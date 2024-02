Rugrats: Adventures in Gameland llegará en marzo

Hace cinco meses conocimos que Wallride Games, los mismos desarrolladores del beat ‘em up Jay & Silent Bob: Mall Brawl, junto con Nickelodeon se encontraban desarrollando Rugrats: Adventures in Gameland. Ahora, hemos conocido el mes, en cual saldrá al mercado el juego Rugrats: Adventures in Gameland y también, los desarrolladores han confirmado que pronto habrá una demostración disponible.

¿Cuándo sale Rugrats: Adventures in Gameland?

Rugrats: Adventures in Gameland estará disponible en consolas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC vía Steam.

El nuevo adelanto ha revelado que Adventures in Gameland, el nuevo juego de los Rugrats llegará en el mes de marzo del 2024. Adicionalmente, Wallride Games compartirá durante Steam Next Fest 2024 una demostración de Rugrats: Adventures in Gameland. Steam Next Fest es un evento donde Valve revela algunos de los juegos que llegarán en los siguientes meses. Esto por medio de demostraciones o entrevistas con los desarrolladores. Steam Next Fest se llevará a cabo del 5 al 12 de febrero y pueden seguir toda la programación del evento en el siguiente enlace.

De qué trata Rugrats: Adventures in Gameland

The MIX Games describe Rugrats: Adventures in Gameland de la siguiente manera:

Únete a Tommy, Chuckie, Phil y Lil en una nueva aventura inspirada en los juegos de la epoca de la NES. Explora la jungla del patio trasero, excava en desiertos de arena y descubre las ruinas del ático en este adorable juego cooperativo para dos jugadores. Experimenta una mezcla única de elementos retro y diseño moderno. Alterna entre gráficos de 8 bits para una experiencia clásica o disfruta de animaciones HD dibujadas a mano que capturan la esencia del programa original.

Embárcate en una aventura épica con los Rugrats en seis mundos únicos, cada uno lleno de desafíos, secretos y jefes emocionantes. Trabaja en equipo para superar obstáculos, utilizando las habilidades especiales de Tommy, Chuckie, Phil y Lil. Reúnete con personajes queridos como Cynthia, Spike y el Sr. Boppo.

Vía: Gematsu