Videojuegos

El anuncio de Nickelodeon All-Star Brawl fue extremadamente súbito. No hubo un ‘teaser’ ni una pista para deducir que algo estaba en camino. Aun así, este título tenía los elementos necesarios para resaltar sobre la multitud de lanzamientos planeados para 2021. Más allá de su variada selección de personajes, compuesta por clásicos personajes de Nickelodeon y algunos más recientes, el desarrollo estaba en manos de Ludosity. Este estudio es mejor conocido por desarrollar Slap City, uno de los «clones» de Super Smash Bros más destacados a nivel técnico. Sin embargo, esto tan solo fue el comienzo de las buenas noticias.

Poco después del anuncio, el equipo de desarrollo dio a conocer que el juego tendría ‘rollback netcode’. Esto inmediatamente llamó la atención de los jugadores profesionales de Super Smash Bros. Como si no fuera suficiente, demostraciones revelaron que el juego tendría múltiples mecánicas que han estado ausentes en la saga de Nintendo tras Super Smash Bros. Melee. Entre estas destaca el ‘wavedashing’.

No obstante, Nickelodeon All-Star Brawl es más que una simple copia de Super Smash Bros. con los mejores atributos de la serie. En esta reseña, discutiremos sobre las múltiples novedades de Nickelodeon All-Star Brawl, sus fortalezas y sus falencias.

Si bien el anuncio de Nickelodeon All-Star Brawl hizo evidente su inspiración en Super Smash Bros, el jugarlo la exalta aún más. A nivel de jugabilidad, la mayoría de personajes son mezcolanzas de funciones de personajes conocidos de SSB. Por ejemplo, los ‘mains’ de Jigglypuff han encontrado un buen sustituto en Nigel Thronberry. Ahora, tal como se mencionó, Nickelodeon All-Star Brawl no es un clon.

Al igual que en Super Smash Bros, todos los personajes poseen una serie de ataques débiles, fuertes y especiales. Igualmente, sus propiedades dependen de la dirección en la cual se incline el análogo. Sin embargo, aquí comienzan las diferencias.

En Super Smash Bros, los ataques fuertes se realizan al mantener una dirección con el análogo y presionar al mismo tiempo el botón de ataque débil. En Nickelodeon All-Star Brawl, los ataques fuertes están asignados a un botón aparte y solo un puñado de personajes pueden cargarlos. De esta forma, los ataques fuertes no funcionan como un simple remate. Son una herramienta diseñada para ser de fácil acceso. Adicionalmente, los ataques fuertes vienen con un sistema de ‘piedra, papel o tijera’. De esta forma, es posible castigar a jugadores que abusen de un mismo movimiento. Por supuesto, los ataques fuertes también suponen un riesgo debido a su prolongado tiempo de realización y recuperación. Esto incentiva a que los jugadores utilicen los ataques débiles, los cuales se prestan para ejecuciones más creativas.

A pesar de que los combos no son inusuales en Super Smash Bros, Nickelodeon All-Star Brawl es inherentemente un juego mucho más veloz. Esto no solo se debe a las amplias opciones de movilidad, de las cuales hablaremos más tarde, sino a la facilidad con la que todos los personajes pueden encadenar ataques ligeros para acumular daño y empujar al oponente hacia el borde del escenario. La mayoría pueden hacer 21 con sus enemigos únicamente utilizando el ataque débil hacia arriba y moviéndose.

Tanto en Super Smash Bros. como en Nickelodeon All-Star Brawl, el objetivo es expulsar al oponente del escenario. Sin embargo, las opciones defensivas de cada juego plantean un enfoque diferente. En el primero, el escudo tiene un uso limitado. De ser quebrantado, el jugador queda indefenso. No obstante, el escudo también provee múltiples opciones evasivas. En el segundo es casi lo contrario. Si bien el escudo es inquebrantable, no ofrece opción evasiva alguna. Más importante, los ataques enemigos empujan al personaje que está en guardia. Una vez esté en el borde, el siguiente ataque lo lanzará volando. Esto es especialmente peligroso, ya que todos los personajes tienen una habilidad para hacer ‘edge-guarding’.

