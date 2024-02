Silent Hill: The Short Message – Reseña

Los fanáticos de Silent Hill sufrimos mucho. Esta popular serie de juegos de terror estuvo olvidada por sus propios creadores por más de una década y su largamente esperado regreso no ha sido lo que esperábamos. El proyecto Ascension fue un desastre y muchos tenemos dudas sobre el ‘remake’ de Silent Hill 2. En medio de este triste panorama recibimos una sorpresa inesperada, un juego nuevo y gratis desarrollado en parte por la misma Konami. En esta reseña vamos a descubrir si Silent Hill: The Short Message es la revitalización que esta franquicia necesita.

La existencia de este título ya era bien conocida. He estado reportando filtraciones relacionadas con The Short Message desde hace casi dos años. Lo que verdaderamente me sorprendió fue descubrir que se trataba de un juego sumamente corto y gratis. ¿Será un enfoque más limitado lo que la franquicia necesita después de tanto tiempo?

Anita es una adolescente que visita un complejo de edificios abandonado por solicitud de su amiga Maya, que está pintando un grafiti allí. El lugar está prácticamente destruido y Anita descubre que hay un extraño monstruo persiguiéndola por los pasillos. Ahora debe encontrar a su amiga y escapar de este peligroso lugar.

Este es un juego de terror en primera persona en el que, a diferencia de la gran mayoría de juegos de esta saga, no hay armas ni forma alguna de defenderse de los peligros que nos acechan. La mayor parte del juego puede ser descrita como de exploración lineal —o ‘walking sim’ como le dirían algunos— y solo nos encargamos de recorrer los cuartos y pasillos del edificio buscando documentos y elementos que iluminen la historia. También hay secciones de persecución con un bizarro monstruo de flores de cerezo y lo único que podemos hacer es correr hasta encontrar una salida.

Como ustedes ya saben que este es un juego gratis, asumo que no esperan que Silent Hill: The Short Message sea una experiencia muy larga. Llegar al final de la historia no toma más de dos horas. Esta es una duración bastante apropiada para un título de este tipo, pero mientras veía los créditos me di cuenta que no me sentía satisfecho. No fue precisamente porque haya quedado con ganas de más.

Una historia “moderna”

En lugar de una pistola o un tubo de metal, la principal herramienta de la protagonista es su teléfono celular. Anita no solo lo usa como linterna para iluminar los escenarios, sino para comunicarse con sus amigas mediante mensajes de texto que progresan la trama. Esta pretende ser una historia moderna en la que el horror está relacionado con el ciberacoso, la obsesión con el número de seguidores en redes sociales y la sensación de soledad y aislamiento que nos dejó la epidemia de COVID. Todas estas son muy buenas ideas que, bien manejadas, pueden ser usadas para dar forma a una historia aterradora y con mensajes importantes.

Pero Silent Hill: The Short Message no es esa historia.

Es claro que el equipo de desarrolladores detrás de este juego tenía buenas intenciones. Aprecio todos los “trigger warning” que incluyeron para advertir de escenas potencialmente perturbadoras respecto a temas como el suicidio, la autolesión, el abuso familiar y el ‘bullying’. Pero no saben cómo usar estos temas efectivamente dentro de la historia. El resultado es forzado y muy poco sutil.

Como otros juegos de la saga, esta es una historia sobre una persona atormentada por la culpa y los traumas del pasado. A medida que exploramos la villa, conocemos más sobre la relación de Anita con sus amigas Amelie y Maya, qué ocurrió entre ellas, el pasado con una madre abusiva y sus inseguridades. Hasta aquí, todo muy bien. Es una historia con mucho potencial y que toca el tema del suicidio con respeto, pero está completamente desaprovechada por culpa de su narrativa.

El principal problema es su falta de sutileza. Cada vez que hay una revelación o un giro en la trama —los cuales resultan bastante predecibles— la protagonista se encarga de explicar todo con pelos y señales, anulando cualquier posibilidad de interpretación de lo que ocurre. Además, no es nada original. Parece que los desarrolladores basaron la historia en “su percepción de la adolescencia” y no en lo que en verdad ocurre en los pasillos de las escuelas y en las redes sociales. Es la misma historia de ‘bullying’ que se viene contando desde los años 80, solo que esta vez con teléfonos móviles de por medio.

