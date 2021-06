Mass Effect Legendary Edition – Reseña

No creemos estar exagerando si decimos que Mass Effect es uno de los más importantes nombres en el mundo de la ciencia ficción moderna. Puede que por venir del mundo de los videojuegos en lugar del literario sea “menos respetado” o incluso desconocido en ciertos círculos, pero eso no cambia los hechos. La influencia de las aventuras del/la Comandante Shepard se siente en el trabajo de miles de nuevos creadores no solo en la cultura ‘gamer’, sino en el mundo de la televisión, el cine, los cómics y más.

Es por eso que la existencia de Mass Effect Legendary Edition nos hace tan felices. Esta es una obra que merece ser disfrutada por la mayor cantidad de personas posibles y, sin duda alguna, esta versión remasterizada de la trilogía es la mejor forma de hacerlo.

Sin embargo, nuestro amor por estos juegos no debe cegarnos ante sus fallos. Esta trilogía dista mucho de ser perfecta. Aunque estas versiones corrigieron algunos de sus problemas, heredaron otros que resultan difíciles de ignorar.

Como seguramente saben, esta compilación incluye Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3. Estos títulos salieron originalmente entre 2007 y 2012 y se convirtieron en todo un fenómeno cultural. Muchos de nosotros ya pudimos disfrutar de los títulos de esta trilogía hace tiempo, pero hay toda una generación de ‘gamers’ que va a aprovechar la ‘edición legendaria’ para conocerlos. Ambos grupos van a tener experiencias completamente diferentes, así que vamos a dividir esta reseña en dos partes.

Para quienes nunca han jugado Mass Effect

¡Bienvenidos a la nave Normandy! Ajusten sus cinturones porque tienen un viaje muy agitado por delante. Los tres juegos que encontrarán en Mass Effect Legendary Edition no contienen una simple historia, sino todo un universo que los va a envolver y fascinar durante un centenar de horas. Vamos a recorrer numerosos planetas, estaciones espaciales y misteriosas ruinas para salvar nuestro rincón del universo de los Segadores (Reapers), extraños seres que millones de años atrás acabaron con toda la vida orgánica de la galaxia y están de regreso para repetir su trabajo.

El nivel de detalle con el que está creado este universo es solo comparable al que ha logrado Star Wars a lo largo de más de cuarenta años de películas, novelas y material suplementario. Los diálogos con otros personajes revelan detalles interesantes sobre las diferentes especies, su tecnología y sociedad. Si queremos enterarnos de más, tenemos a nuestra disposición un códice lleno de conocimiento enciclopédico sobre toda clase de detalles. Podemos quedarnos horas fascinados, aprendiendo sobre este universo.

Seguramente han escuchado algunas historias de terror sobre la jugabilidad del primer título de la saga y les han recomendado comenzar por Mass Effect 2. Es verdad que el juego original tenía algunos problemas de jugabilidad que podían convertirlo en una experiencia complicada, pero ya no tienen que temer. Las mecánicas del primer título han sido pulidas y ahora resulta una experiencia mucho más agradable.

En cuanto a jugabilidad, los tres títulos que conforman Mass Effect Legendary Edition son RPG de acción. A medida que avanza la saga hay menos elementos de RPG y más acción. De todos modos deben tener en cuenta que estos juegos son productos de su época e incluso con el lavado de cara que recibieron tienen elementos que se sienten anticuados.

Si son capaces de lidiar con eso, no van a tener problemas disfrutando de la épica historia espacial de Bioware, la cual podemos alterar un poco mediante nuestras decisiones. No solo creamos a el o la Comandante Shepard a nuestro gusto, sino que podemos dirigirlo/a por el camino de la virtud o la rebeldía, lo cual cambiará la forma en que nos relacionamos con otros personajes y puede abrir camino a nuevos diálogos o solucionar problemas sin necesidad de combatir.

También tomamos decisiones que cambiarán el curso de la trama, permitiendo que ciertos personajes o incluso especies enteras sobrevivan o desaparezcan. Pero eso no es lo más importante, ¡sino que tenemos diferentes opciones románticas de diferentes orientaciones! (aunque solo el tercer juego tiene opciones homosexuales para Shepard si jugamos con un hombre).

Es verdad que dichas decisiones no tienen tanto impacto en el ‘gran funcionamiento de la galaxia’ como se nos quiere hacer creer, pero sí dan forma a una historia muy personal que no tiene por qué parecerse a la de nadie más.

