Children of The Sun – Reseña

René Rother —o PrimaerFunktio— es ampliamente conocido entre la comunidad de juegos independientes de itch.io. Sin embargo, Children of The Sun es el primer videojuego del desarrollador alemán que llega a Steam distribuido por una compañía de renombre como Devolver Digital. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de jugar Children of The Sun y en nuestra reseña, les contaremos si vale la pena o no darle una oportunidad a esta historia de venganza donde tendremos que ejecutar a nuestros enemigos en diferentes escenarios con una sola bala.

Venganza y redención

En Children of The Sun controlamos a una mujer enmascarada conocida como «la chica», la cual cuenta con un rifle francotirador como arma. La historia de Children of The Sun la conocemos por medio de recuerdos que vamos desbloqueando a medida que avanzamos en los escenarios. En estos conocemos que un culto conocido como Children of The Sun ha sido el encargado de cambiar —o arruinar— la vida de la chica. Cada uno de los sucesos que la marcan la personalidad «perturbada» de la protagonista son plasmados en cortos videos ilustrados por el artista de cómic Nil Vendrell.

Nil Vendrell es conocido por su trabajo en la portada de Marvel Action: Avengers #11 de agiosto del 2020.

En estos videos vemos como la secta entro a la vida de la chica y como los eventos traumáticos por los que ella pasó forjaron su personalidad y despertaron sus poderes telequinéticos. Cada uno de los escenarios que pasamos van mostrándonos la evolución de ella. Para un juego que facilmente se puede pasar en unas siete horas contar más detalles podrían arruinar la experiencia del jugador. Así que vamos a seguir con lo que más hemos disfrutado en la reseña de Children of The Sun, que es su jugabilidad.

Children of The Sun tiene una jugabilidad sencilla y adictiva

Al final de cada escenario podremos ver el dibujo que traza la trayectoria de nuestro proyectil.

Children of The Sun es un juego de ‘puzzles’ donde nos encontraremos en un escenario que cuenta con una cantidad limitada de enemigos esparcidos a lo largo del mapa. Nosotros solo podremos movernos en un espacio alejado de derecha a izquierda, en el cual debemos marcar los objetivos para trazar nuestra estrategia. Cabe resaltar que algunos de los enemigos estarán escondidos así que debemos valernos de elementos como tanques de gasolina o aves para poder tener diferentes puntos de vista y así cumplir con nuestro objetivo.

Algunos enemigos tienen puntos débiles si logramos acertar dos veces en un punto débil podremos tener una oportunidad de parar la bala y cambiar la trayectoria.

Para aumentar la dificultad, en Children of The Sun no solo tendremos que eliminar a un solo tipo de enemigo. Ya que, encontraremos algunos cultistas que pueden cambiar la trayectoria de nuestra bala u otros que tienen escudo o armadura. Cada una de estas particularidades agregan una capa extra de profundidad a la toma de decisiones. Adicionalmente, no solo basta con terminar un escenario. Estos los podremos pasar multiples veces para poder escalar en la tabla de posiciones. Para mejorar nuestro desempeño tendremos que usar una minima cantidad de desviaciones de la bala y tratar de acabar con todos los cultistas lo más rápido posible.

Aquellos que gusten de completar los logros encontrarán en Children of The Sun ciertos objetivos opciones que servirán para desbloquearlos.

Otro aspecto de la jugabilidad se encuentra en algunos escenarios especiales que sirven para dar contexto a la historia o al personaje principal. Estos se alejan de la jugabilidad principal y en algunos casos pueden resultar frustrantes —para algunos jugadores— debido a lo poco intuitivos que son. Otros son escenarios sobre un riel cuyo único fin es llegar al final de un pasillo.

Un juego con un estilo muy «punk»

En Children of The Sun los heroes no existen.

En una entrevista que sostuvimos con René Rother, el desarrollador alemán nos contó que nunca tuvo como meta un estilo visual específico y que este estilo es el resultado de los límites de sus capacidades. Además, agregó «veo el juego completo más como el resultado de lo que no soy capaz de hacer.» Sin embargo, para mí en particular no puedo dejar de pensar —cuando juego Children of The Sun— en algunos títulos de SUDA 51 como Killer 7 o No More Heroes —del cual hay una muy marcada referencia en uno de los escenarios del juego—. Si bien, los gráficos pueden ser algo rústicos para nuestra época —e incluso para algunas personas— para nosotros es un escenario perfecto para lo que René Rother quiere plasmar.

Solo puede existir ruido si hay silencio, luz si hay oscuridad y tristeza si hay alegría. De otro modo, todo sería plano y aburrido. René Rother en entrevista para GamerFocus.

Es verdaderamente fascinante como el desarrollador alemán ha podido crear algunas secuencias de Children of The Sun, las cuales sin tener una banda sonora logran atrapar y crear una atmosfera inmersiva para el jugador. Cabe resaltar, que esto es gracias —en parte— al trabajo del musico canadiense Aidan Baker quien hizo el audio de Children of The Sun.

Children of The Sun 8.2/10 Nota Lo que nos gustó -Jugabilidad adictiva. -Gran diseño de escenarios. -Atmosfera y dirección artística. Lo que no nos gustó -Se echan de menos diálogos para dar más profundidad a la historia. -Algunos escenarios aumentarían su valor con una banda sonora en propiedad. -Los controles en los minijuegos no son intuitivos. En resumen Children of The Sun es un juego de 'puzzles' que atrapa de entrada. Esto es gracias a su propuesta única, una jugabilidad inmersiva y el gran diseño de escenarios que ha creado René Rother. Sin embargo, no todo es perfecto. Ya que, algunos de sus minijuegos no tienen una jugabilidad amable para algunos jugadores y —aunque el sonido de los escenarios es totalmente inmersivo— la música es algo que sin lugar a duda le agregaría valor a este título. Sin embargo, a pesar de esto este es uno de esos juegos que pensamos que todos deberian probar.

Reseña de Children of The Sun hecha con una copia digital del juego para Steam provista por Devolver Digital.