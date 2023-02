Amazon Games Studio ha revelado toda la información sobre las temporadas que llegarán a nutrir de contenidos a su videojuego New World. Estas temporadas traerán al juego de Amazon Games Studio nuevas experiencias, funciones y muchas recompensas como nuevos gestos o apariencias entre muchas otras. Así que antes que inicie la primera temporada (1) a New World, les contaremos todo lo que necesitan saber sobre la fecha de estreno y el contenido que traerá Hermandad y Fuego al juego de Amazon Games Studio.

Índice

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de Comunidad y Fuego, la primera temporada (1) del pase de New World?

El pase de temporada es una nueva forma, con la cual los jugadores de New World pueden acceder a ganar recompensas. Adicionalmente, los jugadores de New World ganarán experiencia de temporada, subirán de nivel y desbloquearán recompensas a medida que avancen en sus actividades de la temporada 1 llamada Comunidad y Fuego. Según Amazon Games Studio, el objetivo con las temporadas que llegarán a New World es ofrecer siempre algo nuevo para cada tipo de personaje o jugador. Así que si se preguntan cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de Comunidad y Fuego, la primera temporada (1) del pase de New World, les contamos que a partir del martes 28 de marzo iniciará la temporada.

¿Qué contenidos tendrá Comunidad y Fuego, la primera temporada (1) del pase de New World?

El pase de temporada de New World llamado Comunidad y Fuego cuenta con dos vías de recompensas, una gratuita y otra de pago. Cada una de estas vías de recompensas tendrá hasta 100 niveles y permitirá desbloquear nuevos gestos, apariencias, equipo y otros botines de la temporada 1 de New World llamada Comunidad y Fuego.

Cada temporada tendrá: Una duración aproximada de 3 meses y agregará nuevas funciones y experiencias de juego. Un Pase de temporada único para que los jugadores obtengan recompensas. Recompensas cosméticas de tiempo limitado para los poseedores del pase premium.



¿Qué desbloquea la vía gratuita del pase de temporada de New World?

La vía gratuita está abierta para todos los jugadores de New World y otorga una variedad de recompensas. Estas son nuevas apariencias, mascotas, marcas de fortuna, potenciadores, armas y armaduras de temporada. Adicionalmente, los jugadores podrán obtener con la vía gratuita del pase de temporada de New World fragmentos umbríos, orbes de aljez y alijos de materiales.

¿Qué desbloquea la vía premium o de pago del pase de temporada de New World?

Los desafíos de temporada tienen las mejores recompensas de Hermandad y Fuego, la primera temporada (1) del pase de New World.

Una vez los personajes alcancen el nivel 25 podrán acceder a la opción de comprar la vía premium para obtener recompensas adicionales en el pase de temporada de New World. Las recompensas que se obtendrán en pagando en el pase de temporada de New World son cosméticos, marcas de la fortuna adicionales, potenciadores e incluso más botines de temporada aún no anunciados.

Las recompensas y los cosméticos de la vía premium no afectan el balance del juego.

Cabe resaltar que, la opción o vía premium, se puede comprar en cualquier momento y al hacerlo recibiremos las recompensas de manera retroactiva. Adicionalmente, las recompensas que no se obtengan al final de la temporada serán guardadas en cámaras. La vía premium del pase de temporada Comunidad y Fuego de New World costará 20.000 marcas de fortuna.

¿Puedo acceder al pase de temporada con todos mis personajes?

El pase de temporada de New World funcionará con varios personajes del mismo mundo o región.

Las recompensas que se obtengan solo se pueden reclamar una vez por región, pero se pueden reclamar con cualquier personaje que haya desbloqueado la ruta de recompensas premium una vez alcance el nivel 25.

El progreso no se transferirá si los jugadores cambian de región.

¿Cuál es la historia de la temporada 1 de New World llamada Comunidad y Fuego?

En Comunidad y Fuego, la primera temporada del pase de New World, tendremos que reunir a un equipo de mercenarios de élite llamado los Cuervos Plateados para ayudar a su primer cliente, Skye, la hija de las lanzas. Esto para enfrentarse a un poderoso brujo y a la horda Varego.

La fragua empírea es la nueva expedición de nivel superior a 60 en la Gran Grieta. En la fragua empírea tenemos que hacer equipo con sir Lot, caballero de Artorius, para detener un misterioso flujo a normal de magia de lo más profundo de una necrópolis.

Nuevas habilidades y mecánicas que se introducen con la llegada de Comunidad y Fuego a New World

El pase de temporada de New World introducirá una nueva habilidad de la gema del alma llamada Tormenta de fuego. Cread un tornado que daña a los objetivos a su paso. También podréis crear versiones más potentes de la gema del alma para adaptarlas a nuestro estilo de juego. Además de esta habilidad, la primera temporada del pase de New World adhiere una nueva mecánica llamada Almacenamiento de conjuntos de equipo, la cual permite guardar y cambiar conjuntos de equipamiento para cambiar a nuestro atuendo de combate según seal a necesidad. Esta mecánica estará disponible a partir del nivel 25.

Nuevas Misiones de la historia principal «Ciénaga de los Tejedores» y «Bosque Luminoso» renovadas

Con la llegada de Comunidad y Fuego, la primera temporada de New World, la historia principal de «Ciénaga de los Tejedores» y «Bosque Luminoso» será renovada. Esto se logró en gran parte a los cambios que gracias a los comentarios de los jugadores.

Fuente: comunicado de prensa de Amazon Games