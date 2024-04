Street Fighter 6: mira el contenido del Fighting Pass abril 2024

Hace tres semanas Capcom reveló que Street Fighter 6 recibirá una colaboración con Monster Hunter con motivo del 20 aniversario de la franquicia. Ahora, la desarrolladora japonesa reveló todo el contenido que veremos en esta actualización entre Street Fighter 6 y Monster Hunter que veremos en el Fighting Pass de abril del 2024.

¿Cuál es el contenido del Fighting Pass de Street Fighter 6 de abril de 2024?

Esta colaboración, tal y como las anteriores, traerá una serie de objetos con la temática de Monster Hunter. Entre estos encontramos la Armadura Rathalos, marco de fotos de la interfaz de usuario de Monster Hunter, un fondo de pantalla del mapa del dispositivo, títulos y pegatinas con motivo del aniversario 20 de la franquicia.

El juego clásico que tendrá el Fighting Pass de Street Fighter 6 en abril del 2024 es Magic Sword: Heroic Fantasy de 1990.

En cuanto a los temas musicales, les contamos que el Fighting Pass de Street Fighter 6 en abril del 2024 contará con tres temas de originarios del juego Street Fighter 3: Second Impact. Las colaboraciones entre Street Fighter y Monster Hunter no son nuevas. Sin embargo, solo basta con ver un poco atrás para recordar una de estas, la cual no solo agregó la armadura de Rathalos para Ken. Además, Ibuki recibió la de Kirin y R. Mika la de Zinogre X.

Con ya casi un año del lanzamiento de Street Fighter 6 ya deberiamos estar acostumbrado a sus colaboraciones. Sin embargo, este Fighting Pass se siente realmente irrelevante y no cuenta con ningún aliciente para ser comprado. Afortunadamente, ahora que sabemos cuál es el Fighting Pass de abril del 2024 no es muy descabellado pensar que el siguiente será el de Akuma. Así que solo resta ver con qué nos sorprenderá Capcom en las siguientes semanas.

Fuente: canal oficial de Street Fighter 6 en YouTube.