Para veteranos de Mass Effect

Tranquilos, lo entendemos bien. Desde que terminaron el último juego de la trilogía en 2012 están diciendo que van a volver a jugar tomando diferentes decisiones y con un diferente interés romántico, pero nunca llegó la hora de hacerlo. Volver a instalar los tres juegos o conectar la consola es una tarea dantesca por más interés que haya en revivir la aventura de Shepard. Pero Mass Effect Legendary Edition ya está aquí. No solo no tienen que recurrir al viejo ‘hardware’, sino que esta es la mejor forma de disfrutar de nuevo la trilogía.

Por más amor que sintamos hacia estos juegos, no hay duda que han envejecido a nivel técnico y jugable. Al regresar a ellos en sus plataformas originales, probablemente descubramos con horror que los gráficos eran peores de lo que recordábamos. Tampoco tenemos la paciencia para sufrir a través de las exploraciones con el Mako y los menús del primer título. Pero gracias a Mass Effect Legendary Edition, vale la pena hacerlo. Todavía vamos a encontrar muchos elementos anticuados en los tres juegos, pero resultan mucho más llevaderos.

Los cambios implementados por Bioware en estas versiones no se limitan a la calidad gráfica y algunos ajustes a las mecánicas. Estas versiones incluyen (casi) todo el contenido adicional y DLC . Una queja que tuvimos sobre las versiones originales, específicamente Mass Effect 2 y 3, fue la importancia para la trama que tenía el contenido adicional de pago. Muchos nos quedamos sin conocer a personajes como Kasumi y Javik, no entendimos la razón por la que el tercer juego comienza con Shepard en la cárcel y nos perdimos la enorme fiesta de la Ciudadela antes de la batalla final. Esta es la oportunidad para disfrutar la historia (casi) completa. ¿Sabían que incluso hay un DLC en el que explican el origen de los Segadores?

Hablando de novedades, también tenemos un modo foto. No tiene tantas opciones como otros que hemos visto, pero es suficiente para que pasemos otro centenar de horas documentando los paisajes y personajes que encontramos en nuestra aventura.

Tristemente, muchos de los defectos de los juegos originales también se trasladaron a esta entrega. Aunque estamos seguros que Bioware corrigió muchos errores técnicos, encontrar ‘bugs’ —especialmente ‘glitches’ gráficos— es demasiado usual. La animación de los personajes a nivel facial, especialmente en el primer juego, sigue siendo muy robótica y la iluminación es terrible en algunas escenas. Dependiendo del color de piel que elijamos para Shepard, podría opacar sus rasgos por completo.

Hay elementos de la trama sobre los que tal vez no pensamos mucho hace diez años, pero ahora no tienen la misma gracia. La glorificación militar a lo largo de los tres juegos llega a extremos absurdos y algunos temas tienen una carga de esencialismo racial muy problemático. Por más que Cerberus sean villanos, no podemos olvidar que en el segundo juego trabajamos para supremacistas. Amamos a Garrus, pero es literalmente un policía que quería violar las reglas para poder ser más violento. El DLC Overlord es directamente ableista y hay personajes femeninos innecesariamente sexualizados. En temas “menos políticos”, el comienzo de la trama es bastante acelerado y forzado.

Pero todos estos son elementos que, aunque no necesariamente los perdonamos, podemos dejar en un segundo lugar frente a la maravillosa narrativa general de estos juegos.

Ya lo dijimos, pero tenemos que insistir: Mass Effect Legendary Edition es la excusa perfecta para probar estos títulos por primera vez o volver a ellos. Una vez terminada la aventura de Shepard, tal vez se animen a darle una segunda oportunidad a Mass Effect: Andromeda. No es tan malo como dicen.

Mass Effect Legendary Edition 8/10 Nota Lo que nos gustó - Notables mejoras en la calidad visual de los juegos.

- Una épica aventura espacial en cuyo desarrollo podemos influir.

- Personajes carismáticos, muy bien desarrollados y memorables.

- Las mejoras jugables de Mass Effect(1)

- Incluye (casi) todos los DLC. Lo que no nos gustó - Todavía se encuentran muchos 'bugs', especialmente visuales.

- La trama tiene muchos elementos "problemáticos".

- Muchas decisiones que tomamos en el juego resultan ser irrrelevantes.

- Algunos extrañarán el modo multijugador de Mass Effect 3. En resumen Incluso considerando las falencias que tiene a nivel jugable y sus problemas temáticos, la trilogía Mass Effect es algo que todos los amantes, no solo de los videojuegos, sino de la ciencia ficción en general deberían disfrutar. Su universo es tan detallado y atractivo que vale la pena "obsesionarse" con el mismo. Sus personajes son tan carismáticos y bien construidos que es imposible no enamorarse de varios de ellos. Esta es una aventura espacial que hay que vivir.

Reseña hecha con una copia física de Mass Effect Legendary Edition para PS4 brindada por Solutions 2GO.