Nintendo Switch tuvo una ‘aparición especial’ durante los Premios Grammy

Aquellos ‘gamers’ que vieron la edición número 62 de los Premios Grammy a lo mejor de la música se llevaron una curiosa y agradable sorpresa. Un Nintendo Switch hizo su aparición en el escenario principal de la noche.

No, Nintendo no ganó ningún premio por música. Quien sí ganó fue el rapero Tyler the Creator. Él se llevó el Grammy a Mejor Álbum de Rap, al que estaba nominado junto a Dreamville, Meek Mill, 21 Savage y YBN Cordae.

Cuando subió al escenario, invitó allí a su frecuente colaborador Jasper Dolphin, quien no se molestó en soltar su Nintendo Switch para hacerse al lado de su amigo.

Poco después, Dolphin explicó mediante su cuenta de Twitter la importante razón por la que subió con una consola de videojuegos al escenario más importante del mundo de la música:

I was playing Pokémon! — J A S P E R (@JasperDolphin) January 27, 2020

Ahí lo tienen, uno de los momentos más curiosos de la noche fue gracias a Pokémon Sword/Shield o tal vez Pokémon Let’s Go, Pikachu/Eevee. Es difícil saber cuál estaba jugando. Lo comprendemos. Estos eventos pueden volverse bastante largos y aburridos. Es para momentos como ese que consolas portátiles como Nintendo Switch resultan perfectas.

¿Sienten curiosidad por Igor, el álbum con el qué Tyler the Creator ganó este premio? Pueden escucharlo en Spotify.

Via: Kotaku

Fuente: Ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2020