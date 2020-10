UFC 4 – Reseña

UFC 4

Lo que no nos gustó

En resumen

UFC 4 no puede ser considerado un juego de pelea convencional, pero eso no quiere decir que no sea un buen título de lucha. El juego de EA Canada tiene un complejo sistema de combate que brinda al usuario una gran sensación de satisfacción al momento de lograr dominarlo. Sin embargo, la versión del 2020 carece de contenidos para darle vida extra. Adicional a esto, algunos jugadores podrán encontrar molesto el excesivo uso de las microtransacciones por parte de EA Canada.