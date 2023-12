The Talos Principle 2 – Reseña

Ha pasado casi una década desde el debut de la primera entrega de The Talos Principle, un juego con acertijos (puzzles) interesantes, originales y con una importante carga narrativa. Gracias a esto, el título de Croteam logró ocupar un espacio en el corazón de muchos fanáticos de este tipo de videojuegos. Ahora, por fin ha llegado The Talos Principle 2 y en nuestra reseña les contaremos la experiencia que hemos tenido atravesando los diferentes desafíos que Croteam ha diseñado.

The Talos Principle 2 está ambientado cientos de años después de su predecesor, el cual debutó en diciembre del 2014. En esta segunda parte nos levantamos en una civilización utópica encarnando al último robot sensible. Ahora, la tierra ha sido heredada por unas máquinas inteligentes creadas siglos antes cuando la humanidad se ha extinguido. Esto por causa de un virus global que afecto a todo el globo terráqueo.

Paisajes e iluminación de primer nivel

The Talos Principle 2 nos da una clara critica al inevitable futuro que le espera a nuestro planeta gracias a las decisiones de nuestra civilización.

Estas extraordinarias maquinas, gracias a siglos de conocimientos de la raza humana, viven en una única ciudad con estrictos límites de población. Adicionalmente, son sumamente cuidadosos para no cometer los mismos errores que llevaron al a humanidad a su inevitable extensión. Sin embargo, por más controlada que este la vida en cualquier momento un solo suceso puede hacer que todo de un giro inesperado. En The Talos Principle 2 este punto de infección sucede cuando una misteriosa entidad que adopta la forma del titán griego Prometeo hace que las máquinas se dirijan a una misteriosa isla. Esta cuenta con una mega estructura piramidal que, por su puesto, se encuentra repleta de ‘puzzles’. Así que en The Talos Principle 2 nuestra misión principal es descubrir el origen y el propósito de la esta enigmática isla.

En The Talos Principle 2, la narrativa es más filosófica y reflexiva en comparación con su anterior entrega.

Durante nuestra aventura, controlaremos a un robot con apariencia humana, el cual debe resolver objetivos en salas donde tendremos que reproducir una secuencia específica de colocación de objetos para desbloquear un objetivo final. Para lograr esto, los jugadores tendrán a su disposición una serie de herramientas que le permitirán suspender portales, organizar los diferentes lasers de colores en las direcciones deseadas y hasta abrir agujeros en diferentes superficies para completar los objetivos. Claro está, que estas no son las únicas herramientas y posibles soluciones a los diferentes ‘puzzles’, los cuales —como es de esperarse— podrán a prueba nuestra concentración y nivel de atención al detalle.

No solo debemos aferrarnos a una posible solución

Desde el ‘anillo’ de las praderas tendremos acceso a los conversores RGB.

El diseño de los ‘puzzles’ o acertijos en The Talos Principle 2 nos ha dejado satisfechos, ya que, además de seguir las mecánicas del juego del 2014 Croteam ha agregado nuevas mecánicas. Estas, no solo aumentan significativamente el desafío de los acertijos, sino que también en algunos casos nos dan la sensación de estar ante un reto «difícil o «imposible» de superar. Esto es —para los amantes del género— un punto a favor. Ya que, a pesar de entregarnos en los niveles avanzados una sensación de control en el momento menos pensado estaremos ante un muro que nos llevará unos minutos o quizás horas superar.

No solo los ‘puzzles’ nos pondrán a pensar en The Talos Principle 2. Las preguntas nos harán cuestionar lo que creemos o lo que hemos vivido en nuestra aventura.

A aquellos que no esten familiarizados con la primera entrega, les contamos que la resolución de los ‘puzzles’ o acertijos en The Talos Principle 2 son extremadamente satisfactorios. Esto a pesar de no estimular al jugador, como si lo hacen otros títulos del género. En el juego de Croteam, la logica es parte fundamental. Sin embargo, al igual que en otros juegos, la practica nos ayuda a identificar trucos que nos ayudarán a ahorar uno que otro paso.

En The Talos Principle 2 tendremos que superar diferentes retos en ubicados en 12 biomas.

Exploración y auto exploración en la «prisión del pensamiento»

Croteam en esta segunda entrega desea que nosotros exploremos y avancemos en la histoira. Es por esta razón que en cada zona que descubrimos en The Talos Principle 2 destaca una herramienta específica. Sin embargo, en esta segunda entrega, los jugadores podrán usar las recompensas —que ganan por resolver los ‘puzzles’ que gradualmente suben de nivel— para completar los acertijos o ‘puzzles’ que se les dificulte superar. Esto lejos de facilitar y dañar el ritmo del juego, puede ser considerado como un resultado de la narrativa. Ya que, se nos dice que podemos llegar a un final de nuestra aventura con un conocimiento aceptable de cada una de estas herramientas que conocemos en nuestro viaje. Sin embargo, para conseguir mayor conocimiento tendremos que completar los ‘puzzles’ opcionales —los de gravedad— del final del juego, los cuales tienen una dificultad considerablemente elevada.

En The Talos Principle 2 podemos pasar una zona completando ocho de los 10 ‘puzzles’ que componen cada nivel.

En cuanto a nivel gráfico, The Talos Principle 2 nos ha dejado ampliamente satisfechos. Esto gracias a un gran uso de la iluminación y a sus coloridos paisajes. Estos muchas veces se roban nuestra atención y nos hacen sumergirnos aún más en la narrativa que Croteam ha diseñado.

The Talos Principle 2 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Puzzles o acertijos bien diseñados.

- Curva de dificultad justa, pero con desafíos opcionales para aquellos que buscan un reto.

- Enfoque más amplio a la exploración y narrativa.

Lo que no nos gustó - Crear puentes con fichas de Tetris.

- No es amigable con equipos de gama media.

- Los acertijos de gravedad pueden causar mareos.

En resumen The Talos Principle 2 es un juego de 'puzzles' con una fuerte carga narrativa que cita constantemente conceptos como la prisión del pensamiento y usa sus acertijos para hacernos pensar en todo momento que no solo tenemos una sola solución. Al final, el juego nos da entender que solo aceptando nuestro fracaso es la única solución para poder crecer. Sin embargo, como todo en la vida, los cambios —buenos para algunos— no lo son para otros y el tiempo que se pasa entre escenas cinematográficas y respuestas a conceptos —para algunos complejos— pueden romper un poco con el ritmo del juego para los más impacientes. Afortunadamente, y como cualquier juego de este género, The Talos Principle 2 es un título al cual podemos jugar a nuestro ritmo y una vez se supera la historia principal siempre habrá un reto para regresar.

