por las múltiples formas de conseguir nuevas cartas y por las diferentes compras que podemos hacer con dinero real, por lo que decidimos crear esta guía.

Índice

Guía: cómo subir de nivel en Marvel Snap y para qué sirve

En este juego encontramos tres diferentes barras de progresión en las que vamos subiendo y a veces bajando de nivel a medida que jugamos. Estas nos indican nuestro nivel de colección, relacionado a la rareza de las cartas que tenemos; rango, relacionado a las partidas que ganamos y perdemos en Marvel Snap; y pase de temporada, en la que ganamos recompensas a medida que cumplimos misiones.

Nivel de colección

Este es el indicador de progresión más importante de Marvel Snap porque de este dependen las nuevas cartas que obtenemos y desbloquear nuevas opciones en la tienda.

También se supone que influye en el emparejamiento. Es decir, a la hora de jugar Marvel Snap nos enfrentamos con rivales que tengan un nivel de colección similar al nuestro.

Guía: cómo subir el nivel de colección en Marvel Snap

Para hacerlo tenemos que subir el nivel de rareza o calidad de nuestras cartas. Podemos hacer esto desde el menú de colección o desde la sección de mejora rápida de la tienda.

créditos Potenciadores Aumento nivel de colección Común Infrecuente 25 5 1 Rara 100 10 2 Épica 200 20 4 Legendaria 300 30 6 Ultra 400 40 8 Infinita 500 50 10

Ahora vamos a decirles cómo conseguir los recursos necesarios para aumentar la calidad o rareza de las cartas de Marvel Snap y así subir el nivel de colección. Tengan en cuenta que esto no afecta el poder, valor ni el efecto de las cartas.

Cómo conseguir créditos

50 créditos diarios gratis en la tienda

50 créditos de recompensa por cumplir con una misión diaria

100 créditos de recompensa por cumplir con una misión diaria (difícil)

100 a 500 por completar desafíos semanales (completar varias misiones diarias)

Recompensas por alcanzar ciertos niveles de colección

Como recompensas por alcanzar ciertos rangos durante la temporada

Recompensas en el pase de batalla

Cómo conseguir potenciadores de cartas

Al terminar una partida recibiremos algunos potenciadores de una de las cartas en nuestro mazo.

Recompensas por alcanzar ciertos niveles de colección

Como recompensas por alcanzar ciertos rangos durante la temporada

Recompensas en el pase de batalla

Rango

El rango está asociado a nuestras victorias durante cada temporada, las cuales duran aproximadamente un mes. Debemos jugar al menos 10 partidas durante una temporada para comenzar a clasificar y ganar las recompensas.

Cada 10 niveles de rango que subamos conseguimos una nueva recompensa. Estas pueden ser créditos, potenciadores, oro, variantes de cartas, dorsos de cartas, avatares y títulos. Varían cada temporada.

Guía: cómo subir de rango en Marvel Snap

En pocas palabras, ganando partidas. Cada victoria normal nos recompensa con 2 cubos y necesitamos 10 para subir un nivel. Por supuesto, podemos «apostar cubos» usando la mecánica de «SNAP!» (tocando el cubo en la parte superior de la pantalla durante una partida).

Ningun jugador hace SNAP! : el ganador recibe dos cubos , el perdedor pierde uno.

: el ganador recibe , el perdedor pierde uno. Un jugador hace SNAP! : el ganador recibe cuatro cubos , el perdedor pierde cuatro.

: el ganador recibe , el perdedor pierde cuatro. Los dos jugadores hacen SNAP! : el ganador recibe ocho cubos , el perdedor pierde ocho.

: el ganador recibe , el perdedor pierde ocho. Un jugador se retira: el jugador que se retiró solo pierde un cubo. No importa si hubo SNAP!

Cada vez que comienza una nueva temporada, bajamos algunos niveles de rango y tenemos que volver a escalarlos.

Pase de temporada

Cada nueva temporada, Marvel Snap nos presenta con un pase de pago con una temática distinta. Tienen 50 niveles y si lo compramos, obtenemos recompensas por cada nivel que alcancemos. Algunos niveles son gratis y nos darán la recompensa incluso si no lo compramos.

Las recompensas varían cada temporada. En el pase de pago encontraremos nuevas cartas, variantes exclusivas, títulos, dorsos, avatares y oro. Si no pagamos podemos conseguir créditos, oro y al menos un título y un dorso.

