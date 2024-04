Unicorn Overlord – Reseña

Vanillaware, estudio conocido por Odin Sphere, Muramasa: The Demon Blade, Dragon’s Crown o 13 Sentinels: Aegis Rim ha lanzado en el 2024 Unicorn Overlord. Este es un juego RPG de estrategia, el cual —innegablemente— hace que recordemos algunos juegos de la década del 90 como Ogre Battle y una ambientación de fantasia medieval con personajes carismáticos como en la franquicia Fire Emblem. Esto con la calidad visual y el exquisito diseño de personajes que han caracterizado a los demás juegos de Vanillaware. Así que en nuestra reseña de Unicorn Overlord conoceremos si el cambio de la acción a la estrategia ha sido el camino correcto para el nuevo título de Vanillaware.

Unicorn Overlord destaca por las animaciones de los personajes y su excelente doblaje (japonés), el cual impregna de emoción las conversaciones y momentos álgidos de la historia.

Una historia que hemos vivido más de una vez

La historia de Unicorn Overlord inicia en la ciudad de Cornia, sitiada por las fuerzas comandadas por Valmore. Para confrontarlo, la reina Llenia envía a su hijo el príncipe Alain a un lugar seguro. Josef, el capitán de la guardia, se convierte en su protector y guardián del Anillo de Unicornio, un objeto de gran poder. Juntos, Alain y Josef, encuentran refugio en la Isla de Palevia. Esta se encuentra en el reino sagrado de Albion. Allí, el joven príncipe debe entrenar para hacer frente a Valmore. Este traidor se ha proclamado emperador de Fevrith y ahora lidera acciones bélicas a las demás naciones del continente. Durante su aventura, Alain y Josef encontrarán aliados y maestros que nos ayudarán a mejorar y desarrollar nuevas habilidades.

En Unicorn Overlord podremos conocer a más de 60 personajes, cada uno de ellos con su propia línea argumental, personalidad y posibilidad de incrementar grados de amistad.

Asi se configura una trama bastante conservadora, en la cual el príncipe se embarca en una aventura donde gracias a su amabilidad une al pueblo de Fevrith con el fin de liberar a su reino. Todo esto se soporta con conversaciones —algunas de ellas con un ligero toque de humor— que nos ayudan a conocer a los personajes de soporte y dan contexto al mundo de Unicorn Overlord.

Jugabilidad adictiva e innovadora

Si bien, la historia de Unicorn Overlord —a pesar de no ser mala— no sorprende, la jugabilidad nos ha dejado un buen sabor de boca. Esto gracias al innovador sistema de combate que Vanillaware ha implementado en el juego. En Unicorn Overlord no controlaremos a un personaje de manera individual. Por el contrario, en Unicorn Overlord podremos configurar escuadrones con una o hasta cinco unidades. A nuestros escuadrones podremos agregar guerreros, los cuales son efectivos contra los hoplitas o unidades especializadas para contrarrestar un ataque aéreo. el cómo configuramos nuestro escuadrón dependerá de la ruta que nosotros queramos que recorran nuestras diferentes unidades.

Aquellos que gusten de los juegos de estrategia encontrarán en la eliminación de la cuadricula uno de los grandes cambios.

Las batallas en Unicorn Overlord se desarrollan en tiempo real. Al inicio de cada batalla, los jugadores tendrán que elegir y posicionar los escuadrones en la base. La dimensión de nuestro ejército será determinada por la cantidad de puntos de valor que tengamos. Estos se consiguen derrotando enemigos o conquistar las bases no aliadas que nos topemos en nuestro camino. Como dijimos anteriormente, la acción en Unicorn Overlord se desarrolla en tiempo real. Sin embargo, al momento de dar las órdenes a los escuadrones el tiempo sí se pausa. Gracias a esto podremos tener un tiempo para examinar al enemigo y enviar a la batalla el escuadrón con las unidades que más daño puedan hacer.

