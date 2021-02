The Medium – Reseña

Desde hace cinco años, Bloober Team ha apostado por temas de terror en sus producciones. Layers of Fear fue la primera de estas producciones en usar el terror psicológico como eje principal en su narrativa. Desde aquí, Bloober Team comenzó a lanzar un juego anual con la misma fórmula de terror psicológico y aventura gráfica en primera persona. Ahora con The Medium, el estudio polaco nos muestra un juego con una propuesta jugable distinta y unos escenarios con planos de cámara fijos que homenajean directamente a la franquicia Silent Hill. Es importante tener en cuenta que The Medium no es un juego que se pueda encasillar como un ‘survival horror’, ya que por su jugabilidad y ritmo es una aventura gráfica.

La historia de The Medium se sitúa en Croacia a finales de la década de los noventa y cuenta la historia de Marianne. Esta joven huérfana nos cuenta, por medio de recuerdos, lo particular y difícil que fue su niñez. Adicionalmente, durante la primera hora del juego, nos revela sus poderes de médium mientras conocemos que su padre adoptivo falleció recientemente. Durante el proceso de terminar de arreglar el cadáver de su padre, Marianne recibe una misteriosa llamada de un hombre que dice conocerla a ella y sus poderes. Es así como Marianne hace caso a la misteriosa voz y emprende un viaje hacia un hotel vacacional abandonado llamado Niwa, el cual se encuentra en un bosque de Cracovia, Polonia.

El hotel Niwa es el epicentro de un macabro acontecimiento, el cual deberemos ir revelando con Marianne a medida que nos adentremos en sus instalaciones.

Las cámaras fijas en The Medium son un viaje al pasado

En The Medium, la jugabilidad es muy importante. Esto debido a que, al igual que los planos, se divide en dos. Para conocer los secretos que esconde el hotel Niwa, los jugadores deberán explorar el plano terrenal y el espiritual. Es aquí donde entra la mecánica jugable bautizada por Bloober Team como «juego de doble realidad». Esta mecánica es explotada de la manera adecuada, pero al terminar el juego queda la sensación que no fue aprovechada del todo. En The Medium no solo debemos explorar el hotel, sino también liberar almas para abrir caminos y conocer más sobre el incidente en tan misterioso lugar.

Los acertijos en The Medium si bien son interesantes, no logran ser un obstáculo para el jugador.

Como habíamos comentado anteriormente, The Medium es el primer juego de Bloober Team que no es en primera persona. El detalle de los escenarios y el énfasis en la exploración y resolución de acertijos es superior al de las anteriores aventuras gráficas del estudio polaco. En cuanto a los enfrentamientos con enemigos, en The Medium no tendremos muchos de esos. Salvo unas cuantas secuencias de sigilo, o uno que otro puzle para eliminar a un enemigo. Esto si bien no es malo vale la pena aclararlo, ya que algunas personas juzgan este juego como si fuera un ‘survival horror’.

Cabe resaltar, que la ambientación del plano espiritual está inspirada en la obra del pintor polaco Zdzisław Beksiński.

«Deseo pintar de tal manera que pareciera que estuviera fotografiando sueños.» Zdzisław Beksiński, pintor polaco, quien inspiró el trabajo de Bloober Team.

La música y la ambientación son un claro homenaje a Silent Hill

The Medium no podría ser un homenaje a la franquicia Silent Hill sin contar con una gran banda sonora. Esto —sin lugar a dudas— sí lo cumple Bloober Team en su último título, ya que los encargados de la música del juego son Arkadiusz Reikowski —quien previamente trabajó en títulos del estudio polaco— y Akira Yamaoka. Este último es el mítico compositor de la franquicia Silent Hill, el cual impregna al juego con una mezcla de sonidos industriales y melodías suaves que evocan —en cierta medida— la época en la que trabajó en la franquicia de Konami. Por otro lado, Reikowski proporciona un sonido cinematográfico que sirve para complementar las partes más emocionales del juego. Mary Elizabeth McGlynn, vocalista recurrente de las canciones en la franquicia Silent Hill, regresa junto a Yamaoka para participar en tres canciones que ambientan de manera perfecta los momentos más emotivos de The Medium. Troy Baker, quien da voz al antagonista de The Medium y a James Sunderland en Silent Hill HD Collection, también realiza un dueto con McGlynn en The Medium. ‘Fade’ es el nombre de la canción que une las voces de Baker y McGlynn. Estos dos artistas ya habían participado juntos en el tema ‘Love Psalm’ del videojuego Silent Hill: Book of Memories. El apartado gráfico en The Medium es sobresaliente para ser un juego independiente con un presupuesto moderado, el cual hoy en día ya es rentable para el estudio polaco. Sin embargo, en nuestras casi diez horas de juego, hemos encontrado algunos “problemas” de texturas tanto en Xbox Series S como en un PC con una Ryzen 7 3700X, 16GB de memoria RAM y una RX 5700. A lo anterior debemos sumarle una constante inestabilidad en los fotogramas por segundo, que si bien no limitan la jugabilidad sí pueden ser molestos para algunos jugadores.

The Medium 7.5/10 Nota Lo que nos gustó - No recurren a los 'jumpscares' para forzar situaciones.

- Las mecánicas entre ambos mundos son interesantes.

- La música y la ambientación son algo que ningún fanático de Silent Hill debe dejar pasar por alto. Lo que no nos gustó - El juego es extremadamente fácil.

- El ritmo del juego se pierde en algunas secciones.

- No está del todo optimizado para PC. En resumen Es interesante ver con The Medium cómo Bloober Team ha llenado de alguna manera el vacío de algunos de los fanáticos que los siguen, gracias a sus anteriores juegos con temática de horror. Pese al buen uso de la mecánica de "doble realidad", la participación de Akira Yamaoka y la gran dirección artística, el título de Bloober Team no logra el equilibrio entre la nueva y la vieja escuela. Esto debido al ritmo del juego y a la falta de elementos fundamentales del género 'survival Horror'. A pesar de esto y de sus errores de optimización, es un juego que no deben dejar pasar por alto. Ahora la pregunta es, ¿el próximo juego de Bloober Team logrará llegar a ese punto de equilibrio que tanto buscan los fanáticos?

Reseña hecha con una copia digital de The Medium para Xbox Game Pass Ultimate (Xbox Series X/S, PC) adquirido por el redactor.