Guía: cómo subir de nivel el pase de temporada de Marvel Snap

La única forma de subir de nivel el pase de temporada es completando misiones . Estas nos proporcionan entre 500 y 900 puntos cada una y necesitamos 100 puntos para subir un nivel. Cada semana se desbloquea un ‘capítulo’ de siete misiones en Marvel Snap y tenemos hasta el final de la temporada para completarlas. Si terminamos un capítulo completo, recibimos 2500 puntos extra.

También podemos obtener puntos de temporada completando misiones diarias —25 puntos por misión normal y 50 por difícil— y los desafíos semanales —entre 100 y 900 por completar cierta cantidad de misiones diarias a la semana.

¿Vale la pena comprar el pase de temporada de Marvel Snap?

Si son jugadores muy dedicados, de esos que juegan todos los días por gusto y sienten pasión competitiva por este título, es posible que le pueda sacar provecho. Si son jugadores casuales o simplemente abren Marvel Snap de vez en cuando para entretenerse, no vale la pena pagar por el pase de temporada.

Esta clase de pases pueden ser un buen incentivo para jugar, pero también se pueden hacernos sentir «obligados» a jugar incluso cuando no queremos para poder completarlo y sacar el máximo provecho a nuestra inversión.

También creemos que los $44.900 pesos colombianos es un precio demasiado alto para los beneficios que ofrece y que un mes es un tiempo demasiado preciso para completarlo sin invertir oro en comprar más misiones diarias, lo cual puede llevar a más gastos en dinero real.

Guía: cómo conseguir cartas en Marvel Snap

El proceso para conseguir nuevas cartas mientras subimos por los primeros 500 niveles de colección en Marvel Snap es bastante sencillo. Obtenemos una nueva carta al azar cada 12 niveles de colección que subamos.

Tras llegar al nivel 500, las cartas misteriosas son reemplazadas por Cofres del coleccionista que pueden contener cartas o recursos. Este es el porcentaje de probabilidad de conseguir cada recompensa:

47% Nueva carta (serie 3) 2.5% Nueva carta (serie 4) 0.25% Nueva carta (serie 5) 10% 200 créditos 5% 350 créditos 10% 150 Oro 10% 100 Fichas del coleccionista Nota: estos porcentajes pueden cambiar sin aviso previo tras una actualización del juego

Tras llegar al nivel 1000, los cofres son reemplazados por Reservas del coleccionista, que también pueden contener cartas o recursos. Este es el porcentaje de probabilidad de conseguir cada recompensa:

22.25% Nueva carta (serie 3) 2.5% Nueva carta (serie 4) 0.25% Nueva carta (serie 5) 10% 300 créditos 5% 400 créditos 10% 200 Oro 25% 100 Fichas del coleccionista (400 si tienen todas las cartas de la serie 3) 10% Variante de carta 7.5% Avatar 7.5% Título Nota: estos porcentajes pueden cambiar sin aviso previo tras una actualización del juego

Recuerden que, con el tiempo, algunas cartas pueden bajar de serie. Aparte de esto también podemos conseguir nuevas cartas de las siguientes formas:

En el Pase de temporada de pago

Participando en algunos eventos limitados

Comprando un paquete que incluya una variante en la tienda

Comprando con fichas del coleccionista en la tienda

Si tienen dudas sobre alguna carta específica, les recomendamos dar una mirada a esta base de datos de cartas. De momento, está solo en inglés.

¿Qué vale la pena comprar en la tienda de Marvel Snap?

Como juego gratis que es, Marvel Snap tiene múltiples microtransacciones que se agrupan principalmente en la sección de tienda. Allí podemos adquirir nuevas cartas, variantes, créditos, Oro y subir cartas de nivel de rareza o calidad. Algunas de estas se pueden conseguir con recursos que obtenemos jugando, pero otras nos piden desembolsar dinero real.

Vamos a analizar la tienda de arriba para abajo.

Paquetes

Los paquetes suelen contener una o varias variantes y recursos como Oro, créditos y Potenciadores para las cartas cuya variante está incluida. Algunos cuestan dinero real y otros se pueden comprar con Oro, el cual obtenemos jugando Marvel Snap pero también se pueden comprar con dinero real en la misma tienda. Si tienen suficiente Oro conseguido de forma gratuita para comprar un paquete, esa puede ser la mejor inversión de ese recurso.

Tengan en cuenta que no verán todos los paquetes disponibles hasta que que hayan alcanzado cierto nivel de coleccionista.

La gran mayoría de paquetes están disponibles por tiempo limitado y luego salen de la tienda para ser reemplazado por otros. Solo hay dos que están permanentemente allí y solo desaparecen si los compramos. Ambos se adquieren con dinero real.

