Zenless Zone Zero ya se pueden registrar para la prueba técnica de PlayStation 5

Zenless Zone Zero es un nuevo juego de miHoYo que se desarrolla en un universo independiente al de Genshin Impact y Honkai Star Rail. Este juego está planeado para ser lanzado en PC vía Epic Games Store y PlayStation 5. Para esta última plataforma miHoYo ha habilitado un registro para participar en una prueba técnica de Zenless Zone Zero.

Zenless Zone Zero se desarrolla en una ciudad postapocalíptica y futurista llamada Nueva Eridu. En Nueva Eridu se produce un fenómeno en el que existen unos portales llamados «Hollows». Algunas personas pueden entrar en estos Hollows por diversas razones y trabajos. En Zenless Zone Zero encarnaremos a un Proxy, que es capaz de guiar a la gente por el Hollow como una forma de control de la misión.

¿Cómo registrarme para participar en la prueba técnica de Zenless Zone Zero?

Si se preguntan cómo participar en la prueba técnica de Zenless Zone Zero, les contamos que pueden hacerlo en el siguiente aquí. Si HoYoVerse nos elige para participar en la prueba técnica de Zenless Zone Zero recibiremos un correo electrónico con la información debida. Afortunadamente, no parece haber ningún requisito específico, aparte de tener más de dieciséis años. Esto significa que cualquiera puede participar siempre y cuando cuente con una consola PlayStation 5.

¿Hasta qué día hay plazo para diligenciar el registro de la prueba técnica de Zenless Zone Zero?

Zenless Zone Zero PlayStation®5 Technical Test Sign-Up Begins



Dear Proxies,

Additional commission recorded: Zenless Zone Zero PlayStation®5 Technical Test Sign-Up has begun. Come and join the fun!

Sign-up Period: April 10 11:00 – April 17 15:00 (UTC+8)

Sign-up Address:… pic.twitter.com/S7X3yYxQrI — Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) April 10, 2024

Desde las redes sociales del nuevo juego de miHoYo fue revelado que el periodo de registro para la prueba técnica será desde el 10 de abril y se extenderá hasta el miércoles 17 de este mismo mes. Luego de eso serán elegidas las personas que participarán en esta prueba técnica de Zenless Zone Zero.

¿Cuándo sale Zenless Zone Zero?

Zenless Zone Zero aún no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial. Sin embargo, miHoYo ha afirmado que Zenless Zone Zero será lanzado en algún momento del 2024 para PlayStation 5 y PC vía Epic Games Store.

Vía: Gematsu