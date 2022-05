Trek to Yomi – Reseña

Como habíamos mencionado anteriormente, el anuncio de Trek to Yomi fue uno de los elementos más interesantes de la lista de juegos independientes del E3 2021. Finalmente el juego de combates samurái que tanto esperábamos está aquí. Por lo tanto, en esta reseña de Trek to Yomi vamos a analizar elementos como su arte, la jugabilidad y hasta el resto de elementos que contextualizan la historia.

Comenzaremos contextualizando un poco:

Reseña de Trek to Yomi: El llamado del deber

Hiroki es un huérfano que desconoce su origen y que fue adoptado y entrenado por su maestro Sanjuro. El niño interactúa con la hija de Sanjuro, Aiko, de donde surge lo que se convertiría en un amor de años.

No obstante, en cierto momento Sanjuro se retira rápidamente y Hiroki decide seguirlo. Así, se da cuenta que la aldea donde viven está siendo atacada por un grupo de bandidos que están asesinando a los habitantes. Ya que no ve a su maestro, Hiroki decide tomar su espada y matar por primera vez en su vida, aunque sea por defender a su gente.

Después de acabar con unos cuantos bandidos, Hiroki ve a su maestro luchando con un bandido llamado Kagerou. Si bien logra ayudarlo momentáneamente, tanto Sanjuro como Kangerou terminan recibiendo heridas mortales. Justo en ese lugar el niño hace el juramento que definiría su vida: usaría siempre su espada para defender a Aiko y a su gente.

El tiempo pasa. Hiroki y Aiko como adultos discuten con los líderes de la aldea la aparición de nuevos clanes de bandidos que azotan la zona y que deben ser erradicados para asegurar la paz de la región. Así, el samurái sale con sus mejores hombres para defender una aldea cercana donde se reportó un ataque reciente.

La katana se mancha de sangre

En todo el título cambiamos entre dos tipos de jugabilidad. Por un lado, tenemos una exploración algo «libre» (porque el camino a final de cuentas es lineal). En esta podemos movernos por casas y lugares escondidos para recoger coleccionables, munición para armas a distancia y mejoras para la salud y la resistencia. Por el otro, tenemos combates de movimiento en 2D en los que cruzaremos nuestras espadas en un centenar de ocasiones.

Sobre los combates hay que decir que son bastante sencillos. Al principio controlamos unos cuantos movimientos de katana básicos, los cuales serán insuficientes en un inicio para pelear cómodamente. A medida que cruzamos el juego, conocemos más combos y técnicas de defensa que nos permitirán movernos más libremente.

Hay que ser honestos: no veremos combates demasiado vistosos o con técnicas especiales porque se tomó la decisión de hacerlo un poco más cercano a la realidad. La mayoría del tiempo estaremos rodeados por grupos de bandidos adelante y atrás que tomarán turnos para atacarnos. Por ratos esto puede parecer monótono, pero requiere bastante atención para no recibir golpes mortales.

Un poco de lo mismo

Lo curioso es que en dificultades bajas esta experiencia es irrisoria por el propio hecho de no tener un reto, pero en dificultad alta dejamos de lado la mayoría de movimiento que aprendemos para usar los dos (de más de 20) que más nos mantienen vivos. Se trata del desvío y de un golpe aturdidor a la cabeza que genera oportunidad para una ejecución que restaura vida. Depender de esto hace perder la variedad y la gracia de hacerse un «experto espadachín». Claro, se puede probar con otras técnicas pero no resultan ser tan efectivas y aparte la mayoría requieren un ritmo (a veces muy específico) de botones que no siempre es fácil de obtener.

Por ratos también hay una sensación de que los ataques de los enemigos y hasta ciertas acciones a veces ocurren a destiempo de lo que se percibe como su ritmo normal. Esto se nota especialmente con el uso de la Ōzutsu (cañón de mano) tanto por el jugador como por los enemigos, pues a veces requiere una recarga larga de varios segundos y otras en la que dispara inmediatamente.

Este último tema no es mayor, así que se puede considerar el combate como algo aceptable pero que podría haber brillado más.

El mundo se desmorona

En la historia vemos cómo Hiroki hace lo posible por salvar a toda la gente que puede pero cada vez más se da cuenta de cómo esta tarea se hace muy grande para él solo. Empezamos a ver tragedia por donde pasamos y nos damos cuenta que esa misma tragedia inundará la vida de Hiroki, pues la invasión llegará a su tierra natal.