Muchos de los elementos que usa para contar la historia ni siquiera terminan de encajar bien con los demás. La subtrama sobre una madre abusiva no es mala, pero no va a ningún lado y no informa mucho sobre el resto de la historia. La parte de redes sociales sobra por completo. También usa algunas secuencias de video que sirven como ‘flashbacks’ de conversaciones con Maya, pero no aportan mucho, lucen baratas y la actuación de voces es muy mala. Tal vez el problema sea la duración, pues en estas dos horas no puede hacer mucho con tantas ideas y algunas de ellas se quedan a medias. Hubiera sido mejor cortarlas por completo y enfocarse en la trama principal.

Un monstruo de flores

Lo que más me atrajo de Silent Hill: The Short Message fue descubrir que Masahiro Ito había trabajado en este juego. Él es el legendario diseñador de criaturas de la saga y creador de Pyramid Head. Su principal colaboración aquí es la creación del monstruo de flores de cerezo, la criatura que nos atormenta en las secciones de persecución.

Aunque su diseño es extraño y algunos pueden describirlo como “ridículo” tras verlo en capturas de pantalla, la verdad es que resulta bastante aterrador cuando estamos jugando. Su animación es increíble y el tema de las flores de cerezo es importante en la trama. La combinación de esta criatura con la estética de herrumbre tradicional de Silent Hill y la banda sonora de Akira Yamaoka crea momentos verdaderamente tensos. El problema es que también pueden resultar algo frustrantes.

Una de las persecuciones del monstruo de las flores de cerezo ocurre en un laberinto que puede ser molesto, pero tarde o temprano nos toparemos con la salida. El problema es la persecución final, en la que tenemos que encontrar cinco objetos para poder abrir una puerta que se encuentra cerrada al estilo de Silent Hill 4: The Room. Esta sección es realmente difícil debido al enrevesado diseño del laberinto y es necesario “morir” varias veces en él para aprendernos sus rutas y escapar hacia el final del juego.

Lo peor de todo es que esta no es la única parte de Silent Hill: The Short Message que puede resultar frustrante por su diseño. Poco antes tenemos que resolver un acertijo que resulta absurdo porque no habían puzles en el juego hasta ese momento. Aunque no es difícil, no tenemos contexto de qué tenemos qué hacer. Aquí tienen una guía de esa parte, en caso de que la necesiten.

¿Es The Short Message un verdadero Silent Hill?

Lo es en el sentido de que lleva el nombre de la saga y que está desarrollado por Konami (en colaboración con Hexdrive), pero la verdad es que los elementos que más nos gustan de esa serie de juegos no están presentes aquí. Además el vínculo con las demás entregas de Silent Hill es inexistente. El nombre del pueblo sí está presente en uno de los documentos que encontramos al explorar, pero la razón de esto es realmente torpe.

Debido a esto, es posible que los fanáticos más radicales de Silent Hill reciban este juego con desprecio. Si hubiera tenido un nombre diferente, no habría ninguna diferencia en su contenido. De hecho, hubiera sido mejor, pues no estaría a la sombra de las expectativas.

Silent Hill: The Short Message no es una mala experiencia, pero tampoco es un gran juego. Tiene ideas interesantes y muy buenas intenciones, pero no sabe cómo llevarlas a buen puerto. Al menos es gratis y no es una gran inversión de tiempo. Si tienen PS5 y sienten curiosidad, nada les impide probarlo.

Silent Hill: The Short Message 6/10 Nota Lo que nos gustó - El bizarro monstruo de flores de cerezo.

- La banda sonora de Akira Yamaoka.

- Trata el tema del suicidio con cuidado. Lo que no nos gustó - Una trama poco sutil con muchos elementos forzados.

- Mediocres actuaciones de voz.

- Algunas secciones frustrantes.

- El vínculo con Silent Hill es demasiado débil. En resumen Aunque un juego corto de la saga Silent Hill suena como una muy buena idea y apreciamos mucho que sea gratis, The Short Message resulta decepcionante. Sus buenas ideas están desaprovechadas y la historia no sabe cómo manejar sus elementos de redes sociales, 'bullying' y angustia adolescente. Apreciamos sus 'trigger warning' y sus buenas intenciones a la hora de hablar de temas tan fuertes como el suicidio, pero eso no sirve de mucho si el resto del juego no funciona bien. Su mediocre rendimiento en PS5 y malas actuaciones de voz terminan de sellar el potencial que tenía este título. Solamente el diseño del monstruo y la banda sonora lo hacen sentir como una verdadera entrega de la saga del pueblo maldito.

Reseña de Silent Hill: The Short Message realizada en base a una copia digital para PS5 descargada gratis de PlayStation Store.