Unicorn Overlord es abrumadoramente extenso

Adicionalmente, estas pausas nos permiten curar a nuestras unidades y también priorizar los ataques que queramos hacer según la conveniencia de nuestra misión. A lo anterior debemos agregar el sumo cuidado que se debe tener a la hora de gestionar los puntos de resistencia. Estos son una capa extra de profundidad a la hora de atacar al enemigo. Así que debemos tener en cuenta el descanso de una unidad para poder mantenerla fuerte o competente en la batalla.

El mundo de Unicorn Overlord está lleno de ciudades donde podremos hacer misiones secundarias, comprar, mejorar equipo o cumplir con objetivos que aumenten el grado de amistad o desbloqueen personajes secundarios.

Pero no todo es peleas a gran escala. Ya que, en Unicorn Overlord también podremos explorar el mundo creado por Vanillaware para descubrir misiones o cumplir con objetivos secundarios. Esta es otra de las novedades que ha implementado Vanillaware al género, ya que normalmente la exploración es inexistente en los RPG de estrategia. En juegos tradicionales de este género como Advance Wars o Super Robot Wars las misiones secundarias son opciones en un menú. Por otro lado, en Unicorn Overlord Vanillaware ha creado un mundo que podremos explorar con unas pocas limitaciones que no interfieren con la experiencia del jugador. Algunas de estas limitaciones radican en el progreso de nuestra aventura. Esto debido a que el acceso a ciertas zonas está limitado por el progreso de las misiones principales.

No todo es lucha en Unicorn Overlord

La acción no solo tiene lugar en las ciudades. En campo abierto las batallas toman un giro diferente y requerirán que empleemos diferentes estrategias y combinaciones.

En Unicorn Overlord no solo tendremos que tomar decisiones sobre la conformación de nuestros escuadrones. Además, algunas de las misiones nos plantearán «decisiones morales». Estas van desde reclutar hasta ejecutar a un personaje y tendrán un impacto en el desarrollo de nuestra aventura principal o la relación con algún personaje secundario. Aparte de lo anterior, nos encontraremos con misiones de escolta, conquista de territorios, recuperación de objetos o información, asesinato y defensa de un lugar. Así que como se dan cuenta, la planeación de una misión o la movilización de nuestras tropas requerirán que tomemos una pausa para no cometer errores.

Fortalecer nuestra relación con los diferentes personajes del juego sirve para obtener bonificaciones y desbloquear conversaciones que expanden sus historias.

Al igual que en otros juegos de Vanillaware, en Unicorn Overlord estaremos embelesados con el hermoso diseño de personajes y los escenarios detallados y coloridos que tiene el juego. Lo anterior se complementa de manera orgánica con animaciones impecables, efectos de luz y partículas que nos recuerdan que estamos en un mundo de fantasía.

Unicorn Overlord 9/10 Nota Lo que nos gustó -Jugabilidad innovadora y muchas opciones de personalización. -Variedad de escenarios, estrategias, formaciones y personajes. -El diseño de personas y de escenarios es sobresaliente. Lo que no nos gustó -La historia es predecible y está llena de cliches del género. -La localización al español sin ser mala no es acorde al escenario que plantea el juego. -El doblaje es sobresaliente pero algunas escenas carecen de él. En resumen Unicorn Overlord ha llegado a nutrir la ya extensa lista de grandes juegos RPG que han sido lanzados en el 2024. En este juego, Vanillaware ha logrado agregar a una fórmula que parecía tener márgenes sumamente estrictas una serie de novedades que en nuestra opinión lo han vuelto un juego obligado para aquellos que disfrutan de los juegos RPG de estrategia. Esto gracias a su sistema de clases, la elaboración de escuadrones, la exploración y sus batallas en tiempo real. Todo esto aderezado con el inconfundible estilo gráfico de Vanillaware.

Reseña de Unicorn Overlord hecha con una copia digital del juego para Xbox Series provista por SEGA Latinoamérica. Este juego también está disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch.