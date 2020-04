Nintendo cerrará la eShop para 3DS y Wii U en Latinoamérica y el Caribe

Todo indica que Nintendo está próximo a ejecutar el mismo e inevitable destino que tuvo Wii tras 13 años de existencia, en esta ocasión en las consolas 3DS y Wii U. Para comenzar, la mayoría de países en Latinoamérica y el Caribe son los directamente afectados, con excepción de México y Brasil.

La Nintendo eShop de 3DS/Wii U cerrará a partir del 31 de julio de 2020 en tales regiones, donde los usuarios no podrán acceder desde dicha fecha a ella para canjear códigos de descarga, descargar juegos/programas nuevamente o actualizarlos. Todas estas acciones deberán llevarse a cabo antes del cierre.

Consolas afectadas

Wii U Basic, Wii U Deluxe, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 3DS, New Nintendo 2DS XL, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS.

¿Qué hago con los códigos que aún no he canjeado?

Se recomienda que todos los que tengan códigos por canjear lo hagan antes del cierre de la versión limitada de Nintendo eShop el 31 de julio de 2020. Después de eso, no será posible canjear ningún código.

¿Por qué la versión limitada de Nintendo eShop está cerrando?

El ciclo de la vida… de las consolas. Constantemente las compañías deben continuar con sus negocios actuales y dejar las generaciones previas, además de otra gran variedad de factores (como el costo de servidores, almacenamiento, etc).

¿Cuáles regiones serán afectadas?

Las siguientes regiones serán afectadas por este cierre: Anguilla, Antigua/Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana Francesa, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, St. Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes estadounidenses, Uruguay y Venezuela.

¿Por qué México y Brasil no han sido afectados?

México cuenta con la versión completa de Nintendo eShop, y esta no se ve afectada por el cierre de la versión limitada de Nintendo eShop, que era la implementada en la mayoría de países latinos. Brasil cuenta con la versión completa de Nintendo eShop para las consolas de la familia 3DS y no cuenta con una versión completa o limitada de Nintendo eShop para la consola Wii U.

¿Cerrará también la versión limitada de Nintendo eShop para la consola Nintendo Switch?

Los cierres solo afectan a las versiones limitadas de Nintendo eShop para la consola Wii U y las consolas de la familia Nintendo 3DS de las regiones mencionadas. No será afectada ninguna versión completa o limitada de Nintendo eShop para la consola Nintendo Switch.

¿Planean abrir versiones completas de Nintendo eShop para las consolas Nintendo en las regiones afectadas?

No hay ningún anuncio sobre este tema. Pero tampoco tendría sentido y lo más lógico es que sea el cierre final de la octava generación de Nintendo (3DS/Wii U).

Fuente: Nintendo