Paquete de bienvenida

Aunque nuestra opinión general de las microtransacciones de Marvel Snap es bastante negativa, tenemos que aceptar que esta es una oferta bastante decente.

Por $13.900 pesos colombianos obtenemos una variante del Capitán América, muy útil en mazos primerizos, 700 de Oro (suficiente para comprar una variante) y un avatar. Si en algún momento necesitan un poco de Oro para completar el que necesitan para una compra,el Capitán América es su personaje favorito y quieren tenerlo en su mazo o simplemente quieren apoyar el juego, esta es la única compra con dinero real que consideramos justificable.

Paquete Pro

En la comunidad de jugadores de Marvel Snap el Paquete Pro es ámpliamente considerado un robo y no deberían comprarlo bajo ninguna circunstancia.

No solamente es demasiado caro, $479.900 pesos son casi medio salario mínimo aquí en Colombia, sino que no es útil. Los recursos que ofrece son suficientes para llegar al nivel de colección 250, pero recomendamos llegar a ese nivel jugando normalmente para enfrentar jugadores de su propio nivel, consiguiendo las cartas poco a poco y aprender así como crear un buen mazo.

Oferta diaria

En esta sección, que cambia cada día a las 10:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador), encontramos una colección de seis variantes de cartas que ya tenemos. Ya que no podemos tener cartas repetidas en el mazo, estas solo representan un cambio cosmético.

Una variante en esta sección puede constar 700 Oro o 1200 Oro. El Oro puede conseguirse relativamente fácil jugando, así que si ven una que les gusta para su mazo y tienen los recursos, no hay nada de malo en gastar Oro conseguido de forma gratuita en una variante a menos que prefieran ahorrarlo para comprar un paquete.

Tienda de fichas

En esta sección hay una carta a la venta que rota cada ocho horas y se puede comprar con las Fichas del coleccionista que obtenemos en los cofres, reservas y al alcanzar el nivel de colección 500. El valor de la carta depende de la serie a la que pertenece. Recuerden que, con el tiempo, algunas cartas pueden bajar de serie.

Esta sección de la tienda de Marvel Snap se desbloquea al alcanzar el nivel de colección 500.

Las fichas del coleccionista no se pueden comprar con dinero real y la forma de conseguirlas depende demasiado de la suerte, así que solo les recomendamos gastarlas si ven una carta que de verdad quieren. Si ven una que desean pero no tienen suficientes fichas, pueden «anclarla» tocando el ícono de la chincheta para que no cambie hasta que puedan comprarla.

Mejora rápida

Aquí gastamos los créditos y potenciadores para mejorar tres cartas de nuestra colección elegidas al azar. Rotan cada ocho horas.

Si aparece aquí una carta que no usan en sus mazos es muy buena idea aprovechar y gastar créditos aumentando su calidad. Siempre es buena idea comparar las que se pueden mejorar aquí con las que se pueden mejorar en la colección para ver cuál es la mejor manera de invertir los créditos.

Créditos

Como ya dijimos, cada día podemos reclamar 50 créditos gratis y esta oferta se resetea a las 10:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). También es posible comprar paquetes de 150 y 500 créditos con oro, pero no lo recomendamos.

Los créditos son el recurso más común del juego y se consiguen orgánicamente a medida que jugamos. Es posible que en algún momento sientan la presión de tener más para mejorar cartas y subir de nivel y colección, pero tengan paciencia que ya llegarán más sin necesidad de comprar.

Oro

El oro es el único de los recursos de Marvel Snap que se puede adquirir con dinero real. Sin embargo, recomendamos usar solo el oro que obtenemos gratis jugando y no adquirir más.

La razón que tenemos para decir esto es que el precio del oro en el juego es extremadamente alto y no corresponde a la utilidad que tiene. De acuerdo a su precio, una sola variante costaría casi $45.000 pesos colombianos. No importa lo desesperados que estén por conseguir una variante bonita o los créditos que necesita para subir una carta de nivel, simplemente no hay una relación justa de costo beneficio.

Marvel Snap es un excelente juego de cartas, con sistemas y mecánicas muy bien diseñadas que resultan muy adictivas. Se puede disfrutar por muchas horas sin necesidad de invertir un peso en él. Si sienten el impulso de conseguir algo más o apoyar a los desarrolladores con su dinero, pueden comprar el paquete de principiante u otro paquete que ofrezca un buen precio.

Listo. Esperamos que esta guía les haga dicho todo lo que necesitaban saber sobre Marvel Snap para conseguir nuevas cartas, subir de nivel de colección. rango, en el pase de batalla y si deben comprar en la tienda. ¡Disfruten el juego!