Volviendo a su pueblo en caos, el protagonista busca al autor de tal destrucción. Finalmente da con él, pero durante el combate una herida recibida en el abdomen lo hace perder la conciencia.

El Capítulo 4 (四) de la muerte (死)

Aquí llegamos al Capítulo 4, uno de los más olvidables de los siete de esta historia. Si bien sirve como una introducción a toda la parte sobrenatural de la historia, «aburridísimo» es poco decir para calificar esta sección. Después de todo, nos encontramos con los enemigos más tediosos de todo el recorrido: personas infectadas por una extraña enfermedad que hablan como Gollum (El Señor de los Anillos) y que actúan como zombis.

Estos enemigos no son repelidos por el daño y atacan muy lento si el jugador no los ataca primero (que en ese caso pueden lanzar una serie de mordiscos rápidos). Esto en un juego en el que la supervivencia depende de parar o desviar ataques significa reducir el ritmo a un punto casi insoportable. Como si fuera poco, algunos reciben pistolas que causan hasta media barra de vida de daño, las cuales disparan a través de otros infectados con armadura, lo que a veces los hace inalcanzables. Los desarrolladores estaban tan conscientes de la reducción del ritmo que pusieron un tramo de un puente que se cae y que hay que atravesar rápido pero tiene de obstáculos a varios de estos «zombis»: un pasillo no muy placentero, definitivamente.

Descendiendo hasta el mismísimo… Yomi

Si se tolera esta sección, hay que decir que el desarrollo sigue interesando bastante. Entramos a la tierra de los muertos de la mitología japonesa conocida como «Yomi», por lo que la verdadera historia y propósito del juego comienza aquí. Se debe atravesar diferentes pruebas para poder llegar a la redención, la paz, o la venganza, según el camino que elijamos.

El nombre de Trek to Yomi significa «Viaje al Yomi». Exactamente eso es lo que hacemos: emprendemos un viaje a lo desconocido, al lugar donde vagan las almas de los muertos, el sitio que espera con una gran cantidad de desafíos y amenazas por vencer.

Reseña de Trek to Yomi: el arte es lo mejor del título

Desde el propio anuncio, sabíamos que Trek to Yomi iba a destacar en su dirección de arte, por lo que vale la pena destacarlo en esta reseña. Lo primero a resaltar es la inspiración en las películas del director japonés Akira Kurosawa, uno de los más reconocidos de la historia del cine. Si bien no todos sus largometrajes fueron a blanco y negro, grandes obras como Seven Samurai (1954) llevaron este mismo estilo.

El juego no solo nos muestra cómo se veía el Japón del periodo Edo, sino que nos presenta planos que son admirables estéticamente y que hacen parte de la narrativa de la historia. La elección de tener una cámara estática en cualquier momento de combate es muy justificable, pues esta nos transmite sensaciones específicas que los creadores querían compartirnos.

Por ejemplo, en el Yomi podemos ver objetos de grandes proporciones elevándose frente a un Hiroki que se ve muy pequeño, lo cual nos comunica esa idea de algo que es demasiado complejo de comprender para un simple humano que se encuentra perdido en ese reino.

También hay una razón consciente de mostrar la Luna cuando Hiroki encuentra escenarios relacionados con la muerte. Esto es posiblemente una referencia a la mitología japonesa, pues Tsukuyomi (el dios de la Luna) asesinó a Uke Mochi, diosa de la comida. Por esta misma razón Amaterasu (el Sol) se enojó y juró nunca volver a ver a Tsukuyomi, razón por la que el Sol y la Luna nunca se encuentran.

Una lección muy interesante de mitología

Estos mismos datos de mitología es lo que hace a Trek to Yomi un juego muy interesante más allá de lo que la propia experiencia ofrece. Todos los coleccionables cuentan historias relacionadas a los ‘kami’ (dioses) y costumbres para asegurar la buena fortuna. Sus descripciones son contadas desde un punto de vista de un Hiroki cada vez más escéptico de que haya seres sobrenaturales dispuestos a defender a las personas, pues cree que todos los han abandonado.

Es muy recomendable leer el diario de Hiroki con cada actualización de la historia y la descripción de cada objeto coleccionable, pues enriquecen la contextualización de este juego.