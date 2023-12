¿Por qué GTA 6 se demorará más en llegar a PC? Ex miembro de Rockstar lo explica

Aunque Rockstar Games tuvo que adelantar inesperadamente el estreno del tráiler de la sexta entrega de Grand Theft Auto, eso no impidió que este se convirtiera en uno de los más vistos de todos los tiempos. Los jugadores están muy emocionados aunque tengan que esperar hasta 2025 para jugarlo. Lo que tiene inquietos a algunos es que no entienden por qué la versión para PC de GTA 6 se demorará más y no saldrá en la misma fecha que la de PS5 y Xbox Series X|S.

De inmediato surgieron muchas teorías para esto, pero aquí tenemos una voz con más autoridad para explicarlo. El youtuber Mike York —que en el pasado trabajó para Rockstar Games y participó en el desarrollo de GTA 5 y Red Dead Redemption 2— explicó las razones para esto en un reciente video publicado en su canal York Reacts.

Según York, «una de las razones por las que la versión para PC de GTA 6 saldría después es porque quieren priorizar lo que vende. La mayoría del tiempo, especialmente en el pasado, PlayStation es dónde más se vende. Entonces lo que el desarrollador hace es enfocar toda su energía en asegurarse que la versión de PlayStation funcione realmente bien».

En los comentarios de su propio video, el youtuber también dice que otra razón por la que Rockstar no querría que GTA 6 llegara tan pronto a PC es «no correr el riesgo de que los hackers y modders cambien la experiencia que quieren ofrecer a los jugadores».

Eso no significaría que van a descuidar la versión de PC. Según este informante, Rockstar podría aprovechar la memoria y tiempo extra que les daría la versión para PC para pulirla más. Usa como ejemplo los efectos de niebla y la cantidad de NPC que pueblan ciertas áreas del mapa.

Sea como sea, no cabe duda que Grand Theft Auto 6 va a ser un éxito en todas las plataformas a las que llegue.