Aunque esta opción defensiva en un principio puede lucir poco favorable, su dominio recompensa a los jugadores con guardias perfectas. Estas permiten castigar inmediatamente al oponente. Por supuesto, no son sencillas de realizar.

Hablando de frenético, es un buen momento para hablar de la opciones de movilidad. Todos los personajes en Nickelodeon All-Star Brawl poseen un impulso aéreo. Esta mecánica cumple dos funciones. Más allá de hacer el desplazamiento mucho más rápido, sea por su uso normal o ‘wavedashing’, provee opciones de recuperación mucho más generosas que las de Super Smash Bros. Esto no solo se debe a su aplicación para levantarse inmediatamente tras caer al suelo, sino que facilita el regresar a la plataforma tras ser lanzado. El juego incentiva utilizar el impulso antes de emplear habilidades especiales con el fin de recorrer una mayor distancia.

¡Eso no es todo! Otro aspecto por el Nickelodeon All-Star Brawl se distingue son las propiedades de los proyectiles y los agarres. Esto se debe a que todos los proyectiles pueden reflejarse con ataques ligeros. También pueden agarrarse y utilizarse cuando sea conveniente. No menos importante, todos los personajes pueden agarrar a sus oponentes en el aire. De esta forma, es posible hacer combos con agarres.

Esta plétora de funciones ofensivas, defensivas y evasivas incentiva que los jugadores experimenten. Y no hay mejor lugar para comprobar eso que en el multijugador en línea. A diferencia del de Super Smash Bros, el de Nickelodeon All-Star Brawl es impoluto. Como si la ausencia de ‘lag’ no fuera suficiente, el veloz emparejamiento y las múltiples opciones de personalización de las partidas en línea hacen de la experiencia multijugador uno de los aspectos más formidables del juego.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que Nickelodeon All-Star Brawl este libre de falencias. La más obvia es su presentación gráfica y sonora. La primera no es mala, pero palidece en comparación con los últimos títulos de Super Smash Bros. y juegos de la generación pasada. La segunda es generalmente olvidable. Aun así, eso no es nada en comparación con la que indudablemente es la principal debilidad del juego: su ausencia de contenido y su elevado precio en consolas de sobremesa.

Por el equivalente de $40-50 dólares, los jugadores reciben un juego con un modo arcade monótono, un elenco relativamente pequeño, el modo local y el multijugador en línea. Si bien estas dos últimas modalidades son bastante divertidas, para algunos podría no resultar suficiente para justificar una compra. La única excepción es la versión de Steam, que tiene un precio más acorde a los contenidos ofrecidos.

Nickelodeon All-Star Brawl 7.3/10 Nota Lo que nos gustó - Es una gran alternativa competitiva para los fanáticos de Super Smash Bros. gracias a la adición de varias mecánicas.

- El ‘netcode’ y emparejamiento funcionan a la perfección.

Lo que no nos gustó - Dado el poco contenido que ofrece, su precio en consolas de sobremesas puede ser bastante elevado. La versión más económica es la de Steam.

En resumen Fuera planeado o no, Nickelodeon All-Star Brawl llegó en el momento perfecto y aquellos que se dispongan a darle una oportunidad descubrirán que es más que un simple imitador de Super Smash Bros. Sus amplias opciones de movilidad, ataque y defensa lo hacen un título muy versátil con gran potencial competitivo. A lo anterior contribuye su cuidado multijugador en línea. Ya sea local o en línea, el juego siempre se mantiene frenético. Sin embargo, la falta de contenido y su alto precio pueden ser una píldora difícil de tragar para algunos.

Reseña hecha con una copia digital de Nickelodeon All-Star Brawl para PS4 brindada por Solution